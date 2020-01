Star Wars Jedi: Fallen Order

Mögest Du ohne Loot glücklich sein

Pünktlich zum Jahresende ist Star Wars wieder in aller Munde. Nebst Film kam auch ein neues Spiel heraus. Stefan von der Krone tauchte ein und berichtet, ob die Macht mit ihm war.

Endlich ein neues Einzelspieler Star-Wars-Spiel. Finally! Yes! Und das sogar von Electronic Arts, man mag es kaum glauben. Haben die denn wirklich aus Battlefront 2 gelernt? Ein Blick auf die Umstände lässt Fragen offen. Warum einen Mehrspieler-Experten (Respawn Entertainment) mit Fallen Order betrauen und nicht einen Einzelspieler-Experten (z.B. BioWare)? Warum wurde dereinst ein vielversprechendes Spiel von Visceral, den Dead-Space-Machern, eingestampft mitsamt des ganzen Studios? Warum erst jetzt ein Einzelspieler-Spiel, sechs Jahre nach Abschluss des exklusiven Deals mit Disney? Oder anders: Wie kommt man in sechs Jahren nur auf zwei volle sowie zwei eingestellte Star-Wars-Spiele? Nun ja, die Umstände sind sicher sehr komplex, aber die Fakten werfen kein gutes Licht auf Electronic Arts sowie die Videospielbranche. Als Star-Wars-Fan komme ich somit nur selten zu erfreulichen Erfahrungen im Videospiel-Bereich. Umso intensiver war meine Schnappatmung, als ich hörte, dass Respawn Entertainment an ein neues Spiel arbeiten. Respawn, das Studio, das mir Titanfall 2 brachte. Yes! Ein neues Star-Wars-Spiel! 10/10. Spiel des Jahres! Ich gewinne! Danke für’s Lesen! Zurück zum Leben. Kauft Euch das Spiel! Tschüss!

Wallrun FTW

Stopp! Nicht so schnell. Vielleicht sollten wir zunächst einmal über das Spiel sprechen, bevor wir es in den höchsten Tönen loben. Also: Fallen Order spielt nach dem Film Die Rache der Sith, also nach der Order 66 bzw. der Säuberung der Jedi. Wir spielen den jungen Padawan Cal Kestis, der sich erfolgreich vor dem Imperium und den Inquisitoren des Imperators verstecken konnte. Natürlich wird er dann doch noch aufgespürt und gejagt, aber rechtzeitig von einer ehemaligen Jedi-Meisterin und ihrem Piloten gerettet. Ihr Abenteuer besteht fortan darin, ein Welten-umspannendes Rätsel eines alten Jedi-Meisters zu lösen. Dabei landen unsere Freunde u.a. auch auf dem Wookie-Heimatplaneten Kashyyyk sowie Dathomir, der Heimat Darth Mauls.

Die helle Seite der Macht

Spielerisch ist Fallen Order ein Soulsborne-Spiel, also grob an den Mechaniken von Dark Souls sowie Bloodborne orientiert. Das Leveldesign zeichnet sich durch vielfach verbundene Korridore und Areale aus, in denen nach und nach Abkürzungen freigeschalten werden. Hier offenbart sich ein motivierendes Metroidvania. Die Spielwelt öffnet sich nach und nach mit jeder neuen Fähigkeit, die Cal erlernt. Überall verteilt liegen Meditationspunkte, an denen unser Held seine Gesundheit wieder auflädt sowie Fähigkeiten erlernen kann. Stirbt Cal, erwacht er beim zuletzt besuchten Meditationspunkt und alle Gegner sind wieder an Ort und Stelle. Dabei verliert er lediglich die Erfahrungspunkte seit dem letzten Fähigkeitenpunkt. Diese bekommt er immer im Kampf gegen den Gegner zurück, der Cal niedergestreckt hat. Erweitert wird die Spielmechanik mit Inspirationen aus den früheren God Of War, Uncharted sowie diversen Jump’n’Runs.

Nahkampf gegen Sturmtruppler

Am Ende kann der Soulsborne-Vergleich etwas näher spezifiziert werden, denn tatsächlich ähnelt Fallen Order noch mehr dem aktuellsten Spiel von FromSoftware: Sekiro: Shadows Die Twice. Und hier offenbaren sich die Schwächen im Spieldesign des neuen Star-Wars-Spiels. Der Schwertkampf in Sekiro ist viel facettenreicher und anspruchsvoller. In beiden Spielen können Gegner kritische Angriffe landen, aber einzig in Sekiro kann ich passende Gegenmaßnahmen einsetzen und damit dem Gegner sogar schaden. Als Shinobi kann ich zusätzlich sekundäre Waffen einsetzen, während Cal schon fast dogmatisch nur auf Lichtschwert und Macht vertraut. Und Letztere muss zunächst immer erst im Kampf aufgeladen werden.

Die dunkle Seite der Macht

Technisch ist Fallen Order definitiv kein AAA-Spiel. Ich sehe hier Parallelen u.a. zu Darksiders 3, das für mich ebenfalls eher ein AA-Spiel ist. Das begrenzte Budget ist spürbar ebenso wie der fehlende Feinschliff. Auf den Basis-Konsolen hat das Spiel häufig mit Lade-Rucklern zu kämpfen, aber auch ein High-End-Gerät kommt gerne mal ins Stocken. Und dabei kann man definitiv konstatieren, dass Fallen Order absolut kein Grafikfeuerwerk à la Gears 5 abfeuert. Minimale grafische Fehler und ein eher mittelprächtiger Detailgrad bestimmen die Optik. Das soll aber nicht heißen, dass Respawn ein hässliches Spiel abgeliefert hat. Unter den gegebenen Umständen ist das Spiel sogar sehr hübsch und Grafik ist nunmal auch nicht alles. Störender mag da manchmal die Steuerung sein. Gerade wenn man regelmäßig trotz Ausweichen von kritischen Angriffen getroffen wird, steigt das Frustlevel. Oder auch komische Aussetzer im Sound und Gegner, deren KI gänzlich den Geist aufgegeben hat. Und dann die kosmetischen Gimmicks. Was interessiert mich die Optik meines Laserschwerts, das in der Hektik des Kampfes eh nur in einem kleinen Pixelhaufen verschwimmt. Oder welchen spielerischen Nutzen kann ich aus den Skins für das Raumschiff oder meinem Charakter ziehen? Langweilig! Hier zeigt sich sehr stark der Mangel der sekundären Waffe, weil gerade diese in ihren Angriffswerten hätte personalisiert sein können.

Come get some!

Letztendlich haben wir mit Fallen Order endlich wieder ein Star-Wars-Videospiel, und unter den gegebenen Umständen können Star-Wars-Fans wohl zufrieden sein, denn Respawn haben sogar ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Betrachtet man aber den kulturellen Stellenwert von Star Wars und die schieren Möglichkeiten, die das Universum bietet, hätte durchaus mehr draus werden können. Und so ist Fallen Order nur eine Nummer Sicher, ein kleiner Schritt für das Medium und ein geringst mögliches Risiko für Electronic Arts. Es bleibt zu hoffen, dass sich der sehr wohl verdiente Erfolg einstellt und weitere und vor allem mutigere Spiele folgen. Oder wir Fans müssen auf die Zeit nach 2023 hoffen, wenn der Deal zwischen EA und Disney ausgelaufen sein wird.

Also doch nicht Spiel des Jahres? Jap. Aber ihr werdet nie erraten, wer es stattdessen wurde.

Veröffentlichungsdatum: Bereits erschienen.

Originaltitel: Star Wars Jedi: Fallen Order

Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Genre: Connected World Action RPG

Entwickler: Respawn Entertainment

Veröffentlicht von: Electronic Arts