Digitalspielkultur im Zeppelin Museum

Im Gespräch mit Claudia Emmert über eine neue Ausstellung

Claudia Emmert (Direktorin & GFin Zeppelin Museum)

Eskapismus, Erfolgsstreben, Exploration: Warum, wie oder in welchen Kontexten spielt der

Mensch? Wie wird er gespielt? Und wie werden Protagonist : innen in Spielen dargestellt? Die

Ausstellung Choose your Player. Spielwelten von Würfel bis Pixel befasst sich im Zeppelin Museum Friedrichshafen mit dem Phänomen des Spiels als Kulturmedium zur Gegenwartsflucht und Immersion. RUDOLF INDERST hat sich dazu mit Direktorin und Geschäftsführerin Claudia Emmert unterhalten.

Rudolf Inderst : Guten Tag Claudia Emmert, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben für einen kurzen Gedankenaustausch. Mögen Sie sich bitte unseren Leser:innen zunächst kurz vorstellen? In welchem Bereich arbeiten Sie hauptsächlich und wie können sich unsere Leser:innen Ihren Job-Alltag vorstellen?

Claudia Emmert: Ich bin seit knapp zehn Jahren Direktorin und Geschäftsführerin des Zeppelin Museums in Friedrichshafen, einem Zwei-Sparten-Museum mit einer umfangreichen Kunst- und Techniksammlung, das ich mit interdisziplinären Ausstellungen über die Auswirkungen technologischer Entwicklungen auf unsere Gesellschaft international positioniert habe. Wir sind ein Green Museum, das großen Wert auf Nachhaltigkeit auf allen Ebenen legt und dafür bereits mehrfach ausgezeichnet wurde.

Mein Job-Alltag ist sehr vielfältig, da ich mich mit sämtlichen Belangen eines Museums befasse. Darüber hinaus habe ich einige Ehrenämter übernommen, so bin ich zum Beispiel Mitglied der Ankaufskommission der Sammlung für zeitgenössische Kunst der Bundesrepublik Deutschland, Mitglied im Vorstand von ICOM Deutschland, dem internationalen Museumsrat, Mitglied des Fachausschusses Bildung des Deutschen Kulturrats und im wissenschaftlichen Beirat des „Lernort Landshut“ der Bundeszentrale für Politische Bildung usw. Insofern beteilige ich mich an zahlreichen spannenden kulturellen, wissenschaftlichen und museumsbezogenen Diskursen – und bin auch viel unterwegs, um mich auszutauschen und zu vernetzen.



Rudolf Inderst: Wir möchten uns gerne über Ihre Ausstellung Choose your Player. Spielwelten von Würfel bis Pixel unterhalten. Bitte schildern Sie uns den Weg von der Idee bis zu konkreten Umsetzung?

Claudia Emmert: Wir haben bereits vor einiger Zeit entschieden, eine Ausstellung über Spiele zu zeigen, vor allem da wir selbst über eine umfangreiche Sammlung von Zeppelin-Spielen verfügen, die während des Ersten Weltkriegs Eroberungsphantasien und Kriegsszenarien in die Kinderzimmer getragen haben. Im Zentrum der Konzeption stand daher die Frage: Was machen Spiele mit einer Gesellschaft? Dazu haben wir unsere Perspektive geweitet und analoge und digitale Spiele der letzten 110 Jahre zusammengetragen, die entweder weltweit eine große Reichweite erzielt haben – oder wirkungs- und handlungsorientierte Nischenspiele sind, denen wir eine gesellschaftspolitische Relevanz zugemessen haben. Entsprechend kamen dann auch die vier Kapitel zustande, die unsere Ausstellung gliedern: Zunächst definieren wir die Playgrounds und stellen die Frage, wie und warum wir sie nutzen. Es geht aber auch um Machtspiele und darum, wie wir uns der Machtausübung entziehen können. Das dritte Kapitel befasst sich mit Survival Games, in denen es um das Überleben in bedrohlichen Umgebungen oder in bedrohten Lebensräumen geht. Und im letzten Kapitel wagen wir einen – wenngleich ironisch überspitzten – utopischen Ausblick auf neue Gemeinschaften.

Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die Interdisziplinarität. Wir haben drei internationale Künstler:innen und ein Künstler:innenkollektiv eingeladen, ihre Weltsicht mit eigenen Spielangeboten sichtbar zu machen. Sie alle untergraben mit ihren interaktiven und immersiven Installationen eingeübte Machtstrukturen und entwerfen neue Gesellschaften der Toleranz und Kohabitation. Sie laden in eine Spielarkade ein, in der nonbinäre Figuren die Hauptrollen spielen und in knallbunten schrillen Szenerien auch Ängste, Krankheit und Tod thematisieren, oder sie lassen uns in ein Jugendzimmer treten, das beispielsweise People of Color ins Zentrum der Gamingwelt rückt. In einem großen Ameisenhaufen geht es um die Rettung eines Ameisenvolks und Aspekte der Kohabitation – und am Ende der Ausstellung laden wir die Besucher:innen in ein Bällebad ein, das die in der Welt der digitalen Spiele entstandenen neuen Gemeinschaften analog auf die Spitze treibt.

Rudolf Inderst: Das Thema Spiel bewegt sich in Deutschland in der öffentlichen und medialen Wahrnehmung oftmals (oder immer noch) in dem Dreieck „pädagogischer Nutzen“, „Suchtpotential und Glücksspiel“ sowie „Verrohung oder Abstumpfung“; wie kontextualisieren Sie das – vielleicht älteste – Kulturphänomen in Ihrer Ausstellung?

Claudia Emmert: Tatsächlich wurden vor allem digitale Spiele lange Zeit sehr negativ bewertet. Viele verbanden damit Ego-Shooter-Spiele oder Zeitverschwendung. Das hat sich heute deutlich geändert, da sich aus dem Spielen auch ein großes Potential ableiten lässt, das in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnt: nämlich die Befähigung zum lösungsorientierten Denken und Handeln. Denn die grundlegende Erfahrung eines Spiels ist, lösungs- und zielorientiert mit Widerständen umzugehen. Die Akteur:innen müssen Strategien entwickeln, ihre Ziele unter Einbeziehung dieser Widerstände zu erreichen. Es geht also um Handlungsmacht und darum, unter vielen Optionen den eigenen Weg zum Ziel zu finden, Strategien zur Verwirklichung der eigenen Interessen zu entwickeln. Und dieses Denken und Handeln in Möglichkeiten ist wichtig, wenn wir uns in einer Gegenwart voller Krisen und Herausforderungen für die Zukunft aufzustellen möchten.

Ziel unserer Ausstellung ist, das Gaming auch als Chance dafür zu nutzen, die „Futures Literacy“ unserer Gesellschaft zu fördern. Es ist eine Ausstellung, die Spaß machen und spielerisch erlebt werden soll. Dazu haben wir zahlreiche digitale und analoge Spiele in der Ausstellung spielbar gemacht. Die Ausstellung richtet aber auch den Blick in die Zukunft und fordert die Besucher*innen dazu auf, politische und wirtschaftliche Interessen der kommerziellen Spiele einzuordnen und nach dem Spiel auch im richtigen Leben aktiv zu werden, um unsere Gegenwart so zu gestalten, dass andere Zukünfte möglich werden als die, die sich derzeit durch die Verdichtung mehrere Krisen abzeichnen.

Denn die grundlegende Erfahrung eines Spiels ist, lösungs- und zielorientiert mit Widerständen umzugehen.

Rudolf Inderst: Mit welchen Eindrücken und / oder Erkenntnissen sollten Ihrer Meinung nach Besucher:innen Ihrer Ausstellung verlassen oder anders formuliert: Was meinen Sie? Über was werden sich Besucher:innen auf ihrem Heimweg wohl unterhalten?

Claudia Emmert: Ich hoffe, dass alle ermutigt und energiegeladen die Ausstellung verlassen, dass sie eine tolle Zeit im Zeppelin Museum hatten und viele Spiele gespielt haben. Wir hoffen, dass sie mitnehmen, dass das Leben so viel mehr als nur ein linearer Verlauf von jung nach alt sein kann, dass es immer wieder neue Optionen und Möglichkeiten des Handelns gibt, selbst wenn eine Situation zunächst aussichtslos erscheint. Vielleicht stärkt die Ausstellung auch das Empathie- und Toleranzvermögen der Besucher:innen, denn eine bunte Welt bietet weitaus mehr als eine, die nur auf Mustern in Schwarz und Weiß basiert.

Rudolf Inderst: Lassen Sie uns letztlich noch ein wenig herauszoomen und nach der generellen Bedeutung einer Digitalspielforschung fragen: Wie sehen Sie diese in den deutschsprachigen Ländern und was könnten in nächster Zeit (neue) Schwerpunkte in der Forschung werden?

Claudia Emmert: Das Gaming ist ein riesiger Wirtschaftsmarkt geworden, denn über 30 Prozent der Weltbevölkerung spielt. Damit sind die Gaming-Plattformen auch ein interessantes Feld für die Interessensvertreter*innen eines politischen Extremismus. Gamer*innen müssen sich dessen bewusst sein. Sie müssen ihren kritischen Blick für die Mechanismen eines Spiels zu schärfen und für die möglichen dahinterliegenden politischen Interessen oder propagandistischen Absichten sensibilisieren. Gerade die Spiele in Gruppen können als Einfallstor für politische Ideologien genutzt werden. Denn wenn man erst einmal gemeinsam einen Feind besiegt hat, fühlt man sich in einer Gruppe vertraut, ohne die Einzelnen wirklich zu kennen.

Rudolf Inderst: Herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft!

Hier finden Sie relevante Social-Media-Links rund um das Zeppelin Museum in Friedrichshafen: