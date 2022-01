Geschichte erzählt Geschichten

Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir uns mit Alexander Preisinger und Stephan Friedrich Mai unterhalten, die wir auf einer Game-Studies-Konferenz in Wien kennengelernt hatten. Nun hat Preisinger ein neues Werk vorgelegt, das gerade für Lehrkräfte und Multiplikator:innen im Bildungssektor interessant sein dürfte. Für uns ein Grund, (erneut) das Gespräch zu suchen.

Rudolf Inderst: Als 2020 Eugen Pfister und Tobias Winnerling bei Hülsbusch die Einführung Digitale Spiele und Geschichte. Ein kurzer Leitfaden für Student*innen, Forscher*innen und Geschichtsinteressierte war ich sehr angetan – eine solche Einführung hätte ich mir Anfang der 2000er-Jahre arg gewünscht. Jetzt hast Du Digitale Spiele in der historisch-politischen Bildung beim Wochenschau Verlag veröffentlicht und erneut komme ich nicht umhin festzustellen: Die heutige spiel- und spielwissenschaftsinteressierte Jugend wird verwöhnt! Aber im Ernst: Das sind doch spannende und gute Zeiten oder?

Alexander Preisinger: Der vermeintliche chinesische Fluch „Mögest du in interessanten Zeiten leben“ trifft aktuell auf die (historischen) Game Studies besonders zu – so viel Gaming war noch nie! Einerseits ist die Dynamik des Forschungsgebiets begrüßenswert, andererseits ist es gegenwärtig sehr schwierig, mit den Angeboten und Neuerscheinungen Schritt zu halten. Und dies trifft auch auf meinen Fachbereich zu: In der Geschichtsdidaktik ist seit rund 20 Jahren eine arbeitsteilige Ausdifferenzierung und Spezialisierung wahrnehmbar – vom historischen Comic bis hin zur Spielfilmanalyse geht das Spektrum an schulbezogenen Veröffentlichungen aktuell. Der logisch nächste Schritt war dann für mich, über Computerspiele als Unterrichtsmittel zu schreiben!

(RI): Im Vorwort bin ich auf eine Überlegung gestoßen, die – wenn ich es recht verstehe – den Band maßgeblich prägt: Dort heißt es: „Wenn digitale Spiele ein wichtiger Teil nicht nur, aber vor allem der Jugendkultur geworden sind, so ist es an der Zeit, ihre Möglichkeiten und die mit ihnen verbundenen Potenziale im schulischen Kontext zu nutzen.“ Was bedeutet das für Dich konkret und wie begegnest Du denjenigen Lehrer:innen, die angesichts dieser Forderung etwaig schon ins sorgenvolle Schlottern geraten?

(AP): Im Gegensatz zu Physik oder Chemie ist Geschichte nicht wiederholbar – sie ist eben vergangen. Computerspiele haben hier ein besonderes Potenzial, weil sie ‚historisches Erleben‘, in einem simulierten Rahmen des „Als-ob-Handelns“, ermöglichen. Pointiert: Sie sind popkulturelle Medien eines „doing-history“ – Geschichte wird mit ihnen nicht als festgelegter Ablauf von Ereignissen ‚erfahrbar‘, sondern Schüler:innen werden zu historisch-politischen Akteur:innen. Und noch mehr trifft dies auf die politische Bildung zu: In digitalen Spielen habe ich die Möglichkeit, den abstrakten Institutionen und ihrer Arbeit nicht nur zuzusehen, sondern selbst Bundeskanzler:in zu sein. Im Unterrichtsalltag braucht es für den Einsatz von Computerspielen pointierte und überschaubare Spielkonzepte, die sich in einem mitunter stark begrenzten Zeitrahmen nutzen lassen.

In meiner Lehre an der Universität und an den pädagogischen Hochschulen erlebe ich eine Ablehnung von digitalen Spielen kaum mehr. Insbesondere viele Serious Games sind mittlerweile technisch und inhaltlich so benutzerfreundlich, dass sie die Mehrzahl an Lehrkräften rasch überzeugen. Schnell wird klar: Wer sich auf Computerspiele einlässt, generiert Lernumgebungen, die anregend, dynamisch und fordernd sind!

(RI): Vielleicht zu guter Letzt noch eine Fachfrage: Mit äußerst großer Freude habe ich festgestellt, dass auch Du auf das Spiel-Analyse-Modell Fernández-Varas zurückgreifst, das die Spieleforscherin im Jahr 2019 in ihrem Band Introduction to Game Analysis vorstellte und welches ich selbst auch sehr gerne in der Lehre einsetze. Darf ich fragen, was dieses für Dich so überzeugend macht?

(AP): Fernández-Varas‘ Modell ist meinem Eindruck nach das umfassendste und aspektreichste Analysemodell digitaler Spiele, wobei ihr Buch ja eigentlich eine Anleitung zum Schreiben über digitale Spiele ist. Für den Unterricht muss das Schema natürlich adaptiert werden – Schüler:innen sind mit dem Detailgrad der Analyse überfordert. Insbesondere die Betrachtung des Spiels als geschichtskulturelle Quelle ist sehr anspruchsvoll für den Unterricht. Worum es mir geht: Dass Schüler:innen eine game literacy entwickeln, die genauso differenziert ist, wie ihre Analysefähigkeit von Literatur oder Film. Bis das Schulsystem allerdings dieses Level erreicht, sind noch viele XPs nötig!

(RI): Vielen herzlichen Dank!

Wenn Ihr die Arbeit verfolgen oder Kontakt aufnehmen wollt:

GameLab der Fachdidaktik der Geschichte / Universität Wien

MMag. Dr. Alexander Preisinger

https://gamelab.univie.ac.at/

gamelab.geschichte@univie.ac.a t