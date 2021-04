Gabriela Baumgartner: “Meditieren. Ruhe finden. Kraft schöpfen.”

Eine Tasse Tee bewusst geniessen oder wie man Achtsamkeit einfach in den Alltag integriert

Das Bedürfnis nach mehr Ruhe erlebt seit längerer Zeit eine Renaissance. Gabriela Baumgartner nimmt uns in die Welt der Meditation und Achtsamkeit mit – gespickt mit Übungen, wissenschaftlichen Erkenntnissen, Geschichtlichem und Einblick in den Buddhismus.

Nicht erst seit vergangenem Jahr finden Meditation und Achtsamkeit grossen Anklang in der Gesellschaft. Je hektischer die Welt um einen herum ist, je grösser der Leistungsdruck, je mehr man gleichzeitig erledigen sollte, desto mehr besinnen sich viele Menschen wieder um die innere Stille und Ruhe. Und oft entsteht Kreatives nicht in der Hektik, sondern begleitet von leisen Tönen. Manche praktizieren Meditation schon ihr ganzes Leben, andere lernen es durch Krisen.

Einblick in die Meditation, ohne dabei belehrend zu sein

In vorliegendem Buch gibt uns Gabriela Baumgartner einen Einblick in die Welt der Meditation und Achtsamkeit. Es ist ein Wegweiser auf dem Weg in die Stille und zeigt „eine jahrtausendealte, kostbare Weisheitskultur“ auf. Die Zeilen geben einem eine Anregung, wie man sich von einer anderen Seite kennenlernen kann. Sie sind aber auf keinem Fall belehrend, was das die Lektüre zu einem Genuss macht. Dass „regelmässiges Meditieren eine Wohltat für Körper und Seele und gut für die Gesundheit“ ist, sind keine leeren Worthülsen. Zu Wort kommt auch ein Chefarzt Psychiatrie, der diese Zeilen mit seiner Praxiserfahrung unterstreicht. Auch Geschichtliches zur Meditation bereichert das Buch.

Die Mehrheit der Seiten sind voller Meditations- und Achtsamkeitsübungen. Sie inspirieren einem, Neues auszuprobieren, sich auf Gedankenreisen zu machen. Dass Achtsamkeit ganz einfach in den Alltag integrierbar ist, macht sie so wertvoll. Wie beispielsweise bewusst und in vollkommener Ruhe eine Tasse Tee Schluck für Schluck zu trinken und zu geniessen.

Titel: Meditieren. Ruhe finden. Kraft schöpfen. Meditations- und Achtsamkeitsübungen für deinen Tag.

Autorin: Gabriela Baumgartner

Verlag: AT Verlag

Seiten: 256

Richtpreis: CHF 29.90