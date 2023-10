Soulslike mit Schuss

Als noch recht frisch konvertierter Soulslike-Freund schien Remnant 2 das perfekte Spiel für NORMAN VOLKMANN zu sein. Ähnlich genug, um die Faszination der Fromsoft-Spiele auszulösen, aber doch zu eigenständig für einen offensichtlichen Rip-Off. Trotz eigenständiger Spielmechanik hat der neueste Titel von Gunfire Games einen großen Makel: Er hält die Klappe nicht.

Man schätzt die Stille erst, wenn sie nicht mehr da ist. Ich hätte Remnant 2 nach den ersten zwei Stunden fast beendet, weil es kaum ruhige Moment gab. Jeder NPC im ersten Camp wartete sehnsüchtig darauf, mir endlich seine Lebensgeschichte zu erzählen. Selbst der Kollege, der gar nicht sprechen konnte, kritzelte wild auf seiner kleinen Tafel.

In den letzten Jahren habe ich an Spielen vor allen Dingen zu schätzen gelernt, wenn sie einfach mal still sind. Als Mittdreißiger mit der Aufmerksamkeitspanne eines Goldfisches und dem Drang immer mindestens zwei Dinge parallel machen zu wollen, verliere ich schnell die Geduld, wenn Spiele wenig zu sagen haben, aber stundenlang reden. Schaurige Erinnerungen an Horizon: Forbidden West kamen hoch. Auch da wollte jede noch so unwichtige Nebenfigur die Klappe nicht halten. Selbst Haupfigur Aloy kommentierte jede banale Kleinigkeit im Spiel.

Immerhin: Remnant 2 bekam die Kurve und ließ mich über weite Strecken in Ruhe mit seiner heillosen Blödsinnsgeschichte. Wenn ich neue Gebiete erkundete, Wellen an Gegnern nach Kugeln bettelten und ich am Ende den süßen Nektar frischen Loots zu schmecken bekam, dann spielte das Soulslike seine größte Stärke aus. Nahezu jedes Gebiet forderte mich mit neuen Gegnertypen, deren unterschiedliche Angriffsmuster und Schwachpunkte für viel Abwechslung und einige brenzlige Situationen sorgten.

Auf jede längere Zwischensequenz folgten mitteilungsfreudige Figuren, denen man zu allem Überfluss noch eine lange Liste an Fragen stellen konnte. Dieses dröge Expositionserbrechen ist mein Kryptonit. Wenn ich meinen Podcast pausieren muss, damit mir ein NPC über Minuten irgendeinen Quatsch erklärt, den ich selbst bei vollster Aufmerksamkeit drei Minuten später nicht zusammenfassen könnte, ist das ein Grund zum Spielabbruch. Einmal mehr rechne ich den Souls-Titeln hoch an, dass ihre nicht weniger verquere Lore deutlich einfacher zu ignorieren ist und Figuren dort weniger redselig sind. Frei nach Dendemann: La la laber mich nicht zu.

Die vermutlich größte Besonderheit und ein weiterer Grund, warum ich den Titel schlussendlich sogar beendete, ist der zufallsgenerierte Ablauf des Spiels. Nicht nur Levelabschnitte, auch deren Reihenfolge sowie Gegnertypen und Bosse sind bei jedem Spieldurchgang etwas anders. Spieler:innen können Level-Oberwelten jederzeit neu generieren. Das erneute Auswürfeln eines solchen Weltabschnitts erhält Charakterfortschritte und alle gesammelten Ausrüstungsgegenstände im Inventar. Nur der bisherige Fortschritt in der jeweiligen Welt wird zurückgesetzt.

So müssen Spieler:innen nicht bis zum New Game+ warten, um Remnant 2 in veränderter Form zu sehen. Das ist beeindruckend, aber im Vergleich mit dem ausgezeichneten Leveldesign vieler Fromsoft-Titel wirken die zufallsgenerierten Levelabschnitte mitunter beliebig und übertrieben verwinkelt. Zudem wurde die Spielwelt dadurch schlechter lesbar: Vorab ist nicht klar, woher Gegner kommen könnten und so wurde ich immer wieder hinterrücks überrascht, wenn Gegner plötzlich aus Ecken kamen, die ich kurz zuvor komplett leergeräumt hatte.

Remnant 2 ist bislang das beste Soulslike, das nicht von Fromsoft kommt. Mit seiner Shooter-Mechanik und modernen Fantasy-Spielwelt ist es eigenständig, wahnsinnig abwechslungsreich und bockschwer. Mit vier Schwierigkeitsgraden hat es sogar ein Feature, das Souls-Ultras mehr hassen als Christian Lindner Steuern für Reiche. Und es funktioniert, denn Remnant 2 ist selbst im leichtesten Modus fordernd. Wer sich gern von Spielfiguren mit Handlungsinhalten überschütten lässt, wird wahre Freude an dem Titel finden. Alle anderen spammen den Skip-Knopf oder drehen ihren Podcast lauter.

Bereits erschienen.

Originaltitel: Remnant 2

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Entwickler: Gunfire Games

Veröffentlicht von: Gearbox Publishing