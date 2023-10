Mit Schwung durch den Supermarkt

Die Geschichte des Einkaufswagens 🛒

Die Idee zum Einkaufswagen kam vom US-Amerikaner Sylvan Goldman. Im Jahr 1936 grübelte der Besitzer einer Supermarktkette in Oklahoma darüber nach, wie seine Kunden grössere Einkäufen tätigen konnten. Zusammen mit Mechanikern entwarf er schliesslich den ersten Supermarkt-Einaufswagen, den er wenig später zum Patent anmeldete. Bevor der Einkaufswagen aber zum grossen Hit wurde, musste Goldman seinen Kunden von der Neuheit noch überzeugen und ihnen das Gefährt erklären. Zudem stellte er Schauspieler beiderlei Geschlechts an, die in den Supermärkten mit den neuen Wagen umhergingen, um der Kundschaft die Vorzüge des neuartigen Gefährts zu demonstrieren.

Eine bedeutende Weiterentwicklung stellte der ineinanderschiebbare Einkaufswagen von Orla Watson dar. Der Erfinder hatte bereits zuvor Einkaufswagen konstruiert und sich mit Goldman einen Rechtsstreit geliefert. Er bot den Telescope Cart, seinen neuen Typ von Einkaufswagen, 1946 verschiedenen Supermärkten in der Region um Kansas City an. Einer der Supermarkt-Besitzer, Fred Taylor, war beeindruckt und stieg bei Watson auch ins Geschäft mit der Einkaufswagen-Produktion ein.

Erster Supermarkt in Schweden 1941

Deutschland, Frankreich, Schweiz

In Westeuropa wurden Selbstbedienungsläden erst später eingeführt – zudem waren die Läden hier in der Regel kleiner, entsprechend kam auch der Einkaufswagen später hier an. In Deutschland liefert die Firma Wanzl im Jahr 1949 erstmals 100 Einkaufskörbe und 40 Einkaufswagen an einen Selbstbedienungsladen in Hamburg.

Ende der 1950er Jahre bringen die Gebrüder Raymond den Einkaufswagen nach Frankreich. Unter dem Namen caddie, den sie in weiten Teilen der Welt patentieren lassen, produzieren sie im Elsass ab 1957 einen Einkaufswagen. Sie beliefern 1958 auch den ersten Supermarkt Frankreichs, den Express Marché in Rueil-Malmaison bei Paris.

Die Migros führte den ersten Einkaufswagen ebenfalls 1958 im Migros-Markt Rebgasse in Basel ein. Allerdings ein Modell, wo Einkaufskörbe in ein fahrbares Gestell eingehängt wurden, ein Typus also, der an die Ursprünge von Goldman erinnerte. Erst ein Jahr später gab es in Zürich den ersten „moderneren“ Einkaufswagen.

Nicht zurückgebracht

Inzwischen sind die Wagen aus dem Supermarktalltag nicht mehr wegzudenken. Allerdings waren nicht mehr zurückgebrachte Wagen eine finanzielle Belastung für die Supermärkte: ein Einkaufswagen kostet zwischen 100 und 200 Franken. Wie viele Wagen verschwinden, scheint von Land zu Land unterschiedlich zu sein. Gemäss Presseartikel seinen dies allein in Wien zehntausende von Wagen pro Jahr – in den Niederlanden oder der Schweiz sei dies kaum der Rede wert. Weltweit sollen jährlich 2 Millionen Wägen aus Supermärkten entwendet werden, so der US-Verband der Lebensmittelindustrie Food Marketing Institute.

Einkaufswagen in der Natur entsorgt.

Foto: Dennis Jarvis, Halifax, Kanada

Fest steht, dass das in den 1990er Jahren vielerorts in Europa eingeführte Pfandschloss den Rücklauf verbesserte. Das ist das Kästchen, in welches der Kunde eine Münze einführen muss, damit sich der Wagen von demjenigen löst, in den er hineingeschoben ist. Dabei ist ja der Betrag von einem Franken oder Euro nicht besonders hoch. Offenbar wirkt der psychologische Effekt als Stupser, als ein Nudge. In den USA sind solche Schlösser übrigens nicht gebräuchlich.

Zudem ist gut möglich, dass Einkaufswägen demnächst mit Sendern ausgestattet werden, mit deren Hilfe sie jederzeit lokalisert werden können. Auch Räder, die blockieren, sobald sich der Wagen ausserhalb eines bestimmten Radius um den Supermarkt befindet, sind bereits im Handel. Wie lange es das Kästchen mit Kette noch gibt, ist also offen – eventuell löst High Tech hier bald Low Tech ab.

Gleich wie der Supermarkt wird uns dagegen wohl auch der Einkaufswagen noch einige Zeit erhalten bleiben – und sei es nur als Icon oben rechts im Online-Shop.

Einkaufswagen in anderen Sprachen

EN: shopping cart

ES: carrito de supermercado (carrito Diminutiv von carro: Wagen)

FR: chariot ou charrette (de supermarché)

IT: carrello della spesa (spesa. Einkauf)

NL: winkelwagen (winkel: Geschäft, Laden)

SV: kundvagn

FI: ostoskärryt (osto: Kauf, kärryt: Karren)

PL: wózek sklepowy (wózek: Diminutiv von wóz: Wagen, sklep: Laden)

