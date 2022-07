Geschichtenerzähler.

Ein Gespräch mit Fabian Mauruschat

Fabian Mauruschat studierte Geschichte, Germanistik und Sozialpsychologie in Bochum. Heute lebt er als freischaffender Journalist sowie Comic-Texter in Wuppertal und hat sich an eine „kleine Geschichte“ der digitalen Spiele in Buchform gewagt. Grund für RUDOLF INDERST, ihn zu einem kurzen Plausch zu laden.

Rudolf Inderst (RI): Lieber Herr Mauruschat, bitte stellen Sie sich zunächst unseren Leser:innen kurz vor und schildern Sie uns bitte, wo Sie sich auf der Landkarte der Spielforschung selbst verorten.

Fabian Mauruschat (FM): Als Spielejournalist und Historiker sehe ich mich an der Schnittstelle zwischen Forschung und dem breiten Publikum. Spiele – digitale ebenso wie analoge – haben eine lange und faszinierende Kulturgeschichte, sie vermitteln Wissen, transportieren Weltbilder und entwickeln sich geradezu beim Zusehen. Das der Öffentlichkeit zu zeigen, die mittlerweile ja zum größten Teil aus Gamer:innen besteht, ist mit ein Anliegen und eine große Freude.



RI: Nun würde uns natürlich brennend interessieren, wie es zu Ihrer Themenfindung bzw. der Umsetzung in ihrem Buch Eine kleine Geschichte der Videogames. Von Tetris bis Cyberpunk 2077 kam?

FM: Ich hatte dem Riva-Verlag eine Zusammenarbeit für ein anderes Projekt vorgeschlagen, das erst einmal auf Eis gelegt wurde. Als wir über die Buchreihe „Eine kleine Geschichte …“ – der Kneipe, des Bergsteigens und des Scheiterns waren schon erschienen – sprachen, schlug ich als weiteren Teil Eine kleine Geschichte der Videogames vor. Zack, Buchvertrag. Der Rest war viel Recherche- und Schreibarbeit.



RI: Wo informieren Sie sich als Autor über digitale Spiele und welche Quellen können Sie unseren Leser:innen empfehlen, wenn sie sich eingehender mit digitalen Spielen beschäftigen möchten? Denken Sie da bitte ruhig breit – Podcasts, Print, Twitcher:innen?

FM: Twitter ist für mich immer eine gute Info-Möglichkeit, auch wenn ich hier täglich mit unangenehmen Nachrichten zur Weltlage konfrontiert werde. In meinem Feed landen immer wieder interessante Links und Threads, unter anderem von @WASTED_Magazin oder der Historikerin Aurelia Brandenburg. Auf https://www. videospielgeschichten.de/ – wo ich selbst schon einen Artikel veröffentlicht habe – gibt es immer wieder spannende Texte zur erlebten Gamesgeschichte.



RI: Herr Mauruschat, herzlichen Dank für das Gespräch!

***

Die persönliche Website unseres Interviewpartners finden Sie hier: https://fabian-mauruschat.de/

Die Projekt-Website zum Lernen aus Games mit der Bergischen Universität Wuppertal finden Sie hier: https://spiel-vs-leben.de/

Den Kopfkinocast des Interviewpartners über Pen-and-Paper-Rollenspiele finden Sie hier: https://anchor.fm/kopfkinocast

Bei Twitter und Instagram finden Sie unseren Interviewpartner hier: @fab_mow