Latein, Geschichte … und Digitalspielforschung?

Im Gespräch mit Christoph Kehl

Nach unserem Gespräch mit Stefan Köhler stellte sich – wenig überraschend – heraus, dass es noch viel mehr Lehrkräfte gibt, die sich nicht nur für digitale Spiele interessieren, sondern sie ebenso in ihrem Unterricht einsetzen. Eine davon ist Christoph Kehl, mit dem sich RUDOLF INDERST heute unterhalten darf.

Rudolf Inderst (RI): Lieber Herr Kehl, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben für einen kurzen Gedankenaustausch. Mögen Sie sich bitte unseren Leser:innen zunächst kurz vorstellen?

Christoph Kehl (CK): Vielen Dank für die Einladung und diese tolle Möglichkeit. Mein Name ist Christoph Kehl, ich bin 33 Jahre alt und ausgebildeter Lehrer für Latein, Geschichte und Ethik und Philosophie. Ich habe in Jena zwar Gymnasiallehramt studiert, durfte seit meiner eigenen Schulzeit allerdings viele verschiedene Schulformen über einen längeren Zeitraum sozusagen von „innen kennenlernen“: Meinen Zivildienst leistete ich an einem regionalen Förderzentrum, nach dem Studium unterrichtete ich als Fremdsprachenassistent an einer High School in Pueblo, Colorado, mein Referendariat absolvierte ich an einem Gymnasium und einer Regionalen Schule, das heißt einer kombinierten Regel- und Hauptschule in Vorpommern. Zurzeit unterrichte ich an einer Thüringer Gemeinschaftsschule in den Klassen 4 bis 10 in Jena Lobeda. Meine Arbeits- und Interessenschwerpunkte liegen vor allem in den Bereichen von Bildungsgerechtigkeit und Inklusion, Digitalisierung und Digitalität sowie Erinnerungskultur und historischem Lernen.

RI: Bitte skizzieren Sie Ihre persönlichen Arbeitsschwerpunkte rund um Video- und Computerspiele für unsere Leser:innen. An welchen Projekten haben Sie jüngst gearbeitet und welche stehen an?

CK: Seit einigen Jahren setze ich Computerspiele regelmäßig in meinem Unterricht ein. Spiele im Allgemeinen und insbesondere auch digitale Spiele können dabei Untersuchungsgegenstand, Methode oder Produkt sein. Methodisch-medial reicht dieser Einsatz von simplen Screenshots und Trailern über Let’s-Plays und Rezensionen bis hin zum eigenständigen Spielen oder sogar der eigenen Spielentwicklung. Zuletzt haben wir uns beispielsweise das Bagdad des 9. Jahrhunderts im Ethikunterricht angesehen. Die Stunde war Teil einer großen Einheit zum Thema „Religionen entdecken: Der Islam“. Nachdem wir uns mit den Grundlagen der Religion beschäftigt hatten, schauten wir gewissermaßen historisch auf den Aufstieg des Islams und der damit verbundenen Kultur. Bagdad ist hierfür ein großartiges Beispiel und die Rekonstruktion von Ubisoft ist ziemlich beeindruckend. Der Trailer diente als Einstieg, über Rezensionen erarbeiteten wir uns die historischen Hintergründe.

Digitale Spiele können Untersuchungsgegenstand, Methode oder Produkt sein.

Des weiteren haben wir uns in der Vergangenheit mit dem Spiel Klim:S²¹ im Ethikunterricht die Säulen der Nachhaltigkeit erschlossen oder die Debatte um das Zeigen von Hakenkreuzen am Beispiel Wolfenstein und Through the Darkest of Times im Geschichtsunterricht diskutiert, wir haben uns die Darstellung des 1. Weltkriegs in verschiedenen Spielen angeschaut und über Historisierung gesprochen sowie die griechische Antike mithilfe der Discovery Tour von Assassin’s Creed erkundet. Außerschulische entwickle ich außerdem als Teil eines interdisziplinären Teams unter dem Arbeitstitel Peloton ein eigenes Spielekonzept, in das viele dieser schulischen Erfahrungen einfließen. Die Idee entstand auf einem Pitch Jam 2020 im Rahmen der Initiative Erinnern mit Games der Stiftung Digitale Spielkultur und der EVZ.

RI: Lassen Sie uns letztlich noch ein wenig herauszoomen und nach der generellen Bedeutung einer Digitalspielforschung fragen: Wie sehen Sie diese in den deutschsprachigen Ländern und was könnten in nächster Zeit Schwerpunkte werden?

CK: Mein Blick ist vor allem auf die Schnittmenge der Digitalspielforschung zum schulischen Lernen gerichtet. Unter anderem durch den Austausch im „Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele“ bekomme ich mit, wie viel Bewegung hier gerade stattfindet.

Für besonders spannend halte ich dabei die Frage nach den Chancen digitaler Spiele für inklusive Lernsettings. Der Schnittmenge von Phänomenologie, Digitalspielforschung und den Fachdidaktiken könnte in diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle zukommen. Gemeint ist damit, das Spieleerlebnis als solches ernst zu nehmen und auf mögliche Anknüpfungs- bzw. Ausgangspunkte für das Lernen abzuklopfen. Die phänomenologische Unterscheidung zwischen Erlebnis und Erfahrung scheint mir hier viel Potential bereitzuhalten.

Mein Blick ist vor allem auf die Schnittmenge der Digitalspielforschung zum schulischen Lernen gerichtet

Viele bisherige Veröffentlichungen zum Thema weisen entweder lediglich auf die Komplexität des Erlebnisses hin, ohne es didaktisch nutzbar machen zu wollen, oder legen den Fokus auf ein stärker kognitiv-rational-analytisches Vorgehen. Bei letzterem sehe ich häufig die Heterogenität der Lernenden an Gemeinschaftsschulen nur bedingt berücksichtigt. Die eben genannten Themen, die wir bisher über Games be- und erarbeitet haben, sind für die jeweilige Ziel bzw. Altersgruppe ausgesprochen komplex. Das Erlebnis bietet hier einen Zugang zum Lernen, der vielen Lernenden gelingt und somit viele Schülerinnen und Schüler abholt.

Lassen Sie mich diesen Ansatz an einem Beispiel verdeutlichen:

In einem gar nicht lange zurückliegenden Projekt haben wir mit einer jahrgangsgemischten Gruppe Viert- bis Sechstklässler wichtige Gebäude des antiken Rom mit der OpenSource-Software Minetest nachgebaut. Die Kids haben dabei viel über die Gebäude und die Zeit, aus der sie stammen, gelernt. Viel wichtiger war mir dabei jedoch die Erkenntnis, wie eine historische Darstellung entsteht und was sie auszeichnet. Spielerisch und anhand einer Ausdrucksform, die vielen meiner Schülerinnen und Schüler wesentlich näherliegt als eine schriftliche Ausarbeitung, reflektierten wir über das Verhältnis von Quelle und Darstellung, den Konstruktcharakter von Geschichte und die Rolle von Adressatenbezug und Kontextualisierung – und das mit Viertklässlern! Natürlich verwenden die Kinder dabei nicht sofort die Fachbegriffe, aber die Erkenntnis und das Verständnis sind im Erlebnis und der Erfahrung bereits angelegt. Ich bin daher sehr gespannt, ob die genannten Felder im Forschungsdiskurs Berücksichtigung finden werden.

RI: Herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft!

Weiterführende Links rund und Kontakt zum Interviewgast:

Peloton: https://pelotongame.de/

Berichte über Games im Unterricht in Fluter (BpB) und MDR:

https://www.fluter.de/games-schulunterricht-didaktik

https://www.mdr.de/medien360g/medienkultur/interview-christoph-kehl-102.html

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/christoph-kehl-021592117/

Mastodon: https://historians.social/@itztopf