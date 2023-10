Die Weberameisen, Herrscherinnen der Bäume

Der Habitus einer intelligenten Ameisengattung

Sie benutzen ihre eigenen Larven als „Heissklebepistolen“, um ihre Nester in Bäumen zu bauen. Sie besitzen Nutztiere, dienen den Menschen und sind zudem aggressive Kämpferinnen. Weberameisen (Oecophylla) sind eine vielseitige und gleichzeitig intelligente Ameisengattung.

Weberameisen verbringen die meiste Zeit ihres Lebens auf Bäumen und erbauen dort raffinierte Nester aus Blättern. Wenn man von Weberameisen spricht, dann sind damit zwei Ameisenarten gemeint: Oecophylla longinoda und Oecophylla smaragdina. Erstere lebt in den tropischen Regionen Afrikas wohingegen Letztere von Indien bis Nordaustralien heimisch ist.

Auf dieser Karte wird die Verteilung der beiden Ameisenarten gezeigt. Die blaue Markierung zeigt die Art Oecophylla longinoda und die rote die Art Oecophylla smaragdina an.

Die Gattung der Weberameisen, gehört, wie die rote Waldameise (Formica Rufa) zur Unterfamilie der Schuppenameisen

Bild: wikimedia, User: Sean.hoyland

Alle Fachbegriffe, die hier vorkommen, werden in diesem Artikel erklärt.

Aussehen

Die Farbe der Oecophylla longinoda, der „afrikanischen Weberameise“ also, reicht von orange- bis dunkelbraun und die der in Asien heimischen Oecophylla smaragdina ist – in Widerspruch zu ihrem Namen – meist rötlich bis orange. Der Artname smaragdina sowie auch die manchmal auf Deutsch verwendete Bezeichnung „grüne Ameise“ stammt von einer Unterart in Nordaustralien, bei der Arbeiterinnen mit grünem Kopf und grüner Gaster vorkommen. Ansonsten besitzen bei den anderen vier entdeckten Unterarten nur die Königinnen eine grüne Gaster.

Was das Aussehen der Weberameisen besonders und geradezu niedlich macht, sind ihre bemerkenswert grossen Komplexaugen, ihre langen Beine und Fühler. Ausserdem besitzen sie einen langen und schmalen Petiolus (Stielchenglied), welcher ihnen ermöglicht, ihre Gaster steil anzuheben. Auch wenn sich die beiden Weberameisenarten ähnlich sind, unterscheiden sie sich insbesondere dadurch, dass der Petiolus der Oecophylla smaragdina flacher ist, als der der Oecophylla longinoda.

Eine tote Arbeiterin der Art Oecophylla smaragdina. Auf dem Bild kann man ihre langen Fühler und Beine, sowie ihre wunderschöne grüne Färbung an Kopf und Gaster erkennen. Bild von Gary D. Alpert der Harvard Universität

Eine besondere Art des Nestbaus

Kolonien von Weberameisen sind monogyn, haben also nur eine begattete Königin, können jedoch ein grosses Territorium einnehmen. Eine Kolonie kann aus bis zu über 500‘000 Arbeiterinnen bestehen. Sie dominiert meist mehrere Bäume und erbaut in ihnen hunderte Seidennester. Das bisher grösste entdeckte Weberameisenterritorium erstreckt sich auf 40 mal 40 Meter.

Um ein neues Nest zu bauen, begeben sich die Majors (die grösste Unterkaste der Arbeiterinnen) in die Baumkrone. Dort suchen sie nach einer geeigneten Stelle, um den Rand eines lebenden Blattes an sich heranzuziehen. Sobald dies einer Arbeiterin gelingt, kommen weitere Arbeiterinnen zu ihr und unterstützen sie. Gemeinsam ziehen sie mehrere Blätter zu einer zeltartigen Konstruktion zusammen. Bei grösseren Nestern mit maximal 300 Blättern werden auch lose Blätter in die Struktur eingebaut.

Wenn ein lebendiges Blatt etwas weiter von der Konstruktion entfernt ist, bilden Weberameisen lange Ketten, indem sie übereinander klettern und sich mit ihren Mandibeln am Petiolus der nächsten Ameise festhalten. So entsteht eine lebendige Ameisenkette mit einer deutlich stärkeren Zugkraft als die einer einzelnen Ameise. Dadurch gelingt es den Arbeiterinnen, auch weiter entferntere Blätter heranzuziehen. Diese Arbeitstechnik ist nur bei den Weberameisen bekannt und macht sie somit einzigartig.

Gemeinsam sind sie stark. Durch die Bildung von Ameisenketten haben sie mehr Kraft.

Bild: wikimedia, User: Sean.hoyland

Während die einen Arbeiterinnen die Blätter mit ihren Mandibeln in der zeltartigen Konstruktion fixieren, bringen zur selben Zeit andere Arbeiterinnen Larven der eigenen Kolonie an die Baustelle.

Gewöhnlicherweise verpuppen sich die Larven zahlreicher Ameisenarten und bilden dabei ein Kokon aus Seide. Bei den Weberameisen entwickelt sich jedoch die Larve zu einer glänzend weissen und regungslosen Nacktpuppe – ohne Seidenkokon. Dennoch sind diese Larven in der Lage, Seide zu produzieren. Und mit Hilfe des Seidensekrets der Larven „weben“ (daher auch der Name der Gattung) die Arbeiterinnen Blätter zusammen. Dabei halten sie die Larven zwischen ihren Mandibeln und bewegen sie zwischen den Blättern vor und zurück.

Nutztierhaltung, erinnert an uns Menschen

Während wie wir Menschen Kühe oder Ziegen halten, sind es bei den Weberameisen beispielsweise Blattläuse oder Buckelzirpen. Die Ameisen und die andere Insektenart stehen gegenseitig in einer symbiotischen Beziehung und profitieren somit voneinander. So produzieren beispielsweise Blattläuse Honigtau, ein zuckerhaltiges Ausscheidungsprodukt. Die Ameisen ernähren sich davon und beschützen als „Gegenleistung“ die Blattläuse vor Feinden.

Oecophylla longinoda beim Nestbau in Ghana.

Bild von Charles J. Sharp

Tapfere Kriegerinnen: Legen Sie sich nicht mit Weberameisen an!

Weberameisen reagieren äusserst aggressiv auf Bedrohungen. Auch für uns Menschen können die Bisse von Weberameisen schmerzhaft sein. Kommen Spinnen oder Insekten, zum Beispiel Grashüpfer, welche nicht in einer symbiotischen Beziehung zu den Ameisen stehen, in ihr Territorium, dann werden diese von den Ameisen vertrieben oder sogar getötet und gefressen.

Weberameisen können aufgrund ihrer Angriffstaktik auch grössere Tiere, wie beispielsweise Webspinnen (Myrmaplata plataleoides) zerlegen. Sobald eine Ameise einen Feind wahrnimmt, rekrutiert sie ihre Schwestern für den Kampf, indem sie ihnen mit einem Pheromon anzeigt, dass Gefahr in der Nähe ist. Die informierten Ameisen folgen dann der Pheromonspur zurück, welche die Ameise auf ihrem Weg hinterlassen hat und greifen den Feind dort als Gruppe an. Während die einen Ameisen den Feind festhalten, beissen und reissen die anderen mit ihren Mandibeln die Gliedmassen des Eindringlings ab.

Weberameisen kämpfen auch untereinander. Jede Weberameisenkolonie möchte ihr Territorium erweitern, unter anderem, um dort neue Nester mit Brutkammern zu erbauen. Um zu verhindern, dass eine fremde Kolonie das eigene Territorium einnimmt, verteidigen die einheimischen Weberameisen ihr Hab und Gut. Auch in diesem Fall reissen oder beissen die Ameisen mit ihren Mandibeln die Antennen und Beine ihrer Angreifer ab. Des Weiteren besprühen sich Angreifer und Verteidiger gegenseitig mit Ameisensäure, welche sie aus ihrer Gaster verspritzen.

Nützlich für den Menschen

Die Kampfbereitschaft der Weberameisen machen sich auch Menschen zunutze. So werden die Insekten gezielt als natürliche Schädlingsbekämpfung beispielsweise in Mango-, Zitronen- oder Cashew-Plantagen eingesetzt. Dort vertreiben und töten sie, wie im vorherigen Kapitel erwähnt, Insekten, zu welchen auch Schädlinge tropischer Obst und Nusskulturen gehören. Die Ameisen sind genauso wirksam wie Pestizide und dazu noch günstiger und weniger belastend für die Umwelt.

Weberameisen werden aber nicht nur als natürliche Schädlingsbekämpfung, sondern auch für medizinische Zwecke verwendet. In Asien und Afrika werden sie zur Wundheilung eingesetzt. Ihre Mandibeln werden zum Zuklammern von Wunden verwendet, indem man sie in die Wundränder beissen lässt. Danach werden der Thorax und Gaster der Ameise abgerissen und der zurückbleibende Kopf bleibt dann bis zur Wundheilung festgebissen.

Fun-Facts:

Stammesvölker im Distrikt Koraput in Odisha (indischer Bundesstaat) essen die Brut von Oecophylla smaragdina, um angeblich den Körper und Geist in heissen Sommern kühl zu halten und essen die ausgewachsenen Arbeiterinnen, um ihre Sehkraft zu verbessern.



Beispielsweise in Thailand werden die Eier und Larven der Oecophylla smaragdina als Delikatesse auf dem Markt verkauft und in Laos werden die Eier zu „Ant Egg Soup“ verarbeitet.

Wer hätte gedacht, dass es Orte auf der Welt gibt, wo auf den Bäumen solch hochintelligente und tapfere Mächte hausen? Ob man Weberameisen als Nahrung, Schädlingsbekämpferinnen oder Meisterarchitektinnen ansieht, sind sie in jedem Fall eine wertvolle Ameisengattung für unseren Planeten.

Im Netz

Ein Video von Kurzgesagt mit einer einfachen und spannenden Einführung in die Welt der Weberameisen. Action ist garantiert.

Ein informatives Video über Oecophylla longinoda und Oecophylla smaragdina von ANTSTORE. Gegen Ende des Videos wird erklärt, wie man die Weberameisen optimal als Haustiere halten kann.

In diesem Video von AntsCanada kann man das Verhalten von Oecophylla smaragdina beobachten. Im Video kann man sehen, wie die Arbeiterinnen die Seide der Larven verwenden.

Eine spannende Dokumentation über die Weberameisen und ihren Nutzen für die Menschheit.

Die unterhaltsame Website Antmaps, auf welcher man sehen kann, wo welche Ameisenarten zu Hause sind.