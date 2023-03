Kind und Gameplay?

Rudolf Inderst (RI): Liebe Frau Heithausen, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben für einen kurzen Gedankenaustausch. Mögen Sie sich bitte unseren Leser:innen kurz vorstellen?

Cordula Heithausen (CH): Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Interviewanfrage. Ich bin in Aachen aufgewachsen, wo ich Elektrotechnik- und Informationstechnik studiert und promoviert habe. Von meinem Drang nach Kreativität getrieben, habe ich anschließend einen neuen Weg für mich gesucht. Meine Suche führte mich einerseits in die Kölner Medienbranche, wo ich als Redakteurin und Autorin arbeitete, und andererseits ans : Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Interviewanfrage. Ich bin in Aachen aufgewachsen, wo ich Elektrotechnik- und Informationstechnik studiert und promoviert habe. Von meinem Drang nach Kreativität getrieben, habe ich anschließend einen neuen Weg für mich gesucht. Meine Suche führte mich einerseits in die Kölner Medienbranche, wo ich als Redakteurin und Autorin arbeitete, und andererseits ans Cologne Game Lab , wo ich mich zu meiner eigenen Überraschung noch einmal auf ein Studium einließ: Game Development and Research. Das Studium hat meine Liebe zu Computerspielen gefestigt, vertieft und vor allem erweitert – ich habe meine ersten eigenen kleinen Spiele gebastelt und setze mich seitdem mit den Spielen, die ich selber spiele, anders auseinander.

Letztes Jahr habe ich das Studium beendet und arbeite inzwischen als Game Designerin in Kopenhagen, wo ich seit fast zwei Jahren lebe. In meiner freien Zeit schreibe und podcaste ich und streame seit knapp einem Jahr Let’s Plays live auf Twitch.

RI: Wir wollen heute natürlich auch über Ihr kürzlich im Verlag Werner Hülsbusch erschienenes Buch : Wir wollen heute natürlich auch über Ihr kürzlich im Verlag Werner Hülsbusch erschienenes Buch Being a Child Again Through Gameplay sprechen. Wie kamen Sie zu dem Thema und wie sind Sie dieses anschließend angegangen?

CH: Das Thema habe ich mir für meine Masterarbeit überlegt, aus der dieses Buch hervorgegangen ist. Auf die Idee, mich mit Kinderperspektiven in Spielen zu beschäftigen, bin ich durch ein Erstsemesterprojekt gekommen. Wir sollten damals ein kleines Spiel zu zufällig gezogenen Schlagwörtern kreieren. Ein geschätzter Kommilitone und ich zogen „Mom“ und „Sleep“ und entwickelten ein Spiel, in dem eine Kissen-Höhle für ein kleines Kind gebaut wird, das dem Lärm des nächtlichen Streits der Eltern entfliehen möchte. Die Atmosphäre, die dabei im dunklen Kinderzimmer entstand, fühlte sich irgendwie vertraut an und blieb mir in Erinnerung.

Ich habe mich schon immer für unkonventionelle Computerspiele wie Indie-Titel mit starker Narrative oder beeindruckender Atmosphäre interessiert. Dementsprechend hat es meine Neugier geweckt, Spielcharaktere zu betrachten, die nicht dem typischen übermächtigen Helden entsprechen, sondern authentisch und näher an unserer eigenen Realität sind, während sie uns trotzdem in eine Rolle schlüpfen lassen, die nicht (mehr) unsere ist: Kinder. In meiner Masterarbeit habe ich untersucht, welche unterschiedlichen Umsetzungen spielbarer Kinderperspektiven es bereits gibt – von sehr düster bis wohltuend verspielt – und was eine solche braucht, um für erwachsene Gamer:innen nachvollziehbar, ja nachfühlbar zu sein – sodass sie sich idealerweise an Facetten ihrer eigenen Kindheit erinnert fühlen.

Ich habe eine geeignete Auswahl an Titeln gespielt, eingeordnet und analysiert und mir anschließend mithilfe zum Thema passender Game Studies Literatur Gedanken dazu gemacht, welche Zutaten eine nachfühlbare Kinderperspektive braucht. In meinem eigenen kleinen Spieleprototypen BackSeat, in dem man sich als Kind auf einer durchwachsenen Autofahrt mit seiner Familie befinden, habe ich versucht, diese Zutaten zu verwenden. Sowohl die theoretische Erkundung von relatable child perspectives als auch die Entwicklung von BackSeat habe ich als sehr spannend empfunden und ich glaube, sie können auch für Andere interessant sein. Deshalb freue ich mich, dass das Thema nun seinen Weg in dieses Buch gefunden hat.