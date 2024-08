Liebe Leser:innen,



leider ist nahaufnahmen.ch nicht mehr erreichbar.



Wir mussten unser Magazin aus dem Netz nehmen, da unerwartete Herausforderungen aufgetreten sind, die uns vor erhebliche finanzielle Belastungen gestellt haben. Da nahaufnahmen.ch ein ehrenamtliches Projekt ohne finanzielle Mittel war, mussten wir diese Belastungen privat tragen. Um uns vor weiteren Risiken zu schützen, sahen wir keinen anderen Weg, als die Website zu schliessen.



Wir sind weiterhin per E-Mail erreichbar: Das Ressort Wissen über wissen@nahaufnahmen.ch, das Ressort Denken unter denken@nahaufnahmen.ch, das Ressort Games unter rudolf.inderst@googlemail.com.



Andere Anfragen können ggf. an info@nahaufnahmen.ch gestellt werden, wobei es aktuell keine aktive Chefredaktion bzw. Herausgeberschaft gibt.



Wir bedanken uns bei unseren Leser:innen für ihre Besuche auf nahaufnahmen.ch über die vielen Jahre, in denen das Projekt bestehen durfte.