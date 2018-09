Kopf- und planlos

Laufen. Erforschen. Kämpfen. Looten. Sterben. Und dann wieder von vorne. Dead Cells packt die ständige Wiederholung eines Roguelikes mit dickem Metroidvania-Einschlag in einen Spielflow, der süchtig macht. Roguelike-Ächtling NORMAN VOLKMANN unterwarf sich – ach was – verbiss sich in Dead Cells. Trotz ständigem Scheitern hatte er große Schwierigkeiten, seinem Controller und dem fragilen Geiste eine Pause zu gönnen. Außerdem: ein Papa-Roach-Ohrwurm, der einfach nicht mehr aus dem Kopf ging.

Roguelikes sind für mich wie Bubble Tea. Inzwischen kräht kein Hahn mehr nach der Zuckerplörre, die ihre unverständliche Hochzeit zwischen 2010 und 2012 hatte. Es war einer dieser Hypes, die ich nicht verstanden habe. Genauso war es mit den ganzen Pixel-Roguelikes, die hinter ihrer putzigen Nostalgiegrafik knallharte Spiele verstecken, bei denen man einfach von vorne beginnen musste, wenn man stirbt. Nee, danke. Wie Bubble Tea damals: Auf den ersten Blick vielleicht ganz ansprechend, am Ende dann aber eher: Ungesund. Oder?

Ganz unbedarft bin ich natürlich nicht, was Roguelikes oder Metroidvanias angeht. Einflüsse von letzteren finden sich in so vielen modernen Spielen wieder, dass man sie gar nicht mehr aufzählen kann. Batman Arkham Asylum gehört für mich definitiv zu den Titeln, die es in der letzten Dekade besonders eindrucksvoll hinbekommen haben, Metroidvania-Elemente sinnvoll in einem Triple-A-Titel zu verpacken. Dabei ist dieses Element nicht ansatzweise so komplex wie Dead Cells – was bei dem 2D-Platfomer aber vor allem an den prozedural-generierten Levelabschnitten liegt, die sich mit jedem Durchgang ändern. Dead Cells zeigt von Anfang an vieles, das ich mir entweder nicht erklären oder ganz einfach nicht erreichen kann. Titel wie Spelunky, The Binding of Isaac oder Rogue Legacy haben in der Vergangenheit Spielerherzen und Freunde des Genres höher schlagen lassen, mich aber nie länger als 30 Minuten am Stück vor dem Bildschirm gehalten.

Der zentrale Grund, weswegen Dead Cells für mich so gut funktioniert: Umso weiter ich in einem Loop komme, desto mehr Dinge kann ich für meinen nächsten Durchgang freischalten und entdecken. Außerdem bekomme ich so ein Gespür dafür, wie verdammt schwierig der Titel eigentlich noch wird. Entwickler sowie Spieler vergleichen die Kämpfe gerne mit den denen der Souls-Reihe. Da ich diese aber nicht einmal mit der Kneifzange anfassen würde, kann ich hier kaum Vergleiche ziehen. Aber: Die Auseinandersetzungen mit den zahlreichen Gegnertypen können durchaus für Frust sorgen. Mit jedem Abschnitt, den man absolviert, kommt das Wissen, dass es gleich noch schlimmer kommen wird. Die steile Lernkurve, was den Schwierigkeit des Kämpfens angeht, ist real! Bei allem Ärger, den jeder Game-Over-Bildschirm bringt, gibt es dennoch diese ständigen Verbesserungen, die neuen Kniffe, die man gelernt hat. Das gilt selbst für hoffnungslose Null-Skill-SpielerInnen wie mich.

Doch Dead Cells bietet weitaus mehr als eine zufriedenstellende Lernkurve. Habe ich während meines ersten Durchgangs noch alles vorsichtig erforscht, nach Upgrades gesucht und bin überlegt in Kämpfe gegangen, dauerte es nicht lange, bis ich nach einer knappen Minute den ersten Abschnitt hinter mir ließ. Beide Spielweisen zahlen sich nämlich aus: Wer bedacht und aufmerksam durch die Level schleicht, verpasst kaum Upgrades, neue Waffen oder Geheimnisse, die großzügig in den Dungeons versteckt sind. Wer dagegen durchrast und Gegner nur im Vorbeirennen niedermetzelt, schafft es, zeitgeschaltete Türen zu öffnen, hinter denen sich große Schätze verbergen: Gold, Upgrades, Zellen und neue Waffen. Das macht die Spielfortschritt nicht nur deutlich abwechslungsreicher, es macht den Tod der Spielfigur auch erträglicher, wenn man weiß, dass man durch die ersten Level innerhalb weniger Minuten durchrushen kann und so relativ fix wieder an dem Punkt ist, an dem man zuvor scheiterte.

Dabei lässt Dead Cells seine SpielerInnen nicht übermütig werden. Je nach Ausrüstung und gefundener Upgrades bedeutet jeder neue Spielstart die Chance auf einen anderen strategischen Ansatz. Wer sich nach einem Durchgang mit Oberklasse-Bogen selbstbewusst fühlt, kann Pech haben und beim nächsten Mal vermehrt hochgelevelte Nahkampfwaffen finden. Auch der Einsatz von kleinen Bomben oder Geschütztürmen zeigt neue Spiel- und Kampfmöglichkeiten auf. Kurzum: Wer sich auf die zahlreichen unterschiedlichen Waffen einlässt und flexibel bleibt, wird nicht nur mit abwechslungsreichen Spieldurchgängen belohnt, sondern entdeckt vielleicht auch ungeahnte Fähigkeiten. Nicht selten kam ich genau dann weiter, wenn ich total unzufrieden mit den Waffen war, die sich am Wegesrand fanden oder beim Händler zu erstehen waren.

Auch wenn ich immer noch keine Träne vergossen habe, dass ich nie Bubble Tea getrunken habe – Dead Cells war eine großartige Spielerfahrung für mich und zeigt mal wieder, dass der Blick über den Tellerrand sich doch lohnt. Kein Spieldurchgang, kein Tod des Charakters war vergebens und keines der Vorurteile, die ich dem Genre gegenüber hatte, haben sich bewahrheitet. Vielmehr ist Dead Cells genau das, was ich heutzutage an einem Spiel schätze. Wenn ich am Abend nur 20 Minuten Spielzeit habe, kann ich den Titel ohne Probleme anwerfen und, je nach Tagesform, zwei bis drei Versuche starten. Aber auch wenn mehr Zeit da ist, lässt sich Dead Cells vorzüglich spielen. Ob Speedrun-Versuche, langsame Grind-Durchgänge für so viele Zellen wie möglich oder einfach der Versuch, so viele Bossgegner wie möglich in einem Durchgang zu verdreschen – irgendwas geht immer. Ich hatte lange weder so schwitzige Hände beim Spielen, noch fühlte ich mich selten dermaßen gut, nachdem ich einen Boss-Gegner in einem hart-umkämpften Showdown besiegte.

Veröffentlichungsdatum: bereits erschienen

Originaltitel: Dead Cells

Plattform: PC, Mac, PS4, Xbox One, Switch

Genre: Roguelike

Entwickler: Motion Twin

Veröffentlicht von: Motion Twin