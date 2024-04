Neuerscheinung: Spiel*Kritik

An dieser Stelle erlauben* wir uns auf eine 332-Seiten-starke Neuerscheinung hinzuweisen: Spiel*Kritik entstammt der Arbeit des Herausgeber:innen-Trios Martin Spies, Şeyda Kurt und Holger Pötzsch und ist ab sofort – auch als Open-Access-Version – im transcript-Verlag erhältlich.

Rudolf Inderst

*1978 in München. Lebte in (und ♥️) Kopenhagen. Er leitet mit Norman Volkmann das Ressort "Digitale Spiele" hier bei Nahaufnahmen. Liebt Genrefilmkost, Hörspiele und Podcasts. Spielt Videospiele seit etwa 40 Jahren. Lehrt als Professor für Game Design an der IU Internationale Hochschule. Einmal pro Woche bringt er den Newsletter DiGRA D-A-CH Game Studies Watchlist heraus.