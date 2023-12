Cyberculture aus der Schweiz

Im Gespräch mit Marc Bodmer

Marc Bodmer zählt zu den Urgesteinen der Schweizer Digitalspielberichterstattung – da lag es nahe, dass RUDOLF INDERST ihn endlich auf eine Unterhaltung ins Games-Ressort zu Nahaufnahmen.ch einzuladen: Zum Glück hat das noch 2023 geklappt …

Rudolf Inderst (RI): Lieber Marc Bodmer, bitte stellen Sie sich unseren Leser:innen doch kurz einmal vor.

Marc Bodmer (MB): Der Name ist bekannt. Von Haus aus bin ich Jurist, habe aber nie auf dem Job gearbeitet, weil ich mich immer zu Medien hingezogen fühlte. 1984 stieg ich mit Texten zu Spielfilmen, Videopremieren – also Filmen, die nicht in die Kinoauswertung, sondern direkt auf Video in den Markt kamen – und Musik in den freien Journalismus ein. Ein paar Jahre später kamen Games dazu. Ich darf – so viel ich weiss – in Anspruch nehmen, der erste Journalist in der Schweiz gewesen zu sein, der Computerspiele in die Mainstream-Medien einbrachte. Dabei geht es mir nicht um Kritiken im üblichen Sinn, sondern vielmehr um die sozio-kulturelle Bedeutung von Games, die ich für das Leitmedium der Gegenwart und wohl auch der Zukunft halte. Kein anderer medialer Kanal ist vielfältiger, komplexer und einer stetigen Entwicklung unterworfen wie Videospiele. Dieser faszinierende Umstand bringt es aber mit sich, dass Games auch das missverstandene Medium der Gegenwart sind. Aufklärung – besonders bei Nichtspielenden – tut Not, darum fördere ich die Medienkompetenz, wo ich nur kann. Nebst den Artikeln, die ich schreibe, den Workshops und Referaten, die ich halte, habe ich vor ein paar Monaten mit dem Cyberculture-Podcast angefangen.

(RI): Richtig, Cyberculture ist Ihr Podcastprojekt, über das wir heute auch sprechen wollen. Um was für ein Angebot geht es hier genau thematisch und wer ist die Zielgruppe?

(MB): Die Wahrnehmung von Computerspielen ist in der Schweiz (ich weiss nicht, ob Deutschland da weiter ist) nach wie vor geprägt von Vorurteilen: Computerspiele machen aggressiv, süchtig, dumm und dick. Wenn es nur um das Medium ginge, wäre das eins, aber dieses verzerrte Bild umfasst auch die Spielenden. Wer sich als Gamerin oder Gamer outet, und ich wähle dieses Wort ganz bewusst, wird bestenfalls schräg angekuckt oder aber als potenzieller Amokläufer oder Suchti eingestuft. Das heisst auch, dass über 90 Prozent der männlichen und zwei Drittel der weiblichen Jugendlichen gegenüber den meisten Erwachsenen und Nichtspielenden nicht zu ihrem Hobby stehen können. Sie können auch in einer Bewerbung für eine Lehrstelle nicht darauf hinweisen, dass sie beispielsweise Team-Lead in CS: GO sind. Das ist wirklich schade, denn die Skills, die man sich in Games aneignet, können auch im (beruflichen) Alltag nützlich sein. In Anbetracht dessen ist meine Zielgruppe in erster Linie die der Nichtspielenden, dazu zählen oft Eltern und Lehrpersonen, also Menschen, die tagtäglich mit Kindern und Jugendlichen oder anders gesagt Gamerinnen und Gamern zu tun haben. Sie haben aber selbst keine Ahnung, warum die Kids gamen oder worin die Faszination liegt, geschweige denn von möglichen positiven Aspekten.

(RI): … und Sie erscheinen mit dem Podcast Cyberculture in welchem Rhythmus?

(MB): Optimal wäre alle drei Wochen, aber die normative Kraft des Faktischen zwingt mich gelegentlich zu längeren Abständen. Ich hoffe, dass mir das die Hörerinnen und Hörer nachsehen – oder sollte man hier von «nachhören» sprechen?

(RI): Lassen Sie uns ein wenig über die Zukunft sprechen: Wo möchten Sie mit Cyberculture in einem Jahr stehen?

(MB): Auf Platz 1!

(RI): Ambitioniert, ambitioniert! Nun, eine abschließende Frage: Wie beurteilen Sie den Stand der digitalen Spielforschung in Deutschland? Was sind die aktuellen Herausforderungen? Wo könnten neue Impulse und Schwerpunkte herkommen oder gesetzt werden?

(MB): Als Schweizer habe ich den Eindruck, dass Deutschlands Spielforschung der unsrigen gleichermassen voraus ist wie bei E-Sports. Wir hinken locker zehn Jahre hinter euch her. Das heisst aber nicht, dass ihr die Füsse hochlegen könnt oder solltet. Im Gegenteil: Es gibt noch so viel zu tun, so viel Unerforschtes oder schlecht Erforschtes wie die positiven gesundheitlichen Aspekte des Spielens, der Missbrauch von Games durch extremistische Organisationen oder die eher klebrigen Machenschaften des Free-2-Play-Geschäftsmodells. Und nun kommt noch Künstliche Intelligenz ins Spiel. Da stellen sich natürlich – wie überall – große Fragen.

Ich persönlich habe das erste Mal von künstlichen neuronalen Netzwerken bei der Präsentation des Autorennspiels Forza Motorsport 2 gehört. Das war 2007. Die Entwickler experimentierten mit KI herum. Die lernfähigen Systeme sollten die Non-Player-Characters interessanter machen. Stattdessen machten sie sie zu – hüstel – Arschlöchern auf Rädern. Die Gamedesigner kannten das Gesetz «Müll rein gleich Müll raus» noch nicht. Sie brachen die Sache ab und setzten auf bewährte Algorithmen. Es sind solche Momente, die mich seit über 30 Jahren bei diesem Medium halten und wohl noch weitere Jahrzehnte packen werden.

(RI): Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft.