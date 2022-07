Zum Glück ausgestorben

Berufe, die (fast) niemand mehr ausübt

Die Veränderung als einzige Konstante macht auch vor dem Berufsleben nicht halt – wer ein paar Jahre im Berufsleben steht, dürfte dies bereits bemerkt haben. Dass Berufe und ganze Berufszweige verschwinden, ist zudem keine Neuheit. Seit jeher ist die arbeitende Bevölkerung gefordert, sich dort ihr hartes Brot zu verdienen, wo es entsprechende Möglichkeiten gibt.

Vielen Berufen von Früher mag eine gewisse romantisierende Nostalgie anhaften. Aber kaum jemand würde heute doch noch freiwillig Lumpen sammeln oder Hausieren wollen, geschweige denn als Henker tätig sein oder bis zum letzten Atemzug in einer Mine pickeln.

In unserer Instagram-Rubrik „historische Berufe“ haben wir in den vergangenen Jahren einige verschwunde Berufsbilder beleuchtet. Gerne vereinen wir die Beiträge hier zu einer kleinen Zeitreise in die Welt der nicht mehr praktizierten Jobs.

Hefner

Wer Bier brauen möchte, braucht seit jeher Getreide, Wasser, Hopfen und Hefe. Letztere kommt erst gegen Ende des Prozesses hinzu. Die Hefe ist verantwortlich für die Gärung: Sie bildet aus Zucker Alkohol und CO 2 . Der Lateinische Name der Hefe Saccharomyces cervisiae heisst wörtlich übersetzt Zuckerpilz des Bieres.

Im Mittelalter wusste man indes nicht, was Hefe genau ist und wie die Gärung ablief. Man hielt es für ein göttliches Geheimnis. Um so wichtiger war das Wissen des Hefners: Er war verantwortlich für die Bereitstellung der Hefe und bewahrte sie auch während der Zeit, in der nicht gebraut wurde.

Bildquelle: Deutsche Fotothek. Darstellung von 1698 eines „Heffners“ zu dieser Zeit auch für die Herstellung von Essig verantwortlich.

Gegen Ende der Bier-Gärung hatte sich die Hefe vermehrt und wurde abgeschöpft. Sie konnte – auch das eine Aufgabe des Hefners – an Bäckereien weiterverkauft werden.

Die Aufgaben des Hefners änderten sich im Laufe der Zeit – je nach Stand des Wissens. Die Herstellung von Essig war zeitweise ebenfalls eine Aufgabe des Hefners. Sie funktioniert teilweise ähnlich, wie diejenige von Bier. Hopfen wird allerdings nicht zugefügt und der Alkohol, den die Hefen bilden, wird unter Einfluss von Sauerstoff von Bakterien zu Essigsäure umgewandelt.



Nestler

Vom 13. bis ins 17. Jahrhundert waren Nesteln in Gebrauch: Vorwiegend aus dünnen Lederstreifen geflochtene Bänder. Sie dienten zum Schnüren von Schuhen, Hemden, Hosen und Mänteln.

Hergestellt wurden diese Bänder ab dem 15. Jahrhundert von spezialisierten Berufsleuten: den Nestlern (auch Senkler genannt). Diese fertigten auch Beutel an, jedoch nur solche auch Lederstreifen; jede andere Art von Beutel war dem Beutler oder Säckler vorbehalten. Umgekehrt war es den Säcklern verboten Nesteln herzustellen.

Der Beruf des Nestlers war stark abhängig von der jeweils vorherrschenden Mode: Waren Nesteln gefragt, war es auch des Nestlers Handwerk. So zum Beispiel verzeichnet Basel anfangs des 16. Jahrhunderts 23 Nestlermeister, Mitte des Jahrhunderts jedoch keinen einzigen mehr.

Auch einige weitere Berufe widmeten sich der Verarbeitung von Leder: Täschner stellten Taschen her, Riemer fertigten Lederriemen aller Art, Sattler waren auf Sättel und Kummets spezialisiert.

Aus den Nesteln von damals entwickelten sich übrigens die bis heute beliebten Schuhbändel/Schnürsenkel.

Bild: Deutsche Fotothek; Der Nestler

Weitere Infos: Safranzunft

Ameisler

Ameisenpuppen sammeln, nach Hause bringen, trocknen und sie als Vogelfutter verkaufen. Das waren, kurz zusammengefasst, die Tätigkeiten des Ameislers – der Beruf wurde in Mitteleuropa bis in die 1920er Jahre und in Niederösterreich bis in die 1970er Jahre ausgeführt.

Der erste Schritt, das „Sammeln“ war wohl die eigentliche Herausforderung. Es gab mehrere mögliche Vorgehensweisen, um an die Puppen (volkstümlich als Eier bezeichnet) zu kommen. Zuerst öffnete der Ameisler, seltener die Ameislerin, den Haufen. Die Schicht mit den Puppen liegt relativ weit oben. Diese entnahm der Sammler mitsamt Nadeln, Holz und Laub und begann sie auf ein ausgebreitetes Tuch zu sieben. Auf dieses fielen Ameisen, Puppen und Kleinteile. Nun brachten die Ameisen ihre Puppen in vermeintliche Sicherheit: Am Rand des Tuchs hatte der Ameisler Laub oder Reisig bereitgestellt. Hier musste er am Ende die „Eier“ nur noch einsammeln.

Johannes Mayerhofer: Die Amastrager.

In: Illustriertes Wiener Extrablatt, Ausgabe vom 23. Oktober 1898, Nr. 292, S. 7.

Neben der Verwendung als Futter für in Käfigen gehaltene Vögel dienten die getrockneten Ameisenpuppen auch als Medizin. Auch heute lassen sich im Internet noch „Ameiseneier“ bestellen – das Sammeln in unseren Wäldern sollte jedoch unterlassen werden: Waldameisen stehen unter Schutz, trotzdem sind drei der sechs Arten in der Schweiz gefährdet.

Silhouetteur

Das Silhouettenbild war von ca. 1770 bis anfangs des 19. Jahrhunderts überaus in Mode. Goethe soll sie von seinen Zeitgenossen gesammelt haben. Und auch in seinem „Werther“ lässt der Protagonist von seiner unerreichbaren Liebe einen Schattenriss anfertigen.

Verantwortlich für das Schattenbild waren die Silhouetteure. Sie liessen den zu Porträtierenden auf der Sitzfläche einer „Silhouettiermaschine“ Platz nehmen. Dann zeichneten sie den sich auf einem Schirm entstandenen Schatten nach und übertrugen sie die Zeichnung mit einem sogenannten Pantografen, einem Instrument, dass diese massstabgetreu verkleinerte, auf schwarzes Papier. Danach schnitten sie ihr Werk aus: einmal, oder in vielen Kopien, je nach Wunsch des Porträtierten.

Der Silhouettenstuhl von Prof. Julius Höpfner, Gießen

in Einst und Jetzt, vol. 5 (1960)

Das Wort Silhouette geht auf den französischen Finanzkontrolleur Étienne de Silhouette zurück. Er wurde 1759 ins Amt berufen und versuchte, die äusserst prekären Finanzen der französischen Monarchie ins Lot zu bringen. Offenbar nahm er seine Aufgabe ernst und sparte an allen Ecken. So wurde ihm nachgesagt, er habe in seinem Schloss statt teurer Gemälde, bloss die damals neu aufkommenden Schattenbilder aufgehängt. Kritiker des als Geizhals verschrienen de Silhouettes übertrugen seinen Namen spöttisch auf die Bilder, die ihnen ebenfalls missfielen.

Fingerhütler

Die für Fingerhüte verwendeten Materialien wandelten sich im Laufe der Zeit (Knochen in der Steinzeit, dann Holz, Metall, Porzellan, Glas, Plastik). Die Römer benutzten Bronze. Messing wurde im frühen 16. Jahrhundert erstmals verwendet und läutete eine Revolution in der Fingerhut-Herstellung ein. Fingerhüte wurden von jetzt an nicht mehr gegossen sondern „gezogen“, d.h. aus Blech hergestellt.

Damit war der Beruf des Fingerhüters neu definiert: In der Nürnberger Handwerksordnung von 1537 wird der Beruf genau definiert und geschützt – niemand anders als der Fingerhüter darf ihn ausführen. Aber auch die Berufsleute dürfen ihre Geheimnisse in keiner anderen Stadt preisgeben. Nürnberg entwickelte sich daraufhin (mit Köln) zu einem europäischen Fingerhut-Zentrum.

Auß Messing mach ich Fingerhüt /

Blechweiß / werden im Feuwer glüt /

Denn in das Eysen glenck getriebn /

Darnach löchlein darein gehiebn /

Gar mancherly art / eng vnd weit /

Für Schuster vnd Schneider bereit /

Für Seidensticker vnd Näterin /

Deß Handwercks ich ein Meister bin

Aus dem Ständebuch (Eygentliche Beschreibung aller Stände auff Erden hoher und nidriger, geistlicher und weltlicher, aller Künsten, Handwerken und Händeln) von Hans Sachs (1568), Illustration von Jost Amman

Heute sind Fingerhüte ein Massenprodukt, das kaum mehr grosse Beachtung findet. Bis zum Mittelalter hingegen, waren diese Nähutensilien handwerkliche Einzelstücke und darüber hinaus unentbehrlich für jeden Näher. Mit dem Aufkommen von Messing als Fingerhut-Material wurde erstmals eine bescheidene Massenproduktion möglich. Später kamen andere Metalle als Werkstoffe hinzu und edlere Fingerhüte wurden aus Porzellan oder Glas hergestellt. Solche Exemplare oder alte Metallfingerhüte gelten heute als wertvolle Sammlerstücke.

Lampist

Gas- und besonders Petrollampen waren und sind um einiges wartungsintensiver als elektrische Leuchten. Und im 19. Jahrhundert war die Elektrizität und ihr Netz erst gerade im Aufbau. Dementsprechend viel zu tun, hatten Menschen, die sich um den Unterhalt und Pflege von „fossilen Lampen“ kümmerten. Sie waren zuständig für die Befüllung, das Anzünden, die Flammenregulierung und die Reinigung der Lampen – dies im öffentlichen Raum oder bei der Eisenbahn.

Als Startdatum der Beleuchtung des öffentlichen Raumes mit Gaslaternen gilt der 1. April 1814: Damals ging die erste Laterne in London in Betrieb. Das Prinzip verbreitete sich aber rasch über den Globus. Zunächst wurden die Gasleuchten noch von Hand angezündet – vom Laternenanzünder. Als automatische zündende Laternen eingeführt wurden, verschwand der Beruf wieder. Genau wie der des Lampisten, selbst wenn es heute noch vielerorts Gaslaternen gibt, die für die städtische Beleuchtung sorgen.

„De lampist“, Radierung nach James Ensor, durch Paul Craps (1877-1939), Fotografiert von Georges Jansoone

Am 5. Juli 1750 erblickte François-Pierre-Amédée (genannt Ami) Argand das Licht der Welt, als neuntes von zehn Kindern einer Uhrmacherfamilie in Genf. Als junger Mann war er in seiner Heimatstadt Schüler des Naturforschers Horace-Bénédict de Saussure und studierte in Paris Physik und Chemie. Ab dem Jahr 1780 begann er, die Öllampe zu verbessern. Im Jahr 1784 erhielt er Patente auf seine Entwicklungen und gründete eine Lampenfabrik. Über viele Jahrzehnte war die Argand-Lampe der Standard und wurde erst durch die Petroleumlampe um die Mitte des 19. Jahrhunderts abgelöst.

Feldscher

Die Soldaten, die im 14. Jahrhundert auf den Schlachtfeldern Europas kämpften, durften nicht viel erwarten. Wer nicht durch gegnerische Waffen starb, sondern „nur“ verletzt wurde, dessen Leiden hatte gerade erst begonnen. Zu dieser Zeit kam der Beruf des Feld-Scherers auf, dessen Bezeichnung später zu Feldscher verkürzt wurde. Wie der (ursprüngliche) Name verrät, ging der Feldsscher zum Bader oder Barbier in die Lehre.

Ein Feldscherer beim Haareschneiden. Holzschnitt von Jost Amman im Ständebuch von Hartmann Schopper (1568).

Dort lernte er neben Rasieren und Bartstutzen, sich um Kranke und Verwundete zu kümmern. Im 15. und 16. Jahrhundert war es zum Beispiel Aufgabe der Feldscher Kugeln zu entfernen, Wunden (mit heissem Öl) auszubrennen oder Gliedmassen zu amputieren. Dies alles mit oft sehr bescheidener Ausrüstung und unter schlechtesten hygienischen Bedingungen.

Verlässliches medizinisches Wissen war im mittelalterlichen Europa äusserst rar. Und als es sich von den ersten wenigen Medizinschulen aus langsam zu verbreiten begann, sickerte es sicher nicht als erstes bis zu den Feldschern durch, die in der Hierarchie der „Medizinalpersonen“ fast zu unterst knapp vor den Scharlatanen standen. So ist es kaum verwunderlich, dass sie den verwundeten Soldaten nur sehr bedingt helfen konnten und dass in den Lazaretten meist mehr Soldaten (u.a. an Wundinfektionen) starben als auf dem Feld.

Erst allmählich begann sich bei der Militärführung die Erkenntnis durchzusetzen, dass einigermassen gut ausgebildete Feldscher der Truppe nützlich sein konnten.

Nichts für zarte Nerven: Eine Beinamputation um 1540. Bild aus der schwedischen Zeitschrift Populär Historia

Im 17. Jahrhundert wurden erste handwerklich ausgebildete Feldchirurgen in die Nähe des Kriegsgeschehens geschickt und zu Beginn des 18. Jahrhunderts begannen die Armeen Europas Feldscher und Sanitäter sowie Feldärzte auszubilden. Durch diese Aufwertung wurde aber auch die Berufsbezeichnung obsolet.

Lebküchler

Nachdem die mit Honig gesüssten Lebkuchen im 11. und 12. Jahrhundert vor allem in Klosterbäckereien hergestellt wurden, etablierte sich in den Städten zunehmend der Beruf des Lebkuchenbäckers. Wer ihn ausübte, hatte im Gegensatz zum Brotbäcker Zugang zu Honig. Entweder kauften die Lebküchler ihn von Zeidlern (Wildhonigsammlern) oder besassen eigene Bienenstöcke, die sie von Imkern betreuen liessen. Aus Honig bereitete der Lebküchler auch Honigwein (Met) und besass in einigen Städten auch das Ausschenkrecht dafür. Zudem handelte der Lebkuchenbäcker mit Wachs und verkaufte Kerzen.

Das einträgliche Geschäft wurde spätestens mit dem Aufkommen von günstigerem Zucker aus Rüben zunehmend schwieriger. Zuckerbäcker übernahmen zunehmend auch das Handwerk des Lebkuchenbackens. Bereits zuvor wurde Honigwein als Getränk abgelöst von Bier und Most. Allerdings blieben Lebkuchen beliebt, so dass der Beruf doch nicht ganz ausstarb. Als Pfefferküchler war er in der DDR sogar bis zu deren Ende anerkannt und lebt heute in Deutschland als Spezialisierung des Bäckers weiter.

Der Lebküchler wurde je nach Region auch Lebküchner, Lebzelter oder Pfefferküchler genannt.

Die europäische Form des mit Honig gesüssten Gewürzgebäcks wurde gemäss Überlieferung zuerst im belgischen Städtchen Dinant gebacken.Von dort gelangte der Lebkuchen zuerst nach Aachen und verbreitete sich – in der Rezeptur ständig variierend – auf dem Kontinent. So findet sich eine schriftliche Erwähnung als Pfefferkuchen aus dem Jahr 1296 aus Ulm – man bezeichnete damals alle fremden Gewürze als Pfeffer. Gut hundert Jahre später findet sich eine Erwähnung in Nürnberg. Hier wurde später auch der Oblatenlebkuchen erfunden, der – so die Legende – benannt nach der Tochter eines Fabrikanten auch Elisenlebkuchen genannt wird.

Auch die Basler Läckerli gehören zu den Lebkuchen. Sie wurden allerdings „erst“ 1711 erstmals schriftlich erwähnt. Das erste Schweizer Leckerli-Rezept stammt aus dem Jahr 1621: Der Berner Wundarzt Abraham Schneuwly erwähnt es in seinen Aufzeichnungen («Frauw Anna Von Hallweil Läckerlein zu machen»). Möglicherweise stammt dieses Rezept ursprünglich aus dem Arzneibuch von Burkhart III. von Hallwyl von 1580.

Harzer

Seit der Steinzeit verwenden Menschen das klebrige Harz von Bäumen, um daraus Produkte des täglichen Gebrauchs herzustellen. Birkenpech könnte rein zufällig vor bereits 200’000 Jahren entdeckt worden sein. Dies nach dem Erhitzen von frischem Harz, denn bei diesem Verfahren entsteht eine schwarze zähflüssige Masse. Diese Entdeckung hat sich jedenfalls durchgesetzt und der erste Klebstoff der Menschheit wurde zu einem wichtigen Puzzleteilchen in der Entwicklung der Zivilisation.

Auch jener Mann, der später als Gletschermumie „Ötzi“ bekannt werden sollte, verwendete vor über 5000 Jahren eine Art Birkenpech. Damit und mit Pflanzenfasern, hatte er die steinernen Spitzen am Schaft seiner Pfeile befestigt.

Zahlreiche weitere archäologische Funde bezeugen ebenfalls den Gebrauch von Birkenpech zum Kleben, Imprägnieren und Abdichten von allen möglichen Gegenständen wie Gefässen oder kleinen Booten. Zudem wurde Harz bzw. Pech zur Vogeljagd verwendet – der Begriff Pechvogel erinnert heute noch an denjenigen Vogel, der das Unglück hatte, kleben zu bleiben.

Harz und Pech werden teils als Synonyme verwendet, teils bezeichnet Pech ein Produkt, das durch Verarbeitung (in neuerer Zeit: Destillation) aus Harz gewonnen wurde.

Französicher Harzsammler von Gustave de Galard von 1818.

Der Harzsammler wird dort „gemmeur“ genannt im Gegesatz zum „résinier“, der das Harz verarbeitet.

Der Harzer, in Österreich Pecher genannt, entfernte in einem bestimmten Muster die Rinde der ausgewählten Bäume mit eigens dafür entwickeltem Werkzeug. Der Baum versucht die ihm zugefügte Verletzung mit Harz zu verschliessen, um das Eindringen von Fremdorganismen zu verhindern. Doch der Harzer sammelt das Harz in einem Auffanggefäss und erntet so etwa dreimal jährlich etwa 1 kg pro Baum. Ein typischer Harzer des frühen 20. Jahrhunderts hatte etwa 3000 Bäume gepachtet und erntete damit um die neun Tonnen Harz – je nach Wetter mehr oder weniger.

Die Technik der Harzgewinnung unterscheidet sich auch nach der Baumart. So wurden im Wallis die Lärchen angebohrt, um Leertschina (Lärchenharz) für den Export nach Italien zu gewinnen.

Da Harzsammeln die Bäume schädigt, waren die Harzer nicht überall gern gesehen. In der Schweiz z.B. waren sie eher Randständige, denen buchstäblich der Geruch von Harz anhaftete.

Das Harz der Bäume war vor dem Zeitalter der Erdölraffination ein wichtiger Grundstoff zur Herstellung zahlreicher Produkte. Klebstoffe aller Art wurden daraus ebenso gewonnen wie Lacke, Salben oder Kitte und andere Stoffe zum Abdichten. Entsprechend gross war die Nachfrage und in manchen waldreichen Gegenden wie Niederösterreich, Skandinavien oder dem Baltikum entwickelte sich eine bedeutende Harz-Sammel- und Verarbeitungsindustrie, die in kleinem Massstab noch bis in Mitte des 20. Jahrhunderts betrieben wurde.

Mit dem Aufkommen von erdölbasierten Kohlenwasserstoffen und dem Import von Harz aus südlichen Ländern (mit höheren Erträgen und geringeren Löhnen) verschwand das Handwerk nach und nach. Einzig in der wirtschaftlich abgeschotteten DDR hielt sich der Beruf noch bis 1989.