„Monumentaler Antisemitismus?“

Das Berliner Olympiagelände dürfte vielen durch die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 bekannt sein. Die Geschichte reicht aber natürlich viel weiter zurück: Vor allem die Funktion des Geländes als „Reichssportfeld“ für die vom NS-Reich in Berlin ausgerichteten Olympischen Spiele 1936 steht im Fokus. Die Auseinandersetzung um diese Geschichte, die Beschäftigung mit ihr, etwaige Folgen und Konsequenzen daraus sowie der allgemeine Diskurs über das gesamte Thema stehen in Verbindung mit weiteren Themenfeldern, wie Architektur, Denkmalschutz oder kunsthistorischen Aspekten. Sie überlagern regelmäßig heutige Nutzungen. Die Debatte ist erhitzt und wird demnach nicht immer im neutralen Sinne geführt. Und vor allem bedarf sie einer erheblich breiteren Grundlage an Sachkenntnis.

Genau hier setzt der Sammelband an. Das ist zu begrüßen, kann die Wissenschaft doch einige Denkanstöße und fachliche Einschätzungen zum Thema geben. Was die gesellschaftspolitischen Akteure aus diesen neutralen wissenschaftlichen Analysen dann ableiten, ist wieder eine andere Frage. Aber so oder so ist eine fachwissenschaftliche Fundierung der Debatte dringend notwendig. Einen Komplettabriss des Stadions oder eine Ignorierung der Diskussionen zu fordern, ergibt keinen Sinn – zu umfangreich sind hier die gesellschaftspolitischen Fragen. Niemand wäre damit nachhaltig zufrieden, und ein Blindflug in einer so heterogenen Debatte wäre für Auseinandersetzungen nur noch mehr Öl im Feuer.

Deshalb ist der Anspruch des Sammelbandes auch sehr hoch, aber für die künftigen Diskussionen erforderlich: „Wo steht die Debatte – oder: wo stehen die Debatten? Welche Perspektiven gibt es, aus historischer, musealer, künstlerischer, politischer, sportlicher oder denkmalschützender Perspektive? Wo lassen sich Brücken der Kritik schlagen, wo sind unterschiedliche Perspektiven widersprüchlich, an welchen Stellen bedarf es grundlegender Neuorientierung oder Neujustierung der Debatte. Der vorliegende Sammelband versucht, diese Fragen anzureißen, sowie Wege der Auseinandersetzung zu skizzieren oder zu initiieren, aber auch grundlegende Probleme zu benennen.“ (S. 8) Was Samuel Salzborn in seiner Einleitung ebenfalls betont, ist die Ergänzung und Widersprüchlichkeit einzelner Beiträge im Band. Anders ist Wissenschaft auch nicht zu betreiben, doch gerade der nicht-wissenschaftlichen, aber interessierten Öffentlichkeit muss dies immer wieder nahegebracht werden.

Berliner Olympiastadion: Erbaut von 1934 bis 1936, für die unter den Nationalsozialisten durchgeführten Olympischen Spiele von 1936.

Die Anlage des Sammelbandes ist für die Abarbeitung des Themas sinnvoll strukturiert. Die Einteilung in die Abschnitte Historische Dimensionen, Kontextualisierungen und Perspektiven bauen aufeinander auf, lassen aber auch den jederzeitigen Einstieg an allen Stellen zu. Zudem kommen viele Wissenschaftsdisziplinen zu Wort, was bei einem so heterogenen Diskussionsstand in der Öffentlichkeit von großer Bedeutsamkeit ist. Die Auswahl der Beitragenden ist ebenfalls sinnvoll: „[E]ine Professionalisierung der systematischen Auseinandersetzung steht wohl letztlich erst am Anfang: und auch da steht sie überhaupt nur, weil, nicht zuletzt auch von vielen Autor*innen dieses Bandes, immer wieder Ansätze unternommen worden sind, den tiefgreifenden und umfassenden Schritt zu einer tatsächlichen kritischen Befassung mit dem Berliner Olympiagelände in Gang zu setzen.“ (S. 8)

Im ersten Abschnitt „Historische Dimensionen“ leisten Magnus Brechtken, Tobias Hof, Martin Krauss, Wolfgang Ruppert und Norbert Pfalz Beiträge zur Einordnung in den historischen Kontext. Raum finden dabei die Olympischen Sommerspiele 1936 bis hin zu Johannes Boehland, welcher die grafischen Entwürfe für eben jene Spiele anfertigte.

Abschnitt 2 der „Kontextualisierungen“ wird gefüllt von Tobias Hof, Stefanie Endlich und David Marquard. Dabei betrachten sie vor allem die Entwicklung des Geländes nach 1936, die Open-Air-Installation der „Historische[n] Kommentierung“ des Geländes und die Differenzen heutigen Denkmalschutzes und NS-Architektur. Im dritten Abschnitt der „Perspektiven“ kommen Veronika Springmann, Felix Sassmannshausen, Oliver Schruoffeneger, Jérôme Buske, Lasse Müller, Anton Maegerle und Linda Roth zu Wort. Sie decken dabei Aspekte von der Musealisierung des Geländes bis hin zur Rezeption in rechtsextremen Kreisen ab.

Was den Lesefluss etwas hindert sind uneinheitliche Formalia wie beim Zitierstil oder den Zwischenüberschriften. Das ist bei so vielen Wissenschaftsdisziplinen entschuldbar, schließlich will man ihnen als Herausgeber ihren Freiraum lassen und nicht unbedingt immer alles vereinheitlichen. Was aber bei der heterogenen Zusammensetzung der Beitragenden manchmal irritiert, sind die jeweiligen Zugänge und Sprachstile. Im ersten Moment liest man einen kulturhistorischen Beitrag, im nächsten dann einen journalistisch formulierten. Wer so viele Perspektiven und Disziplinen in einem Band vereinen will – und das ist definitiv ein großer Verdienst Samuel Salzborns – muss den Beitragenden genügend Entfaltungsraum und Individualität zugestehen. Daran kann kein Zweifel bestehen.

Zwei der 13 Beiträge sind dabei aber stark vom fachwissenschaftlichen Anspruch des Bandes entfernt; insbesondere der letzte Beitrag drückt sich sprachlich mitunter sehr subjektiv und wenig neutral aus („Mit schwülstigem Pathos“, S. 233; „Corona-Schwurbler“, S. 237; „diffuse Stimmung der dunklen Vergangenheit“, S. 240 etc.). Ein gesellschaftspolitisch so be- und geladenes Thema sollte aber von fachwissenschaftlicher Seite neutral und nüchtern begleitet werden, um eine neutrale Basis für die Debatte zu schaffen und diese zu bereichern.

Etwas störend – aber nicht unbedingt in Verantwortung des Herausgebers – ist zudem die teilweise sehr schlechte Qualität der zahlreichen Abbildungen im Band; da ist man als Leser der Bücher des Nomos Verlags anderes gewohnt, wenngleich der Verlag sonst offensichtlich gute Arbeit an dem Band geleistet hat. Aber solche Kritikpunkte schmälern den ausgefüllten Anspruch des Sammelbandes nicht: Der Herausgeber Samuel Salzborn hat mit diesem Band eine äußerst notwendige, hoffentlich wohltuende und sicherlich bereichernde Publikation hervorgebracht. Künftige Diskussionen um das Olympiagelände können hiervon nicht nur profitieren – den Debattierenden sei hiermit eindringlich nahegelegt, das Werk zur Hand zu nehmen.

Das Stadion liegt auf dem Olympiagelände (ehemals: Reichssportfeld).

In unmittelbarer Nähe befinden sich weitere Sportplätze und -hallen.

Monumentaler Antisemitismus? Das Berliner Olympiagelände in der Diskussion

Samuel Salzborn (Hrsg.)

ISBN 978-3-7489-4264-1

245 Seiten, Erscheinungsjahr: 2024

Preis: 59.00 €, ca. Fr. 80.- (Taschenbuch) – zugleich Open Access auf Verlagsseite bzw. kostenloses E-Book im Online-Buchhandel.

Die Schriftenreihe „Interdisziplinäre Antisemitismusforschung“ des Reihenherausgebers Samuel Salzborn (Berlin) wächst beeindruckend schnell. Seit der Gründung 2014 erschienen 15 Bände, und alle von ihnen lieferten etliche (neue) Perspektiven auf den Antisemitismus. Auch der neueste Band steht in dieser noch jungen, aber sehr erfolgreichen Tradition: Monumentaler Antisemitismus? Das Berliner Olympiagelände in der Diskussion. Der zusätzlich zur Print-Ausgabe auch via Open Access veröffentlichte Sammelband wurde vom gleichzeitigen Reihenherausgeber betreut. Samuel Salzborn muss als einer der präsentesten Erforscher des Antisemitismus bezeichnet werden. Seine Publikationsliste spricht für sich, und dass er parallel zu seiner klassischen akademischen Karriere auch Ansprechpartner des Landes Berlin zu Antisemitismus ist, illustriert seine fachwissenschaftliche Kompetenz, gepaart mit der öffentlichen Reichweite von Verwaltung und Politik.

Autoreninfo:

Dr. Daniel Meis ist Historiker. Studium in Wuppertal, Hagen und Bonn. Promotion in Bonn bei Prof. Dr. Joachim Scholtyseck, zur Zeit an der Habilitation in Koblenz bei Prof. Dr. Christian Geulen. Lehrerfahrungen in Düsseldorf, Bonn wie Stuttgart, bald auch in Koblenz. Aktuell beschäftigt in Düsseldorf und Stuttgart, ebenfalls bald auch in Koblenz. Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind Biografik, Mediengeschichte, Nationalsozialismus, Regionalgeschichte sowie Unternehmensgeschichte. Freut sich immer über Emails von Interessierten.