Offene Welten – ehrliche Worte

Im Gespräch mit Marc Bonner

Welche Rolle spielen Algorithmen für den Bildbau und die Darstellung von Welt und Wetter in Computerspielen? Wie beeinflusst die Gestaltung der Räume, Level und Topografien die Entscheidungen und das Verhalten der Spieler:innen? Diese und andere Fragen wollte RUDOLF INDERST unbedingt im Gespräch mit Medienwissenschaftler wie Kunsthistoriker Marc Bonner diskutieren.

Rudolf Inderst (RI): Lieber Marc Bonner, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben für einen kurzen Gedankenaustausch. Mögen Sie sich bitte unseren Leser:innen kurz vorstellen?

Marc Bonner (MB): Ich habe in Kunstgeschichte zur Architektur des 20. und 21. Jahrhunderts und ihrer medialen sowie bildlichen Wirkmacht promoviert. Nach der Promotion war ich allerdings als Lecturer für Medienkulturwissenschaft an der Universität zu Köln tätig. Ich verstehe mich also zugleich als Medienwissenschaftler und Kunsthistoriker. Ich forsche und lehre vornehmlich im Spannungsfeld zwischen Architektur, Computerspiel und Film. Dabei interessiert mich an diesen Medien ihre spezifische strukturelle Gestaltung und Gliederung von Räumen und wie sie als Designprinzipien und Branchen miteinander vernetzt sind bzw. sein könnten.

Eine Frage ist etwa wie westlich geprägte, bildliche und raumzeitliche Gestaltungsprinzipien unsere Wahrnehmung von Alltagswirklichkeit, filmischem Raum und spielimmanenten Raum regulieren. Darauf aufbauend interessiert mich die Durchdringung aller Ebenen unserer Anthroposphäre mittels Architektur/Architektonik – von der gebauten Wirklichkeit über die Infrastrukturen des Alltags bis zu fiktiven und virtuellen Räumen und Welten. Hierbei ist für mich besonders zentral, wie alles zu einem spezifischen Verständnis von Weltlichkeit verschmilzt und welche Auswirkungen dies auf unser(e) westlich geprägte(s) Welt- und Naturbild(er) hat.

Von 2017 bis 2022 leitete ich ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes Projekt mit dem Titel Offene-Welt-Strukturen – Architektur, Stadt- und Naturlandschaft sowie ökokritische Implikationen im Computerspiel. In diesem Kontext erschien 2021 der englischsprachige Sammelband Game | World | Architectonics sowie 2023 die Monografie Offene-Welt-Strukturen im Open Access.

RI: Ja, und wir wollen heute über das im Büchner Verlag erschienene OFFENE-WELT-STRUKTUREN. Architektur, Stadt- und Naturlandschaft im Computerspiel sprechen. Offensichtlich steckt in den über 820 Seiten eine längere Geschichte … lassen Sie uns da bitte ein wenig archäologisch vorgehen in der Entstehungsgeschichte. Wie kam dieser buchstäbliche Stein ins Rollen?

MB: Wollen wir ganz am Anfang beginnen? Pong als Telespiel und der Commodore 64 öffneten mir in den 1980er Jahren in aller Röhrenbildschirm-Leuchtkraft die Tore zu Games. Daneben war Lego mein liebstes Spielzeug und ich interessierte mich bereits früh für vertikale Bauwerke wie Burgen und Wolkenkratzer. Fast forward in die 2000er Jahre: Aus diesen Interessen heraus studierte ich Kunstgeschichte mit dem Fokus auf Architektur und so kam es, dass ich in meiner Doktorarbeit u.a. auch die Inspirationsquellen für Bauwerke in Computerspielen und Settings in Science-Fiction-Filmen zu physisch-realer Architektur zurückverfolgte und mit letzterer in Gestaltung und Struktur verglich. In der Folge entstanden weitere wissenschaftliche Texte, wie etwa für die DiGRA 2014 oder für die Tagung „Frühe Neuzeit im Videospiel“. Zu dieser Zeit gab es international nur eine Handvoll Wissenschaftler, die Level und Spielwelten aus architekturhistorischer bzw. -theoretischer Perspektive erforschten. Das hat sich bis heute nicht wesentlich geändert.

Mir wurde jedoch schnell klar, dass die simple Frage nach der Authentizität und dem Nachbild von Architekturstilen und deren strukturellen Eigenheiten in Games und Filmen zu kurz greift und dort endet, wo es eigentlich erst interessant wird, nämlich bei der Frage welche medienspezifischen Eigenheiten Spielarchitekturen kanalisieren und zu Tage fördern und wie diese durch digitale Gestaltungspraktiken in Teilaspekten auch in der Architekturpraxis anzutreffen sind.

So erarbeitete ich mir mit der Definition von Architektur als medialem Scharnier und der Theorie der architektonischen Implikationen den Grundstein für weitere Konzepte der Architektonik von Computerspielen, wie u.a. den „Low-Poly Brutalism“, das „Prospect Pacing“ oder die „gekerbte Wildnis“. Ihnen allen liegt zugrunde, dass sie sich vom Bauwerk als Bezugseinheit lösen und sich mit Levelgestaltung, volumetrischen Geometrien und schließlich dem gesamten Weltenbau im topografischen und megastrukturellen Sinne befassen. Dies schließt auch die Inszenierung von Natur und Landschaft und deren kulturhistorische Wurzeln sowie die Designforschung und Production Studies mit ein. Damit einhergehend gelangten die Open-World-Spiele immer mehr in den Fokus meines Forschungsinteresses.

Da meine Anstellung als Lecturer an der Universität zu Köln befristet war, schrieb ich den DFG-Antrag für ein Forschungsstipendium. Kurz vor Auslaufen meines Vertrages wurde mein Antrag bewilligt und später gar durch einen Fortsetzungsantrag noch verlängert. Ich hatte von Anfang an das Ziel meine transdisziplinäre Forschung in einem Buch zu bündeln. Das dieses Buch nun so umfangreich geworden ist, war jedoch nicht geplant. Ich hatte zu Beginn des Forschungsprojektes 450 bis 500 Seiten veranschlagt. Manch ein Thema war dann doch weitverzweigter und reichhaltiger an Erkenntnissen und potenziellen Verknüpfungen als zunächst angenommen.

Das Buch ist die Zusammenfassung meiner Erkenntnisse aus mehr als acht Jahren Forschung in gut einem Dutzend verschiedener Disziplinen.

RI: Welche Themen erwarten die Leser:innen in Ihrem Buch? Wie würden Sie das beschreiben?

MB: In den Diskursen über digitale Spielwelten fehlte bisher eine fundierte, grundlegende Forschung zur Darstellung, Nutzung und Rolle von Architektur, Stadt- und Naturlandschaft. Der wesentliche Grund dafür ist, dass die medienspezifische Komplexität der Computerspiele im Verbund mit der Adaption und Neukombination physisch-realer Bauwerke, Orte und Landschaften den Blick über einzelne wissenschaftliche Bezugsrahmen hinaus erfordert. Hier war meine Doppelrolle als Medienwissenschaftler und Kunsthistoriker und der damit einhergehende transdisziplinäre methodische Horizont von zentraler Bedeutung, da für die Erarbeitung einer entsprechenden Theorie und Methodik sowie eines praktikablen Analysemodells benachbarte, aber auch einander fremde Forschungsdisziplinen miteinander verschränkt werden mussten.

Die Leser:innen erwartet zum einen die tiefgreifende Erörterung der strukturellen Verfasstheit der Spielwelten im Kontext von Bildbau, Polygonstrukturen sowie algorithmisch gesteuerten Gestaltungs- und Darstellungsstrategien im Weltenbau. Zum anderen werden auch die steigenden Korrelationen zwischen den raumlogisch vollzogenen Handlungsmustern im spielimmanenten Raum mit den in der physisch-realen Welt gesammelten Erfahrungen offengelegt. Die Monografie gliedert sich mit „Architektur in und von digitalen Spielwelten“ und „Open-World-Charakteristika“ in zwei Teile. Hier möchte ich nur kurz auf den zweiten Teil eingehen:

Um die Gestaltungprinzipien und Prozesse zur Regulierung von Welterfahrung erfassen zu können, sind die Analyse der vermittelten Weltbilder, deren kulturhistorische Wurzeln und das damit gekoppelte spielmechanische Erleben von Welt ein Schwerpunkt des Buches. Unser Bild von Natur und Wildnis ist immer unvollständig, da Prozesse, Dynamiken und Verschränkungen auf Mikro- und Mesoebene von Biomen, aber auch auf Makroebene von Umwelt und Klima zu komplex und umfassend sind. Zudem gestehen wir uns erst langsam ein, welch schlechten Einfluss wir auf unseren Planeten haben bzw. blenden wir diesen aus oder verneinen ihn gar. Gerade vor dem Hintergrund der meist in Computerspielen vermittelten, veralteten aber tradierten Weltbilder im Kontext der Mensch-Natur-Dichotomie ist dies höchst problematisch.

Im Kontext meiner Analyse der nichtlinearen Topografien der Open-World-Spiele erhalten die Leser:innen mit Blick auf die gerade global stattfindende, neuerliche Verhandlung der Rolle des Menschen durch öko- und anthropozentrische Debatten im Zuge des Klimawandels weitreichende Erkenntnisse rund um kulturelle Konzepte wie etwa „Horizont“, „Weite“, „Ferne“, „Natur“, „Wildnis“ und „Frontier“, die auch über Computerspiele hinaus von Belang sind. Die in älteren, etablierten Medien wie etwa der Landschaftsmalerei, Landschaftsgärten oder dem Nationalpark vermittelten Strukturen, Werte und Ideologien werden für die Belange des Computerspiels destilliert und für den Weltenbau bzw. das Erleben von Welt und die nötigen Spielmechaniken adaptiert bzw. transferiert. Gerade die Open-World-Spiele als Massenmedium und mehrere hundert Millionen Dollar teure Produkte der Unterhaltungsindustrie erweisen sich hierbei als symptomatisch für das Anthropozän.

RI: Diese Frage traut man sich angesichts des Umfangs kaum zu stellen, aber lassen Sie mich einmal mutig aufs Ganze gehen: Gibt es Themen, gibt es Komplexe, die Ihrer Meinung nach zu kurz in Ihren Kapiteln kamen? Oder andersherum gefragt: Wurden Teile Ihrerseits wieder entfernt?

MB: Tatsächlich hätte das Buch auch gut 1000 Seiten umfassen können. Mit „Interieur“ und „In-Game-Fotografie“ musste ich zwei Themenkomplexe aus Zeit- und Platzgründen aus dem Buch streichen. Mit dem damaligen Stand an Erkenntnissen und Beispielen waren beide Themen als Kapitel von je 50 Seiten konzipiert, die ihrer Thematik wegen auch ca. 20 weitere Abbildungen benötigt hätten. Zu „Interieur“ gibt es eine lange Fußnote im ersten Kapitel und zu „In-Game-Fotografie“ einen längeren Absatz im Ausblick des Buches.

Generell hätte ich an vielen Stellen gerne mehr Beispiele eingebunden – etwa zu den architektonischen Implikationen in Kapitel 1.3, zur gekerbten Wildnis in Kapitel 4.2 oder zur Open-World-Ideologie in Kapitel 5.

RI: Wechseln wir zum Ende noch einmal die Ebene: Sie sind mit der deutschsprachigen Digitalspielforschung vertraut, daher möchte ich Sie bitten, diese kurz für unsere Leser:innen zu charakterisieren – wo steht sie aktuell und wo sehen Sie aktuell, und das ist für den Digital-Game-Studies-Nachwuchs sicherlich auch sehr interessant, große Themen oder Potentiale in der nächsten Zukunft?

MB: Zwei Bereiche die scheinbar unproblematisch finanziert werden sind jene zu VR-Umgebungen bzw. Gestaltung mittels VR-Systemen – das zeigt sich etwa in Industriedesign, Architekturpraxis oder Psychotherapie – und die Erforschung von Künstlicher Intelligenz.

Game Studies als Disziplin ist in Deutschland leider noch nicht so institutionalisiert wie in benachbarten EU-Ländern – allen voran Großbritannien, Niederlande und Skandinavien. Als ich 2013 in Köln als Lecturer begann, sah es so aus, als würden mittelfristig viele Professuren oder gar Institute zu Game Studies and den Universitäten entstehen. Zehn Jahre später hat sich das leider nicht bewahrheitet und wie in vielen anderen Disziplinen hinken wir auch hier hinterher. Für mich als Post-Doc ist es etwa gerade sehr schwere eine Anstellung zu finden. Einzig an Hochschulen für angewandte Wissenschaften und technischen Hochschulen hat sich viel getan: So existieren viele Game-Design-Studiengänge, die aber oft einen theoretischen/geisteswissenschaftlichen Aspekt vermissen lassen. Eine Verzahnung von Game Design und Game Studies bzw. Game Analyse funktioniert in oben genannten Ländern auch viel besser. An deutschen Universitäten ist die generelle Verschränkung von Praxis beziehungsweise Produktion und Industrie mit Theorie im Sinne der Wissenschaft bekanntermaßen ein intrinsisches Problem, das wohl auch nicht aufgelöst werden wird.

Im Kontext der Universitäten wäre ein wichtiger Schritt die Gründung von Game Labs, sodass Dozent:innen und Student:innen Berührung mit dem Medium erhalten und die Möglichkeit haben Medienkompetenz zu erlangen. Eines ist klar: Games sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und weltweit das führende Unterhaltungsmedium und somit zentrales Tor zu fiktiven Welten und den damit zirkulierenden Weltbildern und Ideologien. Ihre Erforschung sollte schnellstmöglich ebenso selbstverständlich werden wie jene von Kunst, Literatur, Musik und Film.

Potentiale zur Erforschung in den Game Studies sehe ich insbesondere im noch jungen Feld „Eco Media“ bzw. „Green Game Studies“. Des Weiteren liegt auch im Erforschen der Darstellung von Kulturen und Minderheiten sowie von Alltag und Arbeit noch viel Potential. Zudem sind auch im Kontext von Architektur und Urbanismus noch zahlreiche Themenkomplexe unerforscht. Ich hoffe, dass ich mit meinem Buch Perspektiven öffnen und Grundlagen für weitere Arbeiten bieten kann.

RI: Herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für Ihre Zukunft!



Weitere Informationen zum Gesprächspartner: