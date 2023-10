Neuerscheinung

Von Philip Parker, Historiker, lebt in London

Untertitel: Die bedeutendsten Werke der Kartografie von den Anfängen bis heute

Englisches Original: The Atlas of Atlases

Haupt Verlag 2023, gedruckt in Malaysia

Vom ersten Plan einer jungsteinzeitlichen Siedlung bis zu Google-Maps auf unseren Smartphones – darum geht es im Buch Karten, die die Welt veränderten von Philip Parker. Es rollt rund 8000 Jahre Menschheitsgeschichte auf, anhand des menschlichen Drangs, die Welt auf Karten darzustellen.

Das Buch heisst im Original The Atlas of Atlases. Darauf nimmt der Auto hin und wieder Bezug – Atlanten sind vielleicht noch einen Tick ausgefallener als Karten – aber dennoch dreht sich im Buch nicht alles um sie, sondern um Karten ganz allgemein. Also erweist sich auch der Deutsche Titel als ganz passend.

Philip Parker liefert in seinem Werk einerseits zahllose Fakten und Jahreszahlen, dass es einem schier schwindlig wird. Andererseits wirft das Buch auch einen kurzen Blick auf das Leben und Wirken der Kartografen (ja, so gut wie alles Männer). Aber tatsächlich jeweils nur einen Eindruck, für irgendwelche Ausschweifungen ist kein Platz! Was vielleicht ein wenig schade ist, das Leben früher Kartografen böte Stoff für Dutzende von historischen Romanen.

Auch beleuchtet Parker die gesellschaftlichen Umstände und Politik. Denn Karten sind – das wird beim Lesen des Buches klar – oft äusserst politisch. Und sie können, wie der Buchtitel behauptet, tatsächlich den Lauf der Welt-Geschichte verändern (wenn zum Glück auch nicht in jedem Fall).

So ist nur schon das Einzeichnen von Grenzen oft ein Politikum – im schlimmsten Fall ist es Anlass für eine Tragödie. So wie die Grenzziehung im Jahr 1947, als Britisch-Indien unabhängig wurde, gleichzeitig aber auch geteilt in zwei Staaten: Indien und Pakistan. Die neue Grenze war Ausgangspunkt für zahlreiche blutige Konflikte, führte zu chaotischen Zuständen und trieb Millionen in die Flucht.

Andere Beispiele, wie Karten die Weltgeschichte beeinflussten liefert Parker natürlich auch: Was wäre zum Beispiel gewesen, wenn Christoph Kolumbus nicht, angespornt durch das Studium von Karten, den Seeweg nach Asien gesucht hätte? Wie hiesse Amerika heute, wenn nicht der deutsche Kartendrucker Martin Waldseemüller Amerigo Vespucci für den Entdecker der neuen Welt gehalten hätte? Oder wären die Niederlande jemals zu einer der führenden Seenationen aufgestiegen ohne die herausragenden Fähigkeiten ihrer Kartografen?

Weltkarte aus dem Atlas portatilis (1717–1780) von Melissantes und Johann Christoph Weigel, Quelle: wikimedia, User GeorgioTobario

Natürlich ist das Buch reich bebildert. Hunderte Abbildungen von Karten und Kartenausschnitten sind zu bewundern. Allerdings darf man nicht erwarten – das Buch ist gerade mal 23 mal 19 cm gross – dass all die alten Karten in ihrer ganzen Pracht zur Geltung kämen. Immerhin erhält man eine Ahnung davon und würde am liebsten in die Museen reisen, wo sie ausgestellt sind, um sie im Original bestaunen zu können. Oder man würde gerne hinein zoomen, um sie genauer betrachten zu können.

Das geht genauso wenig wie bei einem herkömmlichen Atlas. Erst – und hier endet auch Parkers Buch – mit Computern, dem Internet und Diensten wie Google Maps ist dies möglich. Wie alle Bücher ist auch der Atlas digital geworden, oder besser gesagt: zusätzlich auch digital. Man darf gespannt sein, welche Entwicklungen die Zukunft bringt.