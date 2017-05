Sommer und Genuss pur – die neue Outdoor Küche

Andrea Martens / Jo Kirchherr: Draussen schmeckt’s besser: Schnelle Kleinigkeiten für Picknick, Camping und Outdoor (Kochbuch)

Sonne, Vogelgezwitscher, Freunde, Badewasser, ein Feuer und Essen in der Natur. Die wohl schönsten Momente eines Sommers. Um auch kulinarisch ein Highlight zu kreieren, geben Andrea Martens und Jo Kirchherr ihre neuen Outdoor-Rezepte zum Besten.

Mit dem neuen Konzept «Clean Eating» greifen Marten und Kirchherr einen aktuellen Trend auf. Möglichst natürlich, lokal und abfallfrei soll die Küche für Picknick und Camping sein. Das kreative Duo ist schon seit Langem erfolgreich in der Welt der kulinarischen Publikationen unterwegs.

Verwöhnprogramm

Eine ausgesprochen ästhetisch designte Publikation: Farbenfrohe, leichte Sommerbilder und Naturstrukturen schmeicheln dem Auge. Für den Tastsinn gibt es unterschiedliche Oberflächenstrukturen und qualitativ hochstehendes Papier. Die Speicheldrüsen werden durch appetitanregende Häppchen angeregt. Verwöhnprogramm pur.

Innovation triff auf Exotik

Innovative Rezepte wie «Spargel im Lachsknoten», «Sandwiches im Glas» oder «Gazpacho mit Kleinkram» verführen zum Nachahmen. Bisweilen grenzen die Vorschläge sogar ans Exotische, wenn beispielsweise Kohlsalat auf Wassermelone trifft oder Äpfel mit Käsefüllung gegrillt werden. Eine Liste der benötigten Utensilien macht die Umsetzung der schmackhaften Happen noch einfacher. Relativ schnell wird aber klar, dass viele der Rezepte nicht vor Ort kochbar sind. Fairerweise verweisen Martens und Kirchherr darauf, welche Rezepte zu Hause vorbereitet werden müssen. Gegessen wird jedoch immer draussen. Darum fehlen auch Tipps gegen Mücken und Mückenstiche nicht.

Kleine Schwächen

Leider weist die Publikation aber auch ein paar Schwächen auf. So sind die Rezepte nicht konsequent der nachhaltigen Ernährung ausgerichtet, wie die Publikation glauben macht. Zum Beispiel ist der Verzehr von Thunfisch heikel oder Kokosmilch in der Dose ökologisch bedenklich. Dazu fehlen im Buch jedoch Hinweise. Quer in der Landschaft steht auch die stereotype Aussage «Als Erstes sucht man sich einen Mann mit einem Taschenmesser …». Fragt man sich doch, in welcher Welt das Autorenduo lebt. Trotz dieser Patzer, gluschtig sind die Rezepte allemal und machen Lust auf mehr Sommer. Guten Appetit.

Titel: Draussen schmeckt’s besser: Schnelle Kleinigkeiten für Picknick, Camping und Outdoor

Autoren: Andrea Martens und Jo Kirchherr

Verlag: AT Verlag

Seiten: 144

Richtpreis: CHF 25.90