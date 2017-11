Leben mit, von und in der Natur

Andrea Hejlskov: WIR HIER DRAUSSEN. Eine Familie zieht in den Wald (Belletristik)

Andrea Hejlskov lebt mit ihrer Familie im Wald. Über den neuen Alltag schreibt die Dänin ohne falsche romantische Vorstellungen – ehrlich, authentisch und direkt. Das Buch öffnet einem die Augen darüber, welche Dinge im Leben wirklich wichtig sind.

Aus dem hektischen und durchstrukturierten Alltag auszubrechen, daran denken heute viele Menschen. Diesen Gedanken dann aber in die Wirklichkeit umzusetzen, braucht Mut, Organisation und je nach Ort auch eine grosse Portion Abenteuerlust. All das hatte Andrea Hejlskov, ihr Mann und die vier Kinder. Sie wollten weg vom Alltags-Trott und wieder mehr Zeit für sich und das gemeinsame Familienleben haben. Und sie wollten vor allem auch raus in die Natur – zurück zum ursprünglichen, einfachen Leben. In einem Waldstück in Schweden wurde dieser Traum wahr.

Elementares lernen

So einfach ein kompletter Lebenswechsel in der Theorie scheinen mag, so schwierig ist er tatsächlich. Ohne Ablenkung von Computer, Fernseher und weiteren technischen Geräten ist man plötzlich auf sich selbst gestellt. Unweigerlich muss man sich auch mit sich und allen Ecken und Kanten beschäftigen. Zunächst muss die Familie lernen, wie man Holz hackt. Sonst wird es schnell kalt in der einfachen Hütte. Sie lernen, mit der Natur zu leben, sich den Jahreszeiten anzupassen. Und sie lernen auch mit Konflikten umzugehen. Die hatten sie zwar im geregelten Arbeitsalltag auch, aber da konnten sich die Kinder einfach in ihr Zimmer zurück ziehen.

Prägende Sprache

Die dänische Autorin hat eine wunderbare und direkte Sprache, sodass man sich als Leser ganz nahe am Geschehen der Familie fühlt. Man leidet mit und freut sich über die kleinen Glücksmomente. Man hört förmlich das Wolfsgeheul, das sich magisch über die Landschaft legt. Die Lektüre legt man nicht so schnell wieder weg und auch nach dem Ende sind die Bilder im Kopf noch präsent. „WIR HIER DRAUSSEN“ ist ein tolles Buch für abenteuerfreudige Personen oder solche, die gerne Geschichten vom Leben mit und in der Natur lesen – fernab von der Landliebe-Welle oder der Verherrlichung von Aussteigerträumen.

Titel: WIR HIER DRAUSSEN. Eine Familie zieht in den Wald

Autorin: Andrea Hejlskov

Übersetzerin: Roberta Schneider

Verlag: Mairisch Verlag

Seiten: 296

Preis: 28.90