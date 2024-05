Alles auf Anfang?

Hades 2 im Test

Gottheiten und deren Bezwinger:innen aufgepasst! Hades 2 ist der direkte Nachfolger des hochgelobten Hades aus dem Jahr 2018. Für Nahaufnahmen hat sich unser Unterwelt-Experte Christian Kandlin mutig mit dem Nachfolger des Titels auseinandergesetzt.

Das Spiel befindet sich zwar aktuell im noch stark eingeschränkten Early Access, gleicht hier aber dem Entstehungsprozess des Vorgängers: Die Alpha- und Betaphasen stellen das Spiel in seinen groben und teilweise auch tiefergreifenden Zügen dar und bilden das Fundament, auf dem die Entwickler Supergiant Games über die kommenden Monate und Jahre mit umfangreichen Content-Updates aufbauen können.

Spielerisch bleibt Hades 2 überwiegend gleich: In aller Roguelike-Manier bahnt sich die Protagonistin ihren Weg durch die unzähligen Ebenen der Unterwelt, mit legendären Waffen und dem Segen verschiedener Götter des griechischen Pantheons im Petto. Dabei bezwingt man hordenweise emporgekrochene Diener besagter Unterwelt, die der Hauptfigur in unterschiedlichen Ausführungen das Leben erschweren. Wie bei Roguelikes so üblich liegt es dabei nicht selten an den gefunden Segen und vor allem an den eigenen Fähigkeiten – sowie der Lernkurve -, ob man an den jeweiligen Gebietswächtern und Minibossen vorbeikommt – oder ein vorzeitiges Ende findet und damit zurück auf Null gebracht wird.

Hades 2 ist der direkte Nachfolger des hochgelobten und vielgerühmten Hades aus dem Jahr 2018 und nimmt sich dabei viele der außergewöhnlichen Elemente des Vorgängers, um sich über geschickte Umkehrung der Spielererwartung davon abzugrenzen. Soll heißen: Statt den Unterweltprinzen Zagreus spielen wir die Hexenprinzessin Melinoe, statt eines schlechtgelaunten Papa Hades erwartet uns die gutmütige Ziehmutter Hekate nach jeder Niederlage in unserer Basis – und statt der Hölle zu entkommen wollen wir dieses Mal in die tiefsten Ebenen hinabsteigen, um Zeit totzuschlagen. Genauer gesagt, DIE Zeit: Chronos, der Titan der Zeit und Melinoes Großvater, hat sich aus seinem außerweltlichen Gefängnis befreit, um die Götter des Olymp zu unterwerfen. Sein Motiv: Rache. Oder? Als Herr der Zeit erschwert er Melinoe, die in ihrer Ausbildung zur Hexe den einen oder anderen Zaubertrick gegen die Zeitspielchen des Titanen gelernt hat, gerne Mal den Weg. Sobald das Ziel klar ist und Chronos in (an)greifbare Nähe rückt, kommen jedoch auch die Spielenden nicht um die Frage herum, wie sich genau die Zeit besiegen lässt, und was das überhaupt bedeutet. Was hindert den Titanen daran, das Geschehene einfach wieder zurückzudrehen – und damit Melinoea wieder von Null anfangen zu lassen?

Zum Spielstart begegnet den Spielenden der erste ungewöhnlich attraktive Gott, dessen Segen man erhält; natürlich in Begleitung einiger kurzer Bemerkungen, die Hinweise auf den dahinterliegenden Plot offenbaren. Stück für Stück lernt man so die weiteren Gestalten des Olymps – und den Orten darunter und darüber – kennen und lernt in den kurzen und knackigen Dialogen nicht nur deren Charaktereigenschaften, sondern auch deren jeweilige Perspektive auf das Geschehen kennen. Die Entwickler:innen arbeiten nach wie vor mit dem heißgeliebten forschreitenden Dialogsystem des ersten Teils, sodass jede wiederholte Begegnung mit neuen Gesprächen, Witzen und Informationen einhergeht. Die unterschiedlichen Figuren von Hades 2 sind dabei selten schlichte Karikaturen ihrer mythologischen Herkunft, sondern werden durch modernere Aspekte erweitert, in ihren Designs aktualisiert und mittels überzeugende Synchronsprecher gekonnt in Szene gesetzt. Jede erste sowie alle fortschreitenden Unterhaltung mit Göttern wie Zeus, Hermes oder Artemis birgt allerdings auch das Potential, etwas unvorhergesehenes zutage zu fördern. Und genau das macht den Reiz der Interaktionen aus: Immer wieder geben wir uns der Möglichkeit hin, nicht nur zwischen den spielerischen Besonderheiten der Götter zu wählen, sondern in manchen Momenten auch mit unerwarteten und zum Teil weitreichenden Offenbarungen konfrontiert zu werden. Und bei manch einer Offenbarung spinnt das Spiel einen neuen roten Faden – und versetzt uns damit quasi wieder auf Null zurück.

Doch bevor das geschieht, verharren wir für einen Moment inmitten der Ebenen, zwischen dem linearen Fortschreiten der Story und dem zirkulären Spielablauf, der immer wieder vom Wegekreuz, dem Hub von Hades 2, aus beginnt. Regelmäßig gibt es Momente zum Innehalten, die die zur Gewohnheit werdenden Spielabläufe durchbrechen und Entschleunigung bieten. Diese Momente sind eine der stärken von Hades 2, das hauptsächlich von seinen Charakteren, der Welt und den Beziehungen der Figuren lebt – zumindest, wenn man die Hauptattraktion, die Spielelemente, ein wenig ausblendet. Und bevor man es sich in der Zwischenebene zu gemütlich macht, beginnt auch bereits der nächste Lauf durch die Unterwelt.

Melinoe greift auf eine handvoll von Waffen zurück, die sie permanent in der Basis oder temporär während eines Durchlaufs verbessern und auf eigenartige Art und Weise spezialisieren kann. Dreh- und Angelpunkt für einen erfolgreichen Lauf durch die Unterwelt sind jedoch die Segen der olympischen Götter: Diese modifizieren die Angriffe, verbessern die brandneuen Omega-Fähigkeiten oder gewähren Boni außerhalb der Kämpfe. Die Mischung aus Segen, Waffenupgrades und Boni wie Extraleben sind Vorraussetzung für das Bestreiten der Hölle, um sowohl den einfachen Handlangern als auch den großen Gebietsbossen den Garaus zu machen. Der Schwierigkeitsgrad ist dabei gewohnt hoch und bleibt stets herausfordernd, auch wenn die gesammelten Boni anfangs noch so große unaufhaltsame Macht versprechen. Das Balancing ist trotz Early Access auf einem ausgearbeiteten Stand und wird gemeinsam mit den sich stets abwechselnden und zufälligen Upgrades nie langweilig. Im Gegenteil: Hin und wieder schalten die Spielenden neue Möglichkeiten frei, das Spiel zu spielen, sei es durch neue Waffen, Upgradematerialien oder sogar neue Spielmodi, sodass es sich manchmal fast schon lohnt, noch einmal von Null anzufangen.

Hades 2 ist nach wie vor im Early Access: Zum Zeitpunkt dieses Textes ist es schlichtweg unfertig; besiegt man den letzten Boss der Unterwelt, überspringt das Spiel die im ersten Teil noch so wichtige Endsequenz, woraufhin der Erzähler uns erklärt, dass die Geschichte „mehr Zeit“ brauche. Manche Figuren besitzen Platzhalter-Designs, offensichtliche Upgrades und Waffen, die der Figur eines Tages zur Verfügung stehen werden, fehlen und die Entwickler weisen in Textboxen darauf hin, dass das Spiel in Zukunft mit weiteren Updates versorgt wird.

Jedoch bedeutet das nicht, dass das Spiel damit zur Seite gelegt und bis zum nächsten Patch vergessen werden sollte. Vielmehr regt dieses offene Potential, das auf dem Vorwissen des etablierten ersten Ablegers basiert, die Fantasie an. Fragen wie „Was könnte“ und „Was wäre wenn“ werden gestellt, die Antworten lassen sich nur erahnen. „Was könnte denn nach dem gelungenen Bezwingen von Chronos folgen?“ „Was wäre, wenn auch hier die Geschichte über Stunden um Stunden weitergesponnen wird?“ Dann wäre Hades 2 ein gelungener Nachfolger von Hades! Und damit schafft es den Schritt zum erfolgreichen Spiel, ohne dabei direkt von Null angefangen zu haben.

In diesem Moment verweilen wir erneut zwischen den Ebenen, dem Kreis und der Linie, der Vergangenheit und der Zukunft. Nur die drei Moiren (oder vielmehr: die Entwickler:innen) wissen, wohin die Reise gehen wird. Hades und Hades 2 sind unterschiedliche Spiele und ähneln sich zur gleichen Zeit fast schon zu sehr – so zumindest der anfängliche Glaube. Denn gerade als man meint, das Spiel durchschaut zu haben, stößt eine neue Ebene hinzu: Die, die nicht nur an den Erfolg der Vergangenheit anknüpft, sondern darauf aufbaut. Dabei dienen nicht nur die spielerischen Elemente als Fundament, auch die Charaktere, die Musik und die Welt werden eleviert und durch die Perspektive der jungen Hexe Melinoe in ein neues Gewand gehüllt. Und inmitten dieser Aufwertungen und Verbesserungen geschieht plötzlich das Unerwartete: Ein unscheinbarer Dialog enthüllt, dass der Kampf gegen die Zeit nicht der einzige Konflikt der Geschichte ist. Während Melinoe in die Tiefen der Unterwelt nach Vergeltung sucht, offenbart sich auch auf den sagenumwobenen Gipfeln des Olymp ein Krieg, dessen Ausgang von Melinoes Taten abhängig sein könnte. Und so ergibt sich plötzlich neben dem gewohnten Spießrutenlauf in die Hölle ein weiterer Weg: nach oben.

Hades 2 ähnelt seinem Vorgänger, ist aber gleichzeitig viel mehr: Statt dem Drang nach Freiheit sinnt Melinoe nach Rache, statt eines Wettkampfs gegen den eigenen Vater herrscht hier ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Götter bieten ihre Hilfe an und bitten selbst um welche, die Außenwelt, die Zagreus noch verwehrt blieb, wird für Melinoe zum neuen Schauplatz und für die Spielenden zu einer willkommenen Abwechslung. Statt Hallen und Kanalisationen dienen Stadtviertel und Kriegsschiffe als Raum für Konflikt; die Schergen der Unterwelt warten auch hier mit einem knallharten Aufgebot an Herausforderungen auf. Melinoe ist vorsichtig, aber zielstrebig, wie ihr Bruder. Auch sie wächst an ihren Herausforderungen, lernt ständig dazu und übt sich an neuen Zauberformeln. Sie sieht sich mit immer weiteren Problemen und Geheimnissen konfrontiert, dessen Lösung sie sich allerdings stets sicher ist. Es ist dieser Kampfeswille und die Entschlossenheit, die dafür sorgen, dass, selbst bei einem kläglichen Scheitern, sie nie wirklich bei Null anfängt.

Hades 2 ist also schon jetzt ein vielversprechender Nachfolger seines Vorgängers. Wie sich zeigt, fängt Entwickler und Publisher Supergiant Games schon lange nicht mehr bei Null an. Mit Titeln wie Bastion, Transistor oder Pyre bohrt sich das Team bereits seit vielen Jahren in die Herzen der Fans. Mit Hades 2 gelingt ihnen nun ein weiterer, wichtiger Schritt, mit dem sie zeigen, dass sie auch Fortsetzungen können – selbst wenn sie noch nicht fertig sind. Wichtig sei noch anzumerken: Hades 2 ist auch für Nicht-Kenner:innen des Vorgängers. Interessierten Enthusiast:innen von Roguelikes oder der griechischen Mythologie werden hier keine unerklärten Steine in den Weg gelegt – sodass hier getrost und entspannt … bei Null angefangen werden kann.

Im Early Access.

Originaltitel: Hades 2

Plattformen: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC

Entwickler/Herausgeber: Supergiant Games