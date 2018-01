Geschmacksexplosion im Gaumen

Rolf Caviezel / Thomas A. Vilgis: BeerPairing. Aroma und Geschmack (Kochbuch)

Bier liegt als Getränk im Trend und mit dem Craftbeer-Boom kam eine neue Erfolgswelle. Dass man mit Bier hervorragend kochen kann, ist nicht neu. Rolf Caviezel und Thomas A. Vilgis gehen einen Schritt weiter und analysieren die Biere auf ihre Wechselwirkung zwischen Aromen, Geschmack und Textur. Der Theoriebereich ist kurz und knackig und die Rezepte bereiten einem mit diesem Hintergrundwissen noch mehr Freude.

Bier ist nicht gleich Bier. Die Vielfalt der Aromen und Geschmäcker ist sehr gross. In «BeerPairing» sind die Autoren in die Tiefen des Biers eingetaucht. Entstanden sind Rezepte mit über 60 Bieren. In den meisten Rezepten wird das Bier als Zutat beigemischt. Vereinzelt ist es der flüssige Begleiter zum Essen. Aufgeteilt sind die Rezepte anhand verschiedener Biersorten wie Ale, Bockbier, Frucht-/Gewürzbier, Porter, Rauchbier oder Sauerbier.

Die Rezepte lassen sich gut nachkochen. Einziger Kritikpunkt: Manchmal sind die Mengenangaben zu grosszügig berechnet wie beispielsweise bei der Kaffee-Schokoladen-Tarte mit Vanillecreme und gefrorenen Brombeeren. Da hätte die Füllung für mehr als vier Tartes gereicht. Die Kombination der Aromen harmonisiert jedoch wunderbar!

Mehr als ein Kochbuch

Doch «BeerPairing» ist viel mehr als ein Bier-Kochbuch. Jedes Bier wird bezüglich Aroma und Geschmack analysiert. Anschaulich dargestellt in Diagrammen mit den fünf Geschmacksrichtungen, die mit Text ergänzt werden. Denn «Bier kann nur verstanden werden, wenn man die Herkunft und den Ursprung der Aromen kennt», wie Thomas A. Vilgis im Vorwort festhält. Vilgis ist Professor an der Universität Mainz und forscht am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz an Lebensmitteln. Rolf Caviezel hat ein eigenes Restaurant in Grenchen und tüftelt gerne an neuen Geschmacksexplosionen. Und diese sind gewaltig köstlich!

Kochen mit Bier

Wer beim Trinken von Bier die Nase rümpft, sollte einmal damit kochen. Die dezente Bier-Note gibt so mancher Speise das gewisse Etwas. Das Buch ist genauso für Bierliebhaber wie auch solche, die sich gerne detaillierter mit Aromen und Geschmäcker von Lebensmittel auseinandersetzen.

Titel: BeerPairing. Aroma und Geschmack

Autoren: Rolf Caviezel / Thomas A. Vilgis

Verlag: FONA

Seiten: 432

Preis: 84.00 CHF