In eigener Sache: Neuer Game-Studies-Sammelband zu Shooter-Serie veröffentlicht

Herausgeber:innen-Trio Brandenburg, Inderst und Wagner führt spannende Aufsätze zwölf Autor:innen zur Wolfenstein-Spielereihe zusammen

Mit Castle Wolfenstein wurde 1981 der erste Teile der ebenso einflussreichen wie verkaufsstarken Wolfenstein-First-Person-Shooter-Reihe veröffentlicht, 2014 hob Wolfenstein: The New Order die Serie in nie gekannte narrative Höhen. Seit 30 Jahren übernehmen Spieler:innen die Rolle des US-Soldaten B.J. Blazkowicz in seinem fiktionalen Kampf gegen das Nazi-Regime. Der frisch erschienene Game-Studies-Sammelband nimmt zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum die kontrovers diskutierte Serie in den Blick.

Im Herbst 2019 setzten sich das Dreier-Herausgeber:innen-Team Aurelia Brandenburg, Pascal Mark Wagner und Nahaufnahmen.ch-Ressortleiter Rudolf Thomas Inderst zusammen, um den nun vorgelegten Game-Studies-Sammelband zu konzipieren und einen Call-for-Articles aufzusetzen.

Neben den finalen zehn Beiträgen finden Leser:innen auch ein Geleitwort von Julia Schumacher vor – ein Gespräch mit Tommy Tordsson Björk wie Axel Torvenius von MachineGames runden die 248 Seiten des Bandes ab.

Das verlegerische Zuhause erfährt der Wolfenstein-Band bei Verlag Werner Hülsbusch, bei dem bereits 2019 der erste deutschsprachige Game-Studies-Sammelband zur Souls-Reihe von Inderst, Wagner und Christof Zurschmitten erschienen war.

Im Folgenden haben wir für Sie das Inhaltsverzeichnis abgebildet.

Der Band ist ab sofort erhältlich – zum Beispiel hier oder hier.