Hinter den Kulissen von Spiel des Jahres

Die Preisverleihung zum Spiel des Jahres findet Ende Juli 2024 in Berlin statt. Auch die Kennerspiel- und Kinderspiel-Gewinner werden an diesem Tag ausgezeichnet. Die Bekanntgabe der Longlist und Shortlist fand bereits am 11. Juni 2024 statt. Mehr als ein guter Grund für RUDOLF INDERST, einen Blick hinter die Kulissen der Traditionsauszeichnung zu werfen.

Rudolf Inderst: Guten Tag Maren Hoffmann, guten Tag Harald Schrapers, ich freue mich sehr, Sie zu einem kleinen Plausch bei uns begrüßen zu dürfen. Würden Sie sich bitte unseren Leser:innen kurz vorstellen und beschreiben, wie Ihr Arbeitsalltag aussieht?

Maren Hoffmann: Als Redakteurin für Job- und Karrierethemen beim deutschen Nachrichtenmagazin “Der Spiegel” berichte ich über Themen aus der Arbeitswelt – und schreibe außerdem dort und in der Zeitschrift “spielbox” über Brettspiele. Wenn ich vor Ort im Verlag bin, sitze ich oft in der Mittagspause oder nach der Bürozeit noch mit Kolleg:innen zusammen am Spieltisch. Und meine restliche Freizeit ist geprägt von Spielen, Spielen, Spielen.

Harald Schrapers: Auch ich schreibe als freier Mitarbeiter für die “spielbox”. Das ist aber nur eine Nebentätigkeit. Im Hauptberuf arbeite ich als Pressesprecher für zwei Parlamentsabgeordnete. Das Engagement für die Jury Spiel des Jahres ist ein Ehrenamt.

Rudolf Inderst: Spiel des Jahres hat in den letzten Jahrzehnten einen enormen Einfluss auf die Brettspielszene gehabt. Welche Kriterien sind Ihnen bei der Auswahl der nominierten Spiele besonders wichtig, und wie hat sich dieser Auswahlprozess im Laufe der Jahre entwickelt?

Maren Hoffmann: Entscheidend ist weniger unser Einfluss auf die Brettspielszene, sondern auf die Menschen, deren Kontakt zu Spielen eher sporadisch ist. Wir haben da eine Mission: Wir sind überzeugt, dass das Spiel als Kulturgut uns auch gesellschaftlich weiterbringt. Spielen muss Spaß machen, es soll Menschen zusammenbringen, und für den Einstieg sollte die Hürde, die das Spiel von den Spielenden trennt, niedrig liegen. Dazu braucht es verständliche Regeln und eine gelungene Dramaturgie, die intensive Begegnungen mit anderen und mit sich selbst ermöglicht. Vielleicht auch überraschende Arten, wie man das eigene Hirn auch noch nutzen kann.

Harald Schrapers: Und deshalb ist der Auswahlprozess über die Jahre weitestgehend gleich geblieben. Die letzte Änderung geschah 2011, als für Menschen mit etwas mehr Spielerfahrung der „Kennerspiel“-Award eingeführt wurde, um der zunehmenden Nachfrage und dem wachsenden Angebot komplexerer Spiele gerecht zu werden.

Rudolf Inderst: Wie sehen Sie die Rolle von Brettspielen in der heutigen Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf Bildung, soziale Interaktion und Familienzusammenhalt?

Maren Hoffmann: Wir leben in einer Welt, die viele Menschen als überkomplex und als bedrohlich erleben und in der die Erfahrung der Selbstwirksamkeit oft fehlt: Wir können so wenig ändern. In Brettspielen erleben wir uns anders: Dort sind wir Handelnde. Und wir erfahren, dass wir uns auf die anderen verlassen können, selbst wenn wir gegeneinander spielen, weil alle sich auf gemeinsame Regeln geeinigt haben. Das ist ungemein wohltuend und dazu angetan, Beziehungen jeder Art zu vertiefen. Was die Bildung angeht: Wer spielt, trainiert sein Hirn und die Kommunikation. Aus den Projekten, die wir mit unserer Aktion “Spielend für Toleranz” fördern, bekommen wir auch oft die Rückmeldung, dass Spiele einen Zugang zur Teilhabe für Menschen ermöglichen, denen etwa noch eine Sprachbarriere im Weg liegt. Und auch an Schulen gewinnt das Spielen immer mehr an Bedeutung.

Rudolf Inderst: Die Spielmechanik und das Design von Brettspielen haben sich über die Jahre hinweg stark verändert. Welche Trends und Entwicklungen beobachten Sie aktuell in der Brettspielbranche, und welche davon halten Sie für besonders zukunftsträchtig?

Harald Schrapers: Der Blick in die Glaskugel ist schwierig. Da analoge Spiele sich weitgehend unabhängig von technischen Voraussetzungen entwickeln, beruhen sie auf den kreativen Einfällen und gelegentlichen Geistesblitzen der Autoren. Deshalb konnte niemand vorher absehen, wie sich in den Nullerjahren die ersten ernstzunehmenden kooperativen Spiele entwickeln.

Maren Hoffmann: Die Freude an kooperativen Spielen, die eine Gruppe vor gemeinsame Herausforderungen stellt, ist nach wie vor ungebrochen. Nur zusammen gewinnen können ist eine großartige Erfahrung – da sind etwa die Spiele Sky Team und E-Mission zu nennen, die auf der Nominierungsliste für das Spiel des Jahres beziehungsweise das Kennerspiel des Jahres stehen. Die Konstellationen, in denen Menschen gern spielen, sind immer vielfältiger geworden und bilden längst nicht mehr das Stereotyp der Vater-Mutter-zwei-Kinder- Runden ab. Es gibt viele neue Zweierspiele, bei denen Paare oder Freundespaare einander ganz neu erleben können, und viele sehr gute Spiele für größere Gruppen. Solche Spiele können dann auch einen regelrechten Eventcharakter haben und werden entsprechend zelebriert. Immer öfter verlässt das Spiel den rein privaten Raum und wagt sich an öffentliche Orte, seien es Brettspielcafés, Messen oder auch Bibliotheken, Hochschulen und Schulen.

Rudolf Inderst: Die Grenze zwischen analogen und digitalen Spielen verschwimmt zunehmend. Welche Möglichkeiten und Herausforderungen sehen Sie in der Integration digitaler Elemente in traditionelle Brettspiele, und wie könnte eine Zusammenarbeit zwischen Brettspielentwickler:innen und Digitalspielforscher:innen aussehen?

Harald Schrapers: Bei Brettspielen sind digitale Elemente weiterhin eine rare Ausnahme. 2003 startete bei Ravensburger eine bemerkenswerte Touch and Play-Reihe, die aber wegen der hohen Kosten und mancher technischer Probleme schnell wieder eingestellt wurde. Werwörter, 2019 mit einer Spiel-des-Jahres-Nominierung ausgezeichnet, ist hingegen sehr erfolgreich. Hier hatte sich die App auf die dienende Unterstützung des analogen Spiels konzentriert, weil sie den sonst nötigen Moderator ersetzt. Bei anderen Spielen sorgen Apps für zusätzlichen Spielspaß, indem erzählerische Elemente vorgelesen werden oder ein Timer das Erlebnis atmosphärisch untermalt. Ich glaube, dass es bei der Verschränkung von analogen und digitalen Spielen noch viele Möglichkeiten gibt. Aber ob daraus wirklich überzeugende Spiele werden, kann ich immer erst dann erkennen, wenn sie bei mir auf dem Tisch liegen. „Rezepte“ für die Entwicklung eines guten Brettspiels gibt es eh nicht.

Maren Hoffmann: Die jeweiligen Genres befruchten einander – etwa, wenn wie beim Spiel des Jahres 2023, Dorfromantik, ein Computerspiel als Inspirationsquelle für das Brettspiel dient – und das Computerspiel aber seinerseits schon zentrale Anleihen bei Brettspielmechanismen genommen hatte.

Rudolf Inderst: Spiel des Jahres hat einen hohen Stellenwert in der Brettspielgemeinschaft. Wie sehen Ihre Pläne und Visionen für die Zukunft der Auszeichnung aus, und welche Maßnahmen ergreifen Sie, um die Relevanz und den Einfluss der Auszeichnung auch in den kommenden Jahren zu sichern?

Maren Hoffmann: Der Preis ist seit Jahrzehnten ein Relevanzgenerator. Das liegt vor allem daran, dass die Jury immensen Aufwand betreibt, wenn sie den Jahrgang sichtet, und in vielen verschiedenen Runden die Spiele auf Herz und Nieren prüft. Wir nehmen diese Aufgabe wirklich ernst. Weitere Maßnahmen brauchen wir deshalb kaum. Unser Hauptziel ist es allerdings nicht, unseren Einfluss zu sichern, sondern das Spiel als Kulturgut in den gesellschaftlichen Fokus zu rücken. Die einzelnen Mitglieder der Jury sind außerhalb der Brettspielbubble nicht sonderlich prominent. Aber den Preis kennt jeder, und der Ruf, den er hat, wird jedes Jahr hart erarbeitet oder, um es freudiger zu formulieren, leidenschaftlich erspielt.

Rudolf Inderst: Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft!

