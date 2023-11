Regen in Somerville

Aus dem Leben eines Familienvaters

Somerville ist nicht nur eine Stadt im Middlesex County im US-Bundesstaat Massachusetts, nördlich von Boston wohlgemerkt, sondern auch Schauplatz einer mutmaßlichen Alien-Invasion, welche die Odysee eines Familienvaters auf der Suche nach Frau und Kind (und vielleicht der Rettung der Menschheit) zur Folge hat. RUDOLF INDERST trug (s)einen Teil dazu bei. Obwohl …

Jumpship ist ein unabhängiges Spielestudio, das von Chris Olsen in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen CEO und Mitbegründer von Playdead, Dino Patti, gegründet wurde. Playdead ist vielen Spieler:innen wiederum ein Begriff, da das dänische Haus sowohl für Limbo als auch Inside verantwortlich zeichnet. Während ich ersteres noch für kurze Zeit alleine spielte, beschäftigte sich meine Partnerin mit Inside auf ihrem iPad. Eines Abends fragte sich mich, ob ich ihr bei einer bestimmten Stelle denn helfen könne, was ich mehrfach versuchte, es jedoch nicht schaffte. Ob es nun an meiner ludophoben Motorik oder der Tablet-Steuerung (oder beidem) lag, lässt sich nicht beantworten.

Als uns dann Somerville im Xbox-Store begegnete, wurde uns nach den ersten Minuten Spiel die Verwandtschaft schnell klar. Die Heteronormkomboband Vater, Mutter, Kind, Hund und Haus sind zunächst die festen Konstanten, doch schon bald zieht Ungemach auf – eine vermeintliche Invasion außerirdischer Kräfte zerstört das bürgerliche Idyll und wir werden auf uns – also pater et canis – zurückgeworfen: Frau und Kind fehlen (schmerzlich), das Haus sieht auch nicht mehr so gut aus. Wie praktisch, dass wir noch eine Portion Superheld:innen-Fähigkeit von einem gestrandeten Space-Soldaten erhalten; so sind die ersten Puzzle kein Problem.

Die Reise durch das zerstörte, entstellte Land beginnt, mal an der Oberfläche, mal tief im Erdinneren. Man puzzelt sich durch Gänge, Wälder und … Festivalzelte (oder über Autos); man erhält neue Fähigkeiten, ob der bedrohlichen gegnerischen Schar, welche mit ihren roten Augen und Strahlenwaffen uns auslöschen wollen. Oder entführen? Man weiß es nicht so genau! Es bleibt nebu- und mysteriös – so ganz wie Landschaftszeichnung … stets so ein wenig jenseitig. Beizeiten trotten wir traumwandlerisch durch die Szenerien; gleichzeitig entsetzt und angetan von den Bildern der Zerstörung wie der Einsamkeit. Wo sind nur all die Menschen hin? Und wo sollen wir bloß nach unserer Familie suchen? Und wie kann es überhaupt weitergehen, wenn wir sie gefunden haben? Diese Welt ist … nun anders.

An mindestens drei oder vier Stellen setzt unser Gehirn aus und unsere Fähigkeit, Somerville zu lesen verlässt uns. Dann schauen wir schlaueren Spieler:innen kurz zu, wie sie wohl das anfällige Rätsel lösen, um anschließend Mimikry zu betreiben. Nach vier oder fünf Stunden schließlich gelangten wir nach Esoterikstan, wo Zeitsprünge auf Imaginiertes treffen und die berühmte „symbolhaft-metaphorische Allegorie ihre ontologische Holistik“ sprengen möchte. Will sagen:

Schürfe tief und finde Wege zu verschiedenen Spielenden, ihrem Sinn und ihrer Bedeutsamkeit.

Hier wird der 3D-Sidescroller mit Puzzleelementen plötzlich zu einem Schwergewicht, das sich selbst trotz seiner wunderbaren Ausleuchtung und seinem faszierenden, minimalistischen Game-Art-Stil nicht ganz tragen kann – vielleicht weil es zu deutlich seinen H.G. Wells ausbuchstabieren möchte. Ich bin allerdings der festen Überzeugung, dass Somerville auf einen richtig großen Bildschirm gehört, die Wirkung, gerade durch die wunderschöne virtuelle Kameraarbeit (die beizeiten auch einmal richtig zicken kann, wenn es darum geht, Rätsel zu lösen), ist sensationell.