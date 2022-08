Ekstase durch Rauschen

Draußen schwitzt es, drinnen spritzt es. NORMAN VOLKMANN hat im PowerWash Simulator etwas Ordnung in die Welt gebracht. Ein Hochdruckreiniger im Loadout muss sich vor keiner Shotgun aus x-beliebigen Shootern verstecken. Im Gegenteil, er heilt die Seele.

Heiß war es in den letzten Wochen. 38 Grad drückten mir in Berlin ins Gesicht, während ich mich selbst und meinen alten Hund einmal die Straße auf und ab schleppte. Zurück in der Wohnung, in der die Sonne nur seitlich an den dicken Vorhängen vorbeikam, spritzte das Wasser in einer Tour. Ich hatte eine Mission: Alles musste sauber werden, nichts durfte verunstaltet bleiben. Ordnung wurde wieder hergestellt, Altes und Vergessenes glänzte wieder.

Als ich den ersten Trailer zu PowerWash Simulator sah, dachte ich sofort an all die Teleshopping-Sendungen, in denen Staubsauger, Wischmop und Wunderputzmittel allerlei Dreck im Handumdrehen beseitigten. Und an mich, wie ich bei diesen Programmen hängen blieb, statt nach der Werbepause wieder zu Richterin Barbara Salesch schalten. Inzwischen zappe ich nicht mehr. Dafür gibt es auf YouTube oder Social-Media-Kanälen unzählige Videos, die unter “oddly satisfying” Entspannung versprechen.

Der Hochdruckreiniger ist dabei der Gipfel der Genugtuung. Er macht sauber, was lange vergessen und unbeachtet blieb. Er deckt ungeahnte Potentiale auf. Er verwandelt. Er stellt wieder her. Das Ziel ist jederzeit klar, nur der Einsatzort ändert sich. Ein Skatepark, ein altes Haus in den Wäldern oder der Mars Rover. Wer sich nach Erfrischung sehnt, dem hilft es in der heißen Bude zwar nicht, sich beim PowerWash Simulator kühle Gedanken zu machen.

Dafür setzt die Entschleunigung im Kopf ein. Das ASMR-artige Rauschen des Hochdruckreinigers, das sanfte Vibrieren des Controllers und die positiv langwierige Aufgabe brachten Ruhe in meinen Alltag. Kein ständiger Griff zum Handy. Kein Twitter, keine Eilmeldungen, schließlich wurde ich hier gebraucht. Der perfekte Ort für die kurzweilige Realitätsflucht. Doch das beste Feature, das ein Spiel 2022 haben kann: Ich konnte nebenbei Hörbücher und Podcasts hören oder mit Musik in eigenen Gedanken schwelgen.

Der PowerWash Simulator gibt mir immer die gleiche Aufgabe, nur eben woanders. Nachdem ich zuletzt Horizon: Forbidden West spielte, ist der PowerWash Simulator die schönste Zuflucht. Forbidden West war eines dieser Spiele, das die Klappe nicht halten konnte. Ständig wurde ich vollgequatscht – in zu langen Cutscenes, in nicht enden wollenden Dialogen mit Figuren, die mir nach den ersten Stunden schon völlig egal waren. Selbst wenn Aloy allein in der Spielwelt unterwegs war, gab sie keine Ruhe. Für jedes Rätsel kam nach zwei Sekunden ein Lösungsvorschlag, selbst Offensichtliches ordnete sie noch einmal ein. Sicher ist sicher.

Im PowerWash Simulator gibt es nur das stete Rauschen. Herausforderungen existieren nicht. Einfach sauber machen, immer wieder. Das wunderbare “Pling” genießen, wenn ein Teil vollständig gereinigt wurde. Nach dem Auftrag zeigt ein Zeitraffer den Reinigungsvorgang im Schnelldurchlauf. Ekstase.

Auch dieser Titel kommt nicht umhin, Freischaltbares zu integrieren. Kräftigere Reiniger, zusätzliche Düsen oder Waschmittel, Individualisierungen für die Spielfigur und deren Werkzeuge. Doch die Übersicht geht nie verloren und jedes Upgrade kommt immer zur rechten Zeit. Das größte Manko ist die fehlende Option für Couch-Coop. Zwar kann man online mit Freund*innen zusammen die Düsen rauschen lassen, im Hause Volkmann hätte man das aber auch gern lokal getan. Ansonsten stört die behäbige Steuerung hin und wieder. Doch der Titel stellt Schnelligkeit nur im Challenge-Modus in den Mittelpunkt. Braucht man nicht.

Im Grunde ist der PowerWash Simulator das perfekte Game-Pass-Spiel: Man glaubt, es ist gut für ein paar Minuten Faszination. Darüber kann ich nach mehr als 15 Spielstunden nur müde lächeln.

Bereits erschienen.

Originaltitel: PowerWash Simulator

Plattformen: PC, Xbox Series X/S

Entwickler: FuturLab

Veröffentlicht von: Square Enix Collective