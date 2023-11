Flavor of the Month: Superheld:innen?

Ende 2022 hat Lino seinem Stammverlag Riva ein Buch mit Marvel-Trivia gepitcht und wollte mich als Co-Autor. Der Zeitpunkt fürs Buch ist für mich gut, weil viele tolle Frauen (und queere Figuren) endlich auch in Verfilmungen präsenter sind: Ich will kein Buch mit Thor, Hulk und Wolverine füllen – und muss 2023 nicht mehr rechtfertigen, Kamala Khan, Riri Williams, Doreen Green oder den X-Men viel Platz zu geben. Unser Buch ist für Menschen ab zwölf, die drei oder vier MCU-Filme kennen und bereit sind, tiefer zu gehen: Woher kommen diese Figuren? Welche Trends, Regeln, Ideen und -ismen seit 1939 sind der Grund, dass Figuren heute sind, wie sie sind? Ich glaube, noch 2019 war fast allen extrem wichtig, dass Captain Marvel im Kino Erfolg hat – damit das MCU weiter in Heldinnen investiert. 2020 war wichtig, dass Loki oder Hawkeye (halbwegs) funktionieren – damit es weitere Serien gibt. 2023 aber darf ich jeden Film und jede Serie angreifen oder überspringen – weil sich endlich nicht länger an nur einem einzelnen MCU-Projekt entscheidet, welches Format und welche Figur eine Zukunft hat.

Darum ist Unnützes Wissen für Marvel-Nerds ein Buch voller Skandale, Kritikpunkte, redaktioneller Tiefpunkte, Machtkritik – ohne, dass uns jemand vorwirft: „Ihr hasst Comics? Ihr wollt das MCU scheitern sehen!“ Auch die größten Fans sind nicht mehr defensiv oder nervös: Zeit für Bilanzen, Kritik und Neustarts!



(RI): Superheld:innen-Stoffe und -Erzählungen gelten bereits seit langer Zeit als transmediale Powerhäuser; entsprechend wundert es sich nicht, dass sie das Medium Comic, Film und digitales Spiel immer wieder die Hände reichen. Wie schätzen Sie diese Beziehung ein? Wer profitiert davon am meisten?