Sigrid Damm: “Wandern – ein stiller Rausch”

Im Rausch der Stille Lapplands

Sieben Tage wandern Mutter und Sohn durch die Wildnis Schwedisch-Lapplands. Mit jedem Schritt tauchen sie tiefer ein in diese grandiose Landschaft, sie erinnern sich an Vergangenes, sie träumen – und sie geniessen die unendliche Weite und Stille, die Magie des Nordens.

Wer selbst wandert, kennt das Gefühl, dass man in diesem Moment ganz bei sich ist. Gedanken kommen und gehen, Erinnerungen tauchen auf, Träume schweben vorbei. Wandern schenkt einem die Zeit, sich in seinen Gedanken zu verlieren. Es ist, wie es der Buchtitel treffend beschreibt, ein stiller Rausch. In diesen Rausch tauchen Sigrid Damm und ihr Sohn während sieben Tagen auf ihrer Wanderung durch die raue Landschaft Schwedisch-Lapplands. «Das nordische Licht, das trunken macht. […] Ich will an nichts mehr denken, nur aufnehmen, geniessen, Atemzüge tun.»

Liebe zum Norden

Die beiden Deutschen geben im literarischen Reiseführer abwechselnd Einblicke in ihre Erlebnisse auf ihrer Wanderung. Wer die Liebe zum Norden genauso tief in sich trägt wie sie, kann ihren Gedanken über diese Wildnis folgen, saugt die Augenblicke dieser wundervollen Natur auf und ist jede Sekunde des Lesens mitten in der Weite Lapplands. Ein Gefühl tiefer Dankbarkeit breitet sich aus.

Stille und Einsamkeit als Rausch

Immer wieder geben sie der Stille, der Einsamkeit Raum. Einsamkeit kann bedrückend sein, aber auch sehr befreiend. Diese Befreiung erleben wir in vorliegendem Buch. Sie eröffnet eine neue Welt der Stille: «Der Raum der Landschaft wurde von Klängen definiert, von der Stille, dem Wasserfall und den Vögeln. […] Der heftige Wunsch erfasste mich, hierzubleiben, mich festzusetzen in dieser Einsamkeit, dieser Ruhe. […] Hier war mein Ort, meine Landschaft.»

«Wandern – ein stiller Rausch» ist ein Buch vom Ankommen im Moment, vom Sein. Es ist zart, zerbrechlich, ehrlich und unendlich kostbar. Ein Buch so schön, dass es weh tut.

Titel: Wandern – ein stiller Rausch

Autorin: Sigrid Damm

Verlag: Insel

Seiten: 189

Preis: 20.90 CHF