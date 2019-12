Ein Jahrzehnt – zwei Modi

Wie Kill Confirmed und Horde meine Dekade bestimmten

Überall tauchen nun die Top-10-Listen des vergangenen Spiele-Jahrzehnts auf und vielleicht werden sich unsere AutorInnen auch noch dazu hinreißen lassen. RUDOLF INDERST hat allerdings herausgefunden, dass es bei ihm weniger um einzelne Titel als um Spielmodi ging – zwei, um genau zu sein.

Ich liebte die Xbox 360. Auf ihr spielte ich fantastische Titel wie etwa Mass Effect, Fallout 3 oder Halo 3. Oder eben auch einen gewissen Exklusivtitel namens Gears of War, der mich mit seiner Möglichkeit verwöhnte, seine wunderbar-blutreiche Kampagne als lokales Coop-Inferno zu erleben. 2008 legte das Entwicklerteam nach und die Fortsetzung erschien. Und was hatte sie im Gepäck? Richtig, den Horde-Modus: „Horde is a gameplay mode […] that features arcade style combat with waves of enemies. Up to five players can join together to fight against 50 waves of the Locust Horde. The difficulty increases as the players advance through the waves.“

Dieser Spielmodus tauchte weiterhin in der Reihe auf: Teil 3,4 und 5 haben ihn ebenfalls an Bord, während sich der Ableger Gears of War Judgment für eine Variation namens Survival entschied. Unter langjährigen Fans der Reihe gilt jedoch der Horde-Modus der Teile 2 und 3 als Höhepunkt der adrenalingepowerten Durchhalte-Abenteuer.

Über das vergangene Jahrzehnt begleitete mich also das liebgewonnene Prozedere: Wave durchstehen, Währung sammeln, Fallen, Blockaden, Waffen kaufen, alles aufstellen, sich vorbereiten und … nächste Welle. Mit einem trainierten und routinierten Runde war und ist es eine unheimliche Freude zu sehen, wie die Taktiken und Strategien aufgehen und funktionieren. Jede zehnte Welle schnellte die Anspannung etwas höher – schließlich tauchte da ein besonders grimmiger Gegner auf. Schnell noch dem getroffenen Kameraden aufhelfen, weiter geht es! Oh nein, beim Nachladen das Timing versaut, die Barrikade droht auch zu brechen! Und jetzt steigt auch noch das eine unbekannte Teammitglied einfach aus der Sitzung aus…

Genug, genug! Ich schwitze schon! All die Erinnerungen! Wir wollen lieber das Thema wechseln. 2011 erschien Call of Duty: Modern Warfare 3 und – dem Christkind nicht unähnlich – hatte es ein Geschenk dabei, über das ich mich ebenfalls in den kommenden Jahren freuen sollte: den Kill-Confirmed-Modus: „The gametype is similar to Team Deathmatch, with two teams competing against each other to earn kills. However, the team scores by collecting dogtags that enemies drop upon death.“

Weshalb ich „kommende Jahre“ schrieb? Nun, Call of Duty: Black Ops II, , Call of Duty: Ghosts, Call of Duty: Advanced Warfare, Call of Duty: Black Ops III, Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Call of Duty: WWII, Call of Duty: Black Ops 4 und Call of Duty: Modern Warfare sollten mitnichten auf diesen Modus verzichten und somit ICH ebenso wenig.

Der Grund zur Freunde ist einfach: Ich bin ein sehr mittelmäßiger Spieler, der in Sachen Team Deathmatch meist als erster das Mündungsfeuer von vorne sieht. Die Variante, auf einem zweiten Weg punkten zu können, ist daher ein Geschenk des Spiel-Designs für mich. Die generelle enorme Geschwindigkeit der CoD-Reihe sorgt außerdem dafür, dass ich problemlos nebenher völlig unkonzentriert ein paar Podcastfolgen hören kann. Alles ganz wohl portioniert – wenn ich im Horde-Modus stecke, ist das schon nicht mehr ganz so einfach.

Summa summarum braucht man keinen exzellent verdienenden Versicherungsmathematiker, um festzustellen, dass ich, was die Spielzeit betrifft, mit diesen beiden Modi – Horde und Kill Confirmed – die meisten Stunden des zurückliegenden Jahrzehnts zubrachte, wobei erstere Spielart das höhere Engagement durch seine Wellenstruktur und seinen Fokus auf Teamplay abverlangte.