Interview mit Sophie Zelmani

“Ein Sonnenaufgang ist hoffnungsvoll, aber enthüllend”

Bild: © Christina Ottosson Öygarden

Eine wohltuend leise Stimme in einer zunehmend lauteren Welt. Das ist die schwedische Singer-Songwriterin Sophie Zelmani, die seit 1995 in regelmässigen Abständen mit neuen Alben in ihr intimes und geheimnisvolles musikalisches Universum einlädt. Auch ihr 12. Album „Sunrise“ ist in Zusammenarbeit mit dem Gitarristen und Produzenten Lars Halapi entstanden. Die 9 neuen Lieder beschwören – einem Theaterstück ähnlich – ergreifende Bilder, Szenen und Dialoge herauf, sind wie gewohnt von subtilen Piano- und Gitarrenklängen dominiert, doch ab und zu setzen eine beschwingte Flöte, ein verträumtes Waldhorn oder ein melancholisches Cello Akzente. So rätselhaft und faszinierend wie ihre Lieder können auch Sophie Zelmanis Antworten auf Interviewfragen sein. Nahaufnahmen.ch korrespondierte mit ihr unter anderem über Spiritualität in ihren Liedern, die Magie des Schicksals, die Gründe von Schreibblockaden sowie den Tod Leonard Cohens und erfuhr, wieso sie ihre Songs nicht verstehen und analysieren mag und wie ihr das Liederschreiben in Zeiten der Trauer Trost spendete.

Von Christoph Aebi

Sophie, im Titelsong deines neuen Albums „Sunrise“ ist der Sonnenaufgang eine Art Metapher für die Möglichkeit einer Veränderung oder eines Neubeginns. Was repräsentiert ein Sonnenaufgang für dich?

Etwas, wogegen man sich schwer wehren kann. Das Licht ist bei Tagesbeginn manchmal entweder so schön oder so brutal, dass man nicht aufwachen möchte. Ein Sonnenaufgang ist hoffnungsvoll, aber enthüllend. Ich finde, es ist eine sehr würdige Metapher.

Über „Only A Miracle“, die erste Single des neuen Albums, hast du gesagt, sie repräsentiere eine Art Hingabe für dich. Inwiefern?

Manchmal ist das einzige, das man machen kann, loszulassen, obwohl man an etwas hängt, und sich treiben zu lassen. In gewisser Weise mache ich das, wenn ich bei der Instrumentierung der Lieder Wege gehe, die ich sonst selten nehme.

„Only A Miracle“ ist ein sehr spirituelles Lied, fast eine Art moderner Gospel-Song. Im Lied kommen Textzeilen wie „Only a miracle, only a miracle / can save me / only love and only help from above“, „Only a gift, only a gift from the Lord / can free me / only a love only love can cure“ und „Only a will only a heavenly will / can heal me“ vor. Mir ist aufgefallen, dass Spiritualität in deinen Liedern über die Jahre immer wichtiger geworden ist, zum Beispiel in „The lord“ und „I pray“ auf dem vorletzten Album „Everywhere“. Wieso, denkst du, ist dies der Fall?

Ich weiss es nicht richtig. Ich glaube, alle beten oder bitten für gewisse Dinge, wenn sie sich beispielsweise nach Antworten sehnen, Trost gegen die Einsamkeit suchen oder über die Notwendigkeit nach Vergebung sinnieren. Ich muss über diese Frage noch nachdenken und kann vielleicht später in meinem Leben darauf zurückkommen.

Im Interview, das wir zum Release des Albums „The ocean and me“ 2008 geführt haben, hast du mir gesagt: „Ich denke nicht, dass ich religiös bin, aber vielleicht gibt es manchmal befriedigende Antworten in den Religionen“. Haben sich deine Ansichten über Glaube und Religion seitdem geändert?

Nein, eigentlich sind sie gleich geblieben. Wovon ich überzeugt bin ist, dass man nie richtig allein ist. Aber vielleicht hat das gar nichts mit Religion zu tun. Und ich glaube immer noch an das Schicksal. Das Schicksal, das ist Magie.

Ich habe gelesen, dass „Mirage“ (auf Deutsch: Fata Morgana) dein Lieblingslied auf dem neuen Album ist. Was macht für dich die spezielle Magie dieses Liedes aus?

Mir gefallen die Gedanken und wie die Musik diesen Gedanken folgt.

„Giving God A Plan“ ist mit seinen Anleihen an Latin-Rhythmen musikalisch leichtgewichtig, was im Kontrast zum Text steht, der von tiefer Trauer geprägt ist und in dem die Protagonistin sagt: „If I’m dressed like a widow / it’s because I am one / no one replaced you / though I gave them your chair / I’m not going back to my sorrow / it’s always been here“. War dies eine bewusste Wahl, den traurigen Text mit einer etwas fröhlicheren Musik sozusagen ins Gleichgewicht zu bringen?

Zu Beginn geschieht eigentlich nichts wirklich bewusst. Die Melodien kommen irgendwann von selbst aus mir heraus. Aber wenn ich darüber nachdenke, so mag ich die Kontraste und das Gleichgewicht, von denen du sprichst. Das ist wahrscheinlich in vielen der Songs so. Und durch die Magie meines Produzenten Lars Halapi wird dies offensichtlich und natürlich.

Andererseits widerspiegelt im Song „In Control“ die Musik den Text. Der Erzähler oder die Erzählerin stellt immer wieder die rhetorische Frage: „Are you in control?”, entweder sich selbst oder einer anderen Person und der Text endet mit den Versen „You can’t lose control / though your world is shaking / you are in control while your heart is breaking.“ Der subtile Einsatz eines Vocoders und der dadurch leicht verzerrte und zittrige Gesang scheinen die Unruhe, die in der in dem Text angesprochenen Person vorgeht, noch zu betonen. War dies das Ziel, das ihr durch den erstmaligen Gebrauch eines Vocoders auf einem deiner Alben erreichen wolltet?

Nachdem ich den ersten Vers des Liedes verfasst hatte, wusste ich, wie sich das Lied anfühlen sollte. Aber von einem Vocoder hatte ich noch nie zuvor gehört. Lars dachte, es wäre eine schöne Möglichkeit, das Gefühl einzurahmen, dass man roboterhaft versucht, sich zusammenzuhalten.

In „How To Look At Life“, dem schmerzlich schönen Lied, welches das Album beschliesst, enden die Verse mit den Zeilen „I’d be unsure how to look at life“, „That’s all I ask of life“ und „It will be hard to look at life“. Wie hat sich dein Blick aufs Leben generell und speziell auf dein Leben über die Jahre verändert und was erwartest du von deinem Leben?

Es ist ein zu grosses Thema, um darauf näher einzugehen und vielleicht im Moment ein bisschen zu persönlich. Aber in der Tat habe ich angefangen, über Dinge nachzudenken, die ich in meiner Jugend versäumt habe.

Dein neues Album ist mit 9 Songs und einer Spieldauer von 33 Minuten sehr kurz geraten. War dies eine bewusste Entscheidung, ein relativ kurzes Album einzuspielen?

Eigentlich wollte ich ein weiteres Lied auf dem Album haben, aber dieses letzte Lied wollte offenbar einfach nicht auftauchen. Ich glaube, dass dieser Wille und die genaue Vorstellung davon, worum es in diesem Lied gehen sollte, dazu geführt haben, dass ich es schliesslich nicht schreiben konnte.

Für dieses Album hast du einen Monat in Frankreich verbracht, mit dem Ziel, Lieder zu schreiben, aber es ist während deines Aufenthalts nichts dabei herausgekommen. Die Songs kamen erst zum Vorschein, nachdem du wieder nach Hause zurückgekehrt warst. Welches könnte der Grund sein, dass in dieser Zeit keine Lieder auftauchten?

Es ist der gleiche Grund, den ich vorhin beschrieben habe. Dass ich das Liederschreiben geplant hatte, führte schliesslich dazu, dass ich zu viel darüber nachdachte.

Du hast in der Pressemitteilung geschrieben, dass sich dieses Album für dich wie ein neues Kapitel anfühle, auch wenn es sich um dasselbe Buch handle.

Man verändert sich – und gleichzeitig verändert man sich nicht. Aber es fühlt sich in vielerlei Hinsicht ein bisschen wie ein neues Kapitel in meinem Leben an. Nur schon, weil ich mich zum Beispiel auf die 50 zubewege, meine Tochter ausgezogen ist und meine Eltern langsam alt werden.

Dein Produzent Lars Halapi hat gesagt, deine neuen Lieder seien Theaterstücken ähnlich, mit starken Bildern, Szenen und Dialogen. Würdest du seiner Beschreibung zustimmen?

Nachdem ich mit dem Schreiben der Lieder fertig war, machte Lars mich darauf aufmerksam und ich konnte dem nur zustimmen. Es ist immer schön, von ihm zu hören, wie er meine Musik interpretiert.

Er sagte ebenfalls, die neuen Lieder seien extrovertierter. Sie würden hervortreten, sich an den Hörer wenden und ihre Geschichte erzählen wollen. Hast du eine Erklärung dafür?

Nein, ich weiss es nicht wirklich. Und ich habe keinen konkreten Wunsch, mich selber beim Liederschreiben zu analysieren und zu verstehen. Das ergibt für mich keinen Sinn.

Du hast das neue Album wiederum im Almost Heaven Studio von Lars Halapi in Löderup im Süden Schwedens aufgenommen. Wieso gefällt es dir dort besonders gut?

Ja, dort auf dem Land in der Provinz Schonen, in seinem Zuhause und Studio, unweit des Meeres, fühle ich mich wohl. Das ist eine eigene Welt. Einer der wenigen Orte, an denen ich zum Leben inspiriert bin und fühle, dass ich wirklich lebe. Eine der schönsten meiner Wirklichkeiten.

Die beiden Schwestern Anna Berggrensson und Malin Törnquist des schwedischen Musik-Quartetts Calaisa steuerten zu einigen der Lieder wundervolle Backgroundgesänge hinzu. Wie kam es dazu, dass du sie zu den Aufnahmen eingeladen hast und was gefällt dir an ihren Stimmen ganz besonders?

Lars arbeitet ab und zu mit ihnen zusammen und sie waren schon einige Male mit uns auf der Bühne. Ich geniesse die Schönheit ihrer Stimmen, weil sie so weit von meiner Stimme entfernt sind. Es sind auch fantastische Menschen und es ist eine Ehre, sie auf der Platte zu haben.

Ich habe gelesen, dass dich Filme oder Bücher oft für Lieder inspirieren. Welches war der letzte Film oder das letzte Buch, das als Inspiration für eines deiner Lieder diente?

Ich kann mich nicht erinnern. Aber oft ist es nur eine Zeile oder etwas, das jemand sagt, das hängen bleibt. Zum Beispiel hatte ich den Ausdruck „in two minds“ noch nie zuvor gehört, um eine gespaltene Persönlichkeit zu beschreiben. Das hat mir gefallen, also wollte ich diese Zeile in meinem Song „How to look at life“ haben.

Ich weiss, dass du grossen Respekt für Leonard Cohen hast, seine Musik liebst und seinen Song „Waiting for the miracle“ für das Tribut-Album „The Scandinavian Report“ aufgenommen hast. Wie hast du reagiert, als du im November 2016 von seinem Tod erfahren hast?

Es war eine schockierende Nachricht und ein sehr trauriger Tag. Traurig vor allem, weil man weiss, dass keine Musik mehr von ihm kommen wird. Aber gleichzeitig kann man voller Dankbarkeit für alles sein, was er durch seine Musik ausgelöst hat. Sein Schatz ist vollendet und wird Bestand haben.

Inwiefern hat dich Leonard Cohen in deinem eigenen Songwriting beeinflusst?

Er hat mich wohl am meisten mit einer Art Selbstvertrauen beeinflusst, meiner Musik immer treu zu bleiben.

Es gibt die Legende, dass du in deiner Kindheit und Jugend nur schwedische Folkmusik gehört hast, weil es keine andere Musik in deinem Zuhause gab und dass dich diese Musik nachhaltig beeinflusst hat.

Das ist nicht wirklich wahr. Ich habe damals nur Radio und somit die Hits jener Zeit gehört. Das war die Musik, die ich gekannt habe. Aber als Lars mir „Heart of Gold“ von Neil Young vorspielte, öffnete sich für mich ein Universum. Und ich fand heraus, dass es Musik gab, die sich anfühlte, als kenne sie mich. Da war ich bereits 23 Jahre alt.

Seit dem Album „Everywhere“, das 2014 erschienen ist, arbeitest du mit der Fotografin Christina Ottosson Öygarden zusammen. Was gefällt dir besonders an ihrer Arbeit sowie an ihrer Person und wie lief das Shooting für die Bilder zum neuen Album „Sunrise“ ab?

Ich mag es, wenn ich nicht das Gefühl habe, fotografiert zu werden. Christina hat eine Ruhe und eine Art und Weise, die es sehr angenehm machen, um sie herum zu sein. Und wenn ich einmal jemanden finde, mit dem ich mich wohl fühle, will ich gerne über einen längeren Zeitraum mit dieser Person zusammenarbeiten. Diesmal durften wir uns fürs Photoshooting das Theater in der südschwedischen Stadt Ystad ausleihen. Es war ein sehr schöner Tag, um in einer solchen Umgebung alleine zu sein.

Christina Ottosson Öygarden sagte über ihr erstes Fotobuch „Om jag behövde dig“: „Ich habe dieses Buch realisiert, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht dazugehöre. Ich fühle einen grossen Verlust und ich fühle, dass die Zeit drängt. Ich kämpfe gegen Apathie. Ich habe all dies im Verlauf meines Lebens empfunden, aber es bisher nie geschafft, diese Empfindungen in Worte zu kleiden. Deshalb habe ich diese Aufnahmen gemacht“. Ich habe gelesen, dass du mit dem Liederschreiben im Alter von 14 Jahren begonnen hast, nachdem dein Vater ertrunken ist und du mit diesen Liedern deine Gefühle so ausdrücken konntest, wie es dir in keiner anderen Form möglich war. Kannst du Christinas Aussagen deshalb nachempfinden?

Ja, das kann ich absolut. Ich entdeckte, dass das Songschreiben mir Befriedigung und Trost brachte und es wurde deshalb schnell zu einem Bedürfnis für mich. Es begann in Trauer und hat mir seitdem in all den Jahren geholfen, eine Art Sinn im Leben zu spüren.

Nachdem du seit dem Erscheinen deines ersten Albums im Jahre 1995 bei Sony Music unter Vertrag warst, hast du dich vor 5 Jahren – so wie viele andere Künstler in der letzten Zeit – entschieden, dich von dem grossen Plattenmulti zu lösen und mit Oh Dear Recordings dein eigenes Plattenlabel zu gründen. Welches waren die Gründe für diese Entscheidung? Und welches sind die Vorteile – und möglicherweise auch Nachteile – eines eigenen Labels?

Wir fühlten uns ein bisschen festgefahren und suchten nach anderen Dingen, die sie nicht anbieten konnten: Einer anderen Art von Freiheit und damit auch Verantwortung. Ich bin Sony Music und den Menschen dort sehr dankbar, sie waren ein grosser Teil meines Lebens. So wie es jetzt ist, erkenne ich nur Vorteile. Aber es wäre vielleicht schwieriger gewesen, wenn ich nicht schon im Laufe der Jahre ein Publikum aufgebaut hätte.



Ich habe im April 2003 dein allererstes Schweizer Konzert im Kaufleuten in Zürich gesehen. Damals warst du sehr scheu und hast zwischen den Liedern kaum gesprochen, abgesehen davon, dass du dem Publikum mitgeteilt hast, dass du „sehr nervös, aber glücklich“ seist. Im Lauf der Zeit hast du zwischen den Liedern immer mehr erzählt und du fragst nun die Konzertbesucher oft sogar, ob sie Wünsche für Lieder hätten, die sie gerne hören möchten. Wie hast du es geschafft, dich über die Jahre auf der Bühne wohler zu fühlen?

Es ist das Alter und die Jahre, die mir geholfen haben. Weißt du, je älter man wird desto weniger kümmert es einen, was andere von einem denken. Irgendwann einmal habe ich entschieden, dass die Bühne in diesen Momenten mein Raum sein soll und dass es nur um die Musik gehen soll.

Hast du irgendwelche Ratschläge für junge Künstler, die an Lampenfieber leiden?

Die Nervosität verschwindet durch die Erfahrung mit der Musik und dem Publikum. Den Konzertabend macht man zusammen mit allen, die da sind. Sich daran zu erinnern, hilft vielleicht.

Du hast auch damit begonnen, dein Publikum nach den Konzerten am Merchandise-Stand zu treffen. Was gefällt dir dabei am besten?

Das Publikum direkt nach den Konzerten zu treffen, die Blicke zu sehen und die persönlichen Geschichten und Kommentare zu hören, ist ein absolutes Geschenk für mich. Ich bin erstaunt und überwältigt darüber, wie die Musik andere Menschen erreichen kann. Einige erzählen Geschichten, die ich nie vergesse. Es ist eine Art Vertrauensverhältnis und ich empfinde tiefe Dankbarkeit dafür.

In den letzten Jahren hast du nicht nur in Europa sondern auch in China Konzerte gegeben, wo du schnell sehr populär wurdest. Für Mai und Juni ist wiederum eine ganze Tournee mit 13 Konzerten geplant. Welche Unterschiede nimmst du zwischen den Konzertreisen in Europa und China wahr?

In Europa fühle ich mich zuhause und die Umgebung ist mir vertraut. China ist speziell, in vielerlei Hinsicht anders als Europa und eigentlich nicht gerade das optimalste Land für jemanden wie mich, der sich alleine an einem Kieselstrand am wohlsten fühlt. Aber es ist eine grossartige Erfahrung, das Essen ist oft unschlagbar und ich versuche, meine Aufenthalte in China so gut wie möglich zu geniessen.

Der schwedische Trompeter Albin Grahn wird dich und deine Stammband, bestehend aus Lars Halapi, dem Bassisten Thomas Axelsson und dem Drummer Peter Korhonen auf der Sunrise-Tour begleiten. Wieso hast du ihn ausgesucht und wie werden sich deine alten Lieder entwickeln und verändern, wenn du sie live mit einem neuen, zusätzlichen Musiker spielst?

Wir suchten jemanden, der alle möglichen Instrumente spielen kann und Albin wurde uns sehr empfohlen. Wir merkten bald, dass er sehr begehrt ist und mussten deshalb ein bisschen um ihn kämpfen und Überzeugungsarbeit leisten. Nun sind wir sehr glücklich, ihn bei uns in der Band zu haben. Ein zusätzlicher Musiker bedeutet mehr Platz, sowohl für andere Lieder als auch andere Klangbilder. Ausserdem trägt er mit seiner Jugendlichkeit zu den Shows bei, da wir anderen alle 20 bis 30 Jahre älter sind.

Aktuelles Album:

„Sunrise“ (Oh Dear Recordings), als CD und LP erhältlich

Live:

Di, 9. April 2019 in Zürich im Bogen F

Mi, 10. April 2019 in Basel im Parterre

Do, 11. April 2019 in Bern im Bierhübeli

Offizielle Homepage:

https://sophie-zelmani.com/