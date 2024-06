Herausgeber:innen Unlocked

Im Gespräch mit Tamara Bodden und Rebecca Bachmann

Wie kommunizieren die Lego-Spiele mit uns ganz ohne Sprache? Spielen wir in Die Sims wirklich Gott, wie es die Werbung verspricht? Was macht historische Spiele authentisch und wie lenkt die Kamera unseren Blick auf Körper in Videospielen? Diesen und noch vielen anderen Fragen geht ein neuer Sammelband nach und zeigt damit Verbindungen von Game Studies und fachwissenschaftlichen Perspektiven auf. Mit den Herausgeberinnen hat sich RUDOLF INDERST unterhalten.

Rudolf Inderst (RI): Guten Tag Frau Bodden, guten Tag Frau Bachmann, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben für einen kurzen Gedankenaustausch. Mögen Sie sich bitte unseren Leser:innen zunächst kurz vorstellen? In welchem Bereich arbeiten Sie hauptsächlich, was sind Ihre aktuellen Projekte und wie kann man sich Ihren Arbeitstag vorstellen?

Tamara Bodden: Als Sprachwissenschaftlerin fokussiere ich mich insbesondere auf den Bereich der Diskurslinguistik. Hierbei nehme ich beispielsweise die Praktiken digitaler Communities in den Blick oder forsche gerade im Schwerpunkt zur sprachlichen Inszenierung von Geschlecht im Sprechen über KI. Gleichzeitig sind die Game Studies ein weiterer Forschungsschwerpunkt. Hierbei interessiere ich mich beispielsweise für Gaming Communities und ihren Sprachgebrauch, aber auch die Verwendung von Zeichen und insbesondere Schrift in Videospielen.

Rebecca Bachmann: Ich bin Philosophin und arbeite im Bereich der angewandten Ethik, beschäftige mich also normalerweise eher mit den Bereichen Bio- und Medizinethik, z. B. im Kontext von Abtreibung und Sterbehilfe. Zusätzlich interessiere ich mich aber sehr für Fragen der Wissenschaftskommunikation, darunter Vermittlungsstrategien in der Kommunikation zwischen Expert:innen und Lai:innen. In diesem Zusammenhang beschäftige ich mich dann auch mit Popkultur als Mittel, (philosophische) Theorien und Konzepte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, aber auch in der Rezeption von beispielsweise Games herauszuarbeiten, was die Wissenschaft aus dieser Rezeption für ihre Theorien lernen kann.

Dr. Tamara Bodden

Dr. Rebecca Bachmann



RI: Soeben ist Ihr neuer Sammelband New Skills Unlocked. Kulturwissenschaftliche Theorien und Analysen von Spielen im Verlag Werner Hülsbusch erschienen, den sie als Herausgeberinnen betreut haben. Lassen Sie uns bitte darüber sprechen – zunächst würde mich Ihre Themen – oder Ideenfindung dazu interessieren.

Tamara Bodden: Der Sammelband ist aus einem Mentoring-Projekt an der Universität Kassel entstanden. Bei “Multiplayer Mentors” (2022-2023) sollte es darum gehen, Studierende in einem Projektseminar an das wissenschaftliche Arbeiten heranzuführen in einem Learning-by-Doing-Prozess. Inspiriert war das Seminar davon, wie man Videospiele beispielsweise durch ältere Geschwister oder Freunde kennenlernt, indem man einfach gemeinsam spielt. Auch in der Wissenschaft werden insbesondere im Austausch mit Peers zahlreiche Fertigkeiten erworben, was im einfachen Verfassen von Hausarbeiten oder dem Schreiben von Klausuren als übliche Prüfungsformen eher theoretisch statt praktisch bleibt.

Die Studierenden wurden also mit erfahrenen Wissenschaftler:innen zusammengebracht, entwickelten mit deren Unterstützung eigene oder kollaborative Forschungsprojekte zu Videospielen und stellten diese in einer öffentlichen Ringvorlesung vor, um sie anschließend in wissenschaftliche Artikel zu übersetzen. Der Sammelband enthält zahlreiche Beiträge, die über eine Projektlaufzeit von etwa einem Jahr realisiert wurden.

RI: Vielleicht mögen Sie uns einen kurzen Abriss darlegen – welche Autor:innen und Themen erwarten Leser:innen Ihres Bandes und was unterscheidet diesen von vergleichbaren Publikationen?

Rebecca Bachmann: Der erste Punkt, den wir hier gerne erwähnen würden, ergibt sich aus der Entstehung des Projekts, die Tamara gerade schon angesprochen hat: Durch das Mentor:innen-Prinzip bekamen Studierende in Form des forschenden Lernens die Möglichkeit, mit Unterstützung alleine oder im Team einen Aufsatz für den Sammelband beizusteuern. Der Sammelband vereint somit ganz junge mit etablierteren Wissenschaftler:innen, was auch für die Leser:innen den Zugang in beide Richtungen – sowohl zur Wissenschaft als auch zu den Games – erleichtern soll. So gibt es zum einen Texte, die von einer wissenschaftlichen Theorie, einem Konzept oder einer Methode ausgehen, um spezifische Games, Genres oder Games-Mechaniken zu erklären. Zum anderen gibt es auch Texte, die von den Games und ihren Besonderheiten ausgehen und Rückschlüsse auf wissenschaftliche Ansätze ziehen oder Konzepte besser für Lai:innen greifbar machen. Dadurch bietet der Sammelband eine Einführung in die jeweiligen Disziplinen, aber auch in die Game Studies. So hoffen wir auch zu zeigen, dass es sich für Fachwissenschaftler:innen lohnt, sich mit Games zu beschäftigen.

Der Band versammelt verschiedene Disziplinen aus den Geistes-und Kulturwissenschaften, darunter Theologie, Soziologie und Deutschdidaktik.

RI: Lassen Sie uns letztlich noch ein wenig herauszoomen und nach der generellen Bedeutung einer Digitalspielforschung fragen: Wie sehen Sie diese in den deutschsprachigen Ländern und was könnten in nächster Zeit (neue) Schwerpunkte in der Forschung werden?

Tamara Bodden: Man merkt bei den Game Studies, dass es aktuell immer stärker zu einem interdisziplinären Austausch verschiedener Disziplinen kommt, was die Forschung stark befruchtet. Trotzdem ist ein bestehendes Problem im deutschsprachigen Forschungsraum, dass sich die große Bedeutung, die digitale Spiele für das tatsächliche Mediennutzungsverhalten der Bevölkerung hat, nicht adäquat in der strukturellen und finanziellen Verankerung von Games-Forschung widerspiegelt. Game Studies ist für viele Wissenschaftler:innen auch aktuell noch oft ein Bereich, der sie persönlich interessiert, aber selten mit dem Arbeitsprofil und dementsprechend auch dem Workload existierender universitärer Stellen übereinstimmt. Um beispielsweise stärker mit dem internationalen Forschungsdiskurs mithalten zu können, wäre es sehr förderlich, in den Medienwissenschaften aber auch anderen Disziplinen eine bessere Finanzierung zu schaffen.

Aus linguistischer Sicht wird meiner Meinung nach insbesondere die Untersuchung digitaler third spaces wie beispielsweise Twitch, Discord aber auch Onlinegames und deren spezifische kommunikative Praxen eine wichtige Rolle spielen, beispielsweise in Bezug auf eine didaktische Fruchtbarmachung in Schulen.

Ein Aspekt, der in der deutschsprachigen Wissenschaftslandschaft leider sehr lange eher vernachlässigt wurde, ist der der Wissenschaftskommunikation. (RB)

Rebecca Bachmann: Ein Aspekt, der in der deutschsprachigen Wissenschaftslandschaft leider sehr lange eher vernachlässigt wurde, ist der der Wissenschaftskommunikation. Ich denke, hier kann ein großes Potential der Game Studies oder überhaupt der Beschäftigung mit Games liegen. Gerade weil sie einen so großen Stellenwert im Alltag vieler Menschen und auch der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen spielen, bietet sich die Möglichkeit für Wissenschaftler:innen, konkrete Games als Anker zu nutzen, um über wissenschaftliche Inhalte ins Gespräch zu kommen, wenn man Games z. B. als Gedankenexperimente versteht, mit denen man tatsächlich etwas lernen kann. Diese Prozesse funktionieren aber nicht nur in die eine Richtung, in der Wissenschaftler:innen Lai:innen vermittelt über Games etwas erklären. Denn dadurch dass Spieler:innen etwa bestimmte Entscheidungen in Survival Games treffen und sich in Foren darüber austauschen, kann ich als Philosophin auch etwas über die Anerkennung bestimmter Moraltheorien oder das Verständnis von Altruismus lernen. Ich würde also dafür plädieren, Rezeptionen von Spieler:innen als neues Tool für wissenschaftliche Erkenntnisse ernstzunehmen.

RI: Herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft – zuletzt noch die Frage: Was spielen Sie selbst eigentlich zur Zeit?

Tamara Bodden: Ich spiele aktuell das Multiplayer Game Destiny 2 (Bungie/Activision), bin sonst im Wechsel aber interessiert an Puzzle Platformern wie zum Beispiel gerade Portal 2 (Valve) oder ruhigen Indiegames.

Rebecca Bachmann: Ich warte gerade sehnlichst auf die nächste Episode von Scarlet Hollow (Black Tabby Games), einem narrativ getriebenen Horrorspiel, das damit wirbt, dass die Entscheidungen hier tatsächlich eine große Rolle spielen. Ich bin gespannt, herauszufinden, ob das stimmt.

Kontakt- und Social-Media-Daten der Hrsg.:

Dr. Tamara Bodden

IG: anna_jara_mat

Twitch: anna_jara_mat

Dr. Rebecca Bachmann

IG: analytischer_kaffeeplausch

Podcast (Spotify): Analytischer Kaffeeplausch