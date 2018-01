Wer ist Dein Re-MASTER?

Wir spielen hier doch nicht Wünsch-Dir-Was!

Was könnte unser 2018 noch schöner machen?

2018 wäre nicht 2018, wenn wir uns hier intern im Spiele-Ressort via unserer Whats-App-Gruppe ein paar streitbare Befragungen auferlegen würden. Und so dauerte es nicht lange, bis ein einfaches Thema die Smartphones zum Glühen bringen sollte im neuen Jahr: Von welchem Titel sollte endlich ein ordentliches Remaster erscheinen? Dass RUDOLF INDERST nicht genau gewusst hat, welches Tasten er hier psychologisch bei seinen KollegInnen betätigt, kann er kaum abstreiten.



NORMAN VOLKMANN

“Banjo-Kazooie, weil es der beste 3D-Plattformer (nix da, Mario 64) ist, den es je gab.”

[Das überzeugt…]

STEFANIE MARX

“Da stimme ich schon mal zu! Ich wünsche mir ein Remake von Final Fantasy IX, weil es mein Lieblingsspiel ist, aber nun doch schon in die Jahre kam.”

[Hier widerspricht…]

DANIEL APPEL

“Final Fantasy VII – bestes jemals erschienenes Rollenspiel aller Zeiten! Aber ist zum Glück schon in der Mache, genau wie viele andere Titel auch, von denen ich mir das wünsche, zum Beispiel Okami, Shadow of the Colosuss, System Shock und viele mehr. Was ich mir hingegen noch dringend wünsche, wäre ein gutes Remake von Jagged Alliance 2. Vielleicht mit einer unverbuggten XCOM-Engine?”

[Einer zeigt sich zunächst etwas überfordert…ehe er so richtig ausholt…]

STEFAN VON DER KRONE

“Es gibt leider so viele Spiele, von denen ich mir ein ordentliches Remaster wünsche oder sogar ein Remake sehen möchte – Need for Speed 4 (immer noch der beste Teil der Serie), Metal Gear Solid, Final Fantasy IX (ich schließe mich Stefanie an), Burnout (#Sehnsucht), Half-Life, so ziemlich alle Platinum-Games auf der PS3 (Bayonetta, Vanquish, Metal Gear Rising), auf die Crysis-Trilogie hätte ich, gerade auf den neuen Konsolen, mal richtig Lust […]. Die Gründe, warum ich gerne die Spiele hätte, sind vielfältig, aber ich glaube, es geht hauptsächlich um Nostalgie oder weil man hunderte von Stunden Spielzeit mit ihnen verbrachte.”

[Bringt sich in letzter Minute auch noch ein…]

PETER KLEMENT

“Ich warte auf ein Remaster von TIE-Fighter, denn es war schon immer cooler, der Böse zu sein und Hinterwäldler von Wüstenplaneten aus ihren X-Wings zu blasen.”

[Ignorierte den Chat-Verlauf und schreibt lieber gleich ins CMS…]

RUDOLF INDERST

“Wen sich noch jemand an Secret Commando auf dem Master System erinnert, dann weiß sie oder er, was Sache ist! Und wenn das schon nicht möglich ist, dann doch wenigstens ein neues Beach Spikers! Überhaupt: Vergessene Coop-Brawler – hier soll man sich mal…ach, diese seelenlose Branche…”