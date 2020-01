10 Tipps und Tricks für mehr Nachhaltigkeit beim Einkaufen, Kochen und Essen.

Nachhaltig(er) geniessen im neuen Jahr

Ein neues Jahr hat soeben begonnen und dies animiert vielleicht auch, sich neue Vorsätze zu fassen. Für Viele mag dabei das Thema Nachhaltigkeit weit oben auf der Liste stehen. Einiges lässt sich auch rund um das Thema ‘Essen’ mit wenig Aufwand nachhaltig(er) gestalten. Die folgenden Tipps und Tricks sollen Anregungen geben, wie in unterschiedlichsten Gebieten etwas verändert werden kann.

Bio ist in der Regel nachhaltiger, insbesondere was den Einsatz von Pestiziden und Dünger angeht. Bild: coop

Unverpackt einkaufen

Unverpackt einkaufen mag wohl der bekannteste Tipp sein, um etwas für die Umwelt zu tun und unnötigen Verpackungsmüll zu vermeiden. In der Schweiz gibt es bereits einige Unverpackt-Läden, beispielsweise in Aarau, Basel, Luzern und Zürich. Doch auch wenn der nächste Unverpackt-Laden nicht gleich um die Ecke ist, kann man mit wenigem viel bewirken. Wer sein Brot direkt in der Bäckerei, oder Gemüse auf dem Markt kauft, kann oftmals verpackungsfrei einkaufen. Auch kann man mit selbst mitgebrachten Einkaufstaschen und Gemüsenetzen dafür sorgen, dass nicht bei jedem Einkauf im Supermarkt Einwegtaschen mitgenommen werden müssen.

Auf Bio-Qualität achten

In der Schweiz setzt sich der Dachverband Bio Suisse für das Gleichgewicht von Menschen, Tieren und Natur ein. Die Bio-Knospe steht dabei unter anderem für Biodiversität, Tierwohl, Ressourcenschutz, Verzicht auf Gentechnik und faire Handelsbeziehungen. Wenn man also beim Einkauf von Lebensmitteln auf Bio-Qualität achtet unterstützt man diese Werte und setzt sich so für die Umwelt und eine nachhaltigere Zukunft ein.

Regional und saisonal einkaufen & kochen

Regional und saisonal einkaufen und kochen kann einen grossen Unterschied in Richtung Nachhaltigkeit machen. Wenn man sich vor dem Einkaufen darüber informiert, welches Gemüse oder welche Früchte momentan in der Region Saison haben, kann man mit dem Kauf dieser viel CO2 einsparen, da weite Transportwege vermieden werden können.

Hässliches Gemüse kaufen

Viel Gemüse, was nicht dem ‘Schönheitsstandard’ entspricht, darf in den Supermärkten nicht verkauft werden. Dies führt dazu, dass, eigentlich gute Lebensmittel weggeworfen werden – einer der Aspekte des sogenannten „fodwaste“. Dagegen setzt sich beispielsweise die Detailhändlerin Coop mit der Nachhaltigkeitsmarke ‘Ünique’ ein, bei der auch krummes, zu kleines oder zu grosses Gemüse verkauft wird. Auch der Onlineshop uglyfruits.ch setzt sich für weniger Verschwendung von Obst und Gemüse ein – dort kann man seinen Obst- und Gemüsekorb inklusiv Zweitklasse-Gemüse und -Obst direkt zu sich nach Hause bestellen. Wer sich bewusst für die nicht ganz so perfekte Version vom Rüebli entscheidet, setzt somit ein Zeichen gegen die Lebensmittelverschwendung.

Etwas mehr Rüstabfälle gibt’s eventuell schon – das ist aber allemal besser, als gleich alles wegzuwerfen! Bild: coop

Auf Fleisch und tierische Produkte verzichten

Was immer mehr zum Thema wird, ist die vegetarische oder vegane Ernährung aus Gründen der Nachhaltigkeit. Gemäss IPCC-Bericht von 2007 stammen 10 bis 12% der weltweiten Treibhausgas-Emissionen aus der Landwirtschaft. Hierbei werden Transport und Lagerung von Lebensmitteln noch nicht eingerechnet. Der grösste Teil dieser Emissionen verursacht die Fleisch- und Milchproduktion. Dagegen fällt die Herstellung von pflanzlichen Nahrungsmitteln weniger ins Gewicht: So entstehen bei der Produktion von 1 kg Kartoffeln 60-mal weniger Treibhausgase als bei 1 kg Rindfleisch. Wer also hin und wieder einen vegetarischen, oder gar veganen Tag einlegt, hilft den CO 2 Ausstoss zu verringern.

Kühlschrank richtig einräumen

Auch wer den Kühlschrank richtig einräumt, kann dabei helfen, weniger Lebensmittel zu verschwenden. Die unterschiedlichen Kältezonen im Kühlschrank sollen gewährleisten, dass jedes Lebensmittel optimal gelagert wird. Korrekt eingeräumt, lassen sich dementsprechend die Lebensmittel länger halten. Ausserdem gehen in einem aufgeräumten und gut sortierten Kühlschrank Lebensmittel nicht verloren und werden nicht erst wiederentdeckt, wenn sie schon nicht mehr verzehrt werden können.

Eine gute Übersicht im Kühlschrank bewahrt davor, Lebensmittel wegwerfen zu müssen.

Bild: Wikipedia, User W.carter

Achtsam mit dem Haltbarkeitsdatum umgehen

Auf jedem verpackten Lebensmittel findet sich ein Mindesthaltbarkeits- oder ein Verbrauchsdatum, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Das bedeutet aber nicht, dass das Produkt in jedem Fall ungeniessbar ist, sobald dieses Datum überschritten ist. Der Konsumentenschutz der Schweiz empfiehlt, Lebensmittel stets mit der Nase und den Augen nach Farbe und Konsistenz zu überprüfen, sowie darauf zu achten, ob die Verpackung noch intakt ist. Viele Lebensmittel lassen sich also weit über das Verbrauchs- bzw. Mindesthaltbarkeitsdatum hinweg noch essen.

Energie sparen beim Kochen

Beim Kochen und Backen kann mit etwas know-how einiges an Energie gespart werden. Wasser für Teigwaren, Reis oder Kartoffeln kann beispielsweise im Wasserkocher erhitzt werden, um Zeit und Strom zu sparen. Auch Pfannen und Töpfe beim Kochen stets mit einem Deckel zuzudecken, hilft Energie zu sparen. Beim Backen kann man sich auch angewöhnen, auf das Vorheizen zu verzichten und Gerichte in den kalten Ofen schieben. Und so bereits die Aufheizphase des Ofens nutzen.

Reste verwerten

In Schweizer Haushalten werden laut einer Erhebung des Bundesamtes für Umwelt jährlich circa eine Million Tonnen Lebensmittelabfälle weggeworfen. Dabei gibt es drei Hauptgründe für diese grosse Menge an Foodwaste: (1) die eigenen Lebensmittelabfälle werden nicht richtig wahrgenommen, (2) das Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln ist nicht vorhanden, (3) ebenso fehlt das Wissen über die Haltbarkeit, die Lagerung und auch die Möglichkeiten zur Resteverwertung.

Bleiben nach dem Essen Reste übrig, sollen diese möglichst weiterverwertet und nicht weggeworfen werden. So kann man z.B. bewusst grössere Mengen kochen, um direkt mehrmals davon zu essen, oder aber einen Reste-Tag einlegen und aus allen Resten der vergangenen Tage ein Buffet erstellen. Reste, die nicht sofort gegessen werden, kann man auch einfrieren und so zu einem späteren Zeitpunkt nochmals davon essen.

Essen teilen

Bleibt dann doch zu viel Essen übrig, so bietet Foodsharing dafür eine Lösung. Darunter versteht man das Teilen von Essen, damit es nicht im heimischen Kühlschrank ungeniessbar wird. Lebensmittel können dazu beispielsweise an Freunde, Familien oder Nachbarn verschenkt werden. Ausserdem gibt es in der Schweiz bereits einige Angebote für Foodsharing, wie beispielsweise die Webseite foodsharingschweiz.ch, wo jede*r sein übriggebliebenes Essen mit anderen teilen und sich somit gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen kann.



Im Netz



Diese Unverpackt-Läden gibt es in der Schweiz



Die Webseite von Bio Suisse gibt neben vielem anderem Auskunft über die Werte, die mit der Bio Knospe in der Schweiz vertreten werden.

Uglyfruits.ch setzt sich für den Verkauf von Obst- und Gemüse ein, was nicht der Norm von konventionellen Supermärkten entspricht.

Ein kurzer Artikel über die Auswirkungen von Fleischkonsum auf den CO 2 -Ausstoss der österreischichen Organisation Umweltberatung.

Tipps und Tricks für die richtige Lagerung von Lebensmittel im Kühlschrank von nachhaltigleben.de und Tipps und Tricks zum Stromsparen beim Kochen und Backen, ebenfalls von nachhaltigleben.de hier.

Hinweise zum Verbrauchs- und Mindesthaltbarkeitsdatum für Konsument*innen der Stiftung für Konsumentenschutz

Foodsharing Schweiz: Eine Initiative gegen Lebensmittelverschwendung in Haushalten sowie kleinen und grossen Betrieben.

Bundesamt für Umwelt: Auswirkungen von Lebensmittelabfällen auf die Umwelt und wie sie zu vermindern sind.

Literatur

Bericht über die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft (pdf, deutsch)

IPCC-Bericht zur Landwirtschaft (englisch)