Ein gutes Zeichen in der Tat!

Im Gespräch mit Martin Hennig

Vom 5. bis 7. Dezember 2014 fand an der Universität Passau die erste Spielzeichen-Konferenz statt. Offenbar haben wir es mit einer Erfolgsgeschichte zu tun, denn die vierte Ausgabe ist nicht nur bereits wohlige Vergangenheit, sondern der dazugehörige Tagungsband ist soeben frisch im Verlag Werner Hülsbusch erschienen – genau darüber hat sich RUDOLF INDERST mit Mitherausgeber, Spielforscher und Medienkulturwissenschaftler Martin Hennig unterhalten.

Rudolf Inderst (RI): Lieber Martin Hennig, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben für einen kurzen Gedankenaustausch. Mögen Sie sich bitte unseren Leser:innen kurz vorstellen?

Martin Hennig (MH): Ich bin Medienkulturwissenschaftler an der Universität Tübingen. Das heißt, ich interessiere mich dafür, wie Medien wie Filme, Games oder einzelne Internetdienste unsere Gesellschaft und Kultur prägen: Wie werden Medien genutzt und was bedeuten sie für die Menschen? Umgekehrt interessiert mich auch, wie die Gesellschaft die Medien beeinflusst: Wird etwa im japanischen Film anders über Künstliche Intelligenz nachgedacht als in deutschen oder amerikanischen Beispielen?

Ich habe über Methoden zur Analyse digitaler Spiele an der Universität Passau promoviert (Spielräume als Weltentwürfe. Kultursemiotik des Videospiels) und leite aktuell in Tübingen verschiedene Projekte, auch mit Games-Bezug. Unter anderem geht es dabei darum, was für spezifische Bilder und Vorstellungen von Überwachung in digitalen Spielen produziert werden.

RI: Wir wollen heute über den kürzlich bei Verlag Werner Hülsbusch erschienenes Digitalspielforschungssammelband Spielzeichen IV. Genres – Systematiken, Kontexte, Entwicklungen sprechen, den Sie zusammen mit Hans Krah herausgebracht haben. Vielleicht steigen wir mit der Tagungsreihe Spielzeichen an, die Sie vor beinahe schon zehn Jahren ins Leben riefen.

MH: Ja, jetzt sind es schon fast zehn Jahre. Die Idee für die Konferenzreihe Spielzeichen war, jeweils einen für digitale Spiele zentralen Forschungsbereich der Medienkulturwissenschaft in den Mittelpunkt zu stellen: Bei der ersten Tagung im Jahr 2014 war das noch ganz allgemein ›Zeichen‹, im Jahr 2016 ›Raum‹, 2018 ›Kultur‹ und 2021 eben ›Genre‹. Diese Themenbereiche haben wir dann jeweils interdisziplinär beleuchtet, aus verschiedenen kultur- und medienwissenschaftlichen Perspektiven genauso wie mit Blick auf die Kultursoziologie (zum Beispiel: Wie werden soziale Abgrenzungen in der Spielvermarktung wirksam?), die Pädagogik (Was sind Bildungspotenziale digitaler Spiele?) oder auch die Politikwissenschaft (Wie werden nationale Identitäten in Spielen konstruiert?). Dabei ging es uns auch um die Vernetzung medientheoretischer und inhaltsanalytischer Zugänge mit Praxisperspektiven – so hatten wir bei jeder Tagung Vorträge von Game Designer:innen, die von ihrer Arbeit berichtet haben.

RI: Nun einmal zum Band selbst: Er soll einen Überblick über den aktuellen Stand spielerischer Genredebatten geben – dabei werden bestehende Genresystematiken auf ihre Ordnungssysteme und Wissensbedingungen hinterfragt, spielerische Genresysteme im Vergleich mit Genrekontexten und -konzepten anderer Medien näher bestimmt und der analytische Mehrwert von Genreüberlegungen für die Game Studies auf verschiedenen Ebenen dargestellt. An wen richten sich die insgesamt 13 Beiträge (plus Einleitung) und welche Einsichten erwarten Leser:innen auf den beinahe 350 Seiten etwas konkreter?

MH: Der Band richtet sich natürlich an ein Publikum aus der Digitalspielforschung, aber genauso auch ganz allgemein an Medien- und Kulturwissenschaftler:innen oder Genreforscher:innen, die ein wenig über den eigenen Tellerrand hinausblicken wollen. Letztlich rollen wir ja ganz allgemeine Genredebatten auf, die für alle Medien gelten, und schärfen diese am spezifischen Gegenstand des digitalen Spiels. Dabei geht es um populäre Genresystematiken sowohl aus dem wissenschaftlichen Bereich als auch aus dem alltäglichen Praxisgebrauch. In vielen Beiträgen wird dargelegt, auf welchen Ebenen derlei Ordnungsschemata funktional sind, aber auch, warum sie gleichzeitig immer prekäre Ordnungen bilden.

Es gibt ja beispielsweise auch in der Filmwissenschaft einen Diskurs, inwiefern Genreforschung überhaupt sinnvoll ist. Ich denke, unser Band zeigt, was Genreforschung heute und in Zukunft leisten kann. In Bezug auf digitale Spiele werden dabei einige innovative Fragen und Themenfelder eröffnet: Was bedeutet die althergebrachte Unterscheidung zwischen Genre und Gattung für das Feld der digitalen Medien? Inwiefern müsste der Modus des Handelns (Experimentieren, Entscheiden, Konfigurieren et cetera) – über Spielmechaniken hinaus – bei Genrereflexionen von interaktiven Medien Berücksichtigung finden? Wie lassen sich Methoden der digitalen Geisteswissenschaften und die Genreforschung verknüpfen (im Band wird dies anhand einer Untersuchung der materiellen Verteilung von digitalen Spielen in Japan und Deutschland diskutiert)? Und viele weitere Fragen mehr.

RI: Wechseln wir zum Ende noch einmal die Ebene: Sie sind mit der deutschsprachigen Digitalspielforschung vertraut, daher möchte ich Sie bitten, diese kurz für unsere Leser:innen zu charakterisieren – wo steht sie im Moment und wo sehen Sie aktuell – und das ist für den Digital-Game-Studies-Nachwuchs sicherlich auch sehr interessant – große Themen oder Potentiale in der nächsten Zukunft?

MH: Zu Beginn der Digitalspielforschung ging es noch eher um eine Identifikation allgemeiner medialer Besonderheiten von Video- und Computerspielen. Aus diesem Grund ist das strukturelle Zusammenspiel von spielmechanischen und erzählerischen Aspekten in digitalen Spielen mittlerweile recht gut erforscht. Auf einer anderen Ebene stehen die Medienspezifika bestimmter Inhalte: In welcher Weise verarbeiten digitale Spiele Werte, Normen, Medieninhalte und Diskurse der Kulturen, in denen sie entstehen? Inwieweit erzählen digitale Spiele diese Inhalte anders als traditionelle Medien? Inwiefern wird in anknüpfenden sozialen Handlungen Bedeutung generiert?

Fraglich wäre vor diesem Hintergrund, inwiefern die nicht-linearen Erzählformen digitaler Spiele zwar auf tradierte Erzählformen und Motive (zum Beispiel aus Film und Literatur) zurückgreifen, dabei jedoch eine spezifische kulturelle Funktion erfüllen, etwa weil sie sich zur Beschreibung heutiger gesellschaftlicher Komplexität sowie unübersichtlicher, vielfach verknüpfter Rahmenbedingungen individuellen Handelns besonders eignen. Vor diesem Hintergrund vermehren sich in den letzten Jahren auch tatsächlich Arbeiten, die den mediengeschichtlichen Traditionslinien und Ausformungen spezifischer Motive innerhalb der Spielkultur nachgehen, etwa: Krankheit, Überwachung, Transhumanismus, Utopie, Heldenreise, Coming-of-Age-Narrative, et cetera.

Das Stichwort ist also: Ausdifferenzierung. Und dies gilt auch auf anderen Ebenen, zum Beispiel bei den Spezifika nationaler Spielkulturen. Neben den recht gut erforschten japanischen oder amerikanischen Märkten bilden Fragen nach den Merkmalen einer spezifisch deutschen, französischen oder zum Beispiel auch koreanischen Spielkultur – beziehungsweise umgekehrt nach einer Homogenisierung des Spielemarktes – für die Zukunft ein vielversprechendes Forschungsfeld. Und schließlich würde ich mir auch eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Game Design und Spielanalyse wünschen. Dies erforschen wir beispielsweise im oben genannten Projekt zu Spiel und Überwachung: Was sind typische Inszenierungsweisen von Überwachung in digitalen Spielen? Warum wird diese so dargestellt? Was ist daran eventuell problematisch? Was wären alternative Wege der Darstellung? Bei solchen Fragen können Theorie und Praxis sehr gewinnbringend zusammenkommen.

RI: Herzlichen Dank für das Gespräch, alles Gute für Ihre Zukunft und auf viele weitere Tagungen beziehungsweise Tagungsbände!





Weitere Informationen:

Martin Hennigs Webpage

Martin Hennigs LinkedIn-Profil

Zum Projekt Der interaktive Blick: Zu Status und Ethik von Überwachungsbildern in digitalen Spielen