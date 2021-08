Begriffsklärung einer Zeiterscheinung

So spielen denn auch die Inszenierungen von Jelineks Sportstück mit den Mitteln der Selbst- und Rückbesinnung auf den Bühnen-Raum, den Körper, Rhythmen und Sprache und die Wahrnehmung davon. Das alles wird übersetzt in einen Strom der Ereignisse, welche keinem zusammenhängenden Handlungsverlauf mehr folgen.

„Wenn es ein Paradox des Schauspielers gibt, so erst recht ein Paradox seiner Präsenz.“ Dieses Paradox des Schauspielers meint letztlich den unhintergehbaren Umstand, das Subjekt des Spiels und der Vorgänge auf der Bühne und gleichzeitig das Objekt der Betrachtung durch den Zuschauer zu sein. Ein Schauspieler tut so als ob und gleichzeitig ist er ja als eine reale Person präsent, die echte Vorgänge vollzieht. In der Inszenierung erreichen unterschiedlichste Ensemble und Besetzungen über Rollendistanz und die Mittel der Verfremdung (wie sie vormals Brecht geprägt hat) den Effekt, dass wir uns plötzlich weit jenseits jeglicher psychologisierenden Kategorien wiederfinden, die ja mit einer Nachahmung (einer Mimesis innerhalb einer Repräsentation) arbeiten. Der Sinn der Textpassagen wird so jenseits von Illusion und Repräsentation ausgestellt und in seiner konkreten Präsenz verhandelbar vor dem Zuschauer. Dieses Entleeren der Bedeutungen durch das blosse Ausstellen der Vorgänge wird immer mehr auf die Spitze getrieben – läuft ad absurdum und stellt sie so wiederum selber als Scheinwelt aus. Und genau das ist Theater ja schliesslich auch und der Aspekt der Selbstreflexion des Mediums tritt so ganz augenscheinlich zutage.

Doch gerade so werden neuen Denkräume und Vorstellungen ermöglicht, was Theater eigentlich muss und soll. Es wird möglich, neue Sinnzusammenhänge zu schaffen und beispielsweise aus dem Stimmenkörper des Chores heraus als wiederum sinnentleerte Passagen erklingen zu lassen. Ein Sprachstrom etabliert sich, der über die Mittel des Klangs und der Rhythmen einen Sog entwickelt. Es finden sich denn in der Textvorlage auch keine Dialoge mehr. Sie werden abgelöst von monologischem Sprechen und Chorpassagen. „Symptomatisch für das postdramatische Theater ist es, dass die dialogische Struktur zugunsten von monologischen und chorischen abgelöst wird.“ Nicht nur ein unüberbrückbarer Abgrund der Konflikte, die hier aufbrechen, auch ein allzu grosser Konsens der Sprechenden verhindert das Dialogische. Die Figuren reden jedoch nicht so sehr aneinander vorbei, als gewissermassen alle in die gleiche Richtung. „Bei einer solchen nicht konfliktuösen, sondern additiven Sprache entsteht der Eindruck eines Chors.“