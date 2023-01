Mit dem Zug durch die Schweiz

Fahrzeiten zwischen den Hauptorten benachbarter Kantone

Nah beieinander liegend heisst nicht automatisch schnell erreichbar. Das zeigt sich z.B. zwischen Glarus und Schwyz.

Aber wer denkt, im Mittelland sei man besonders schnell zwischen Hauptorten unterwegs, der täuscht sich. Superschnell ist man in den Alpen!

Wie gut die Kantonshauptorte der Schweiz untereinander verbunden sind, ist vielleicht gar nicht die wichtigste Frage. So sind Glarus und Schwyz wohl Nachbarn, aber eine Reise vom einen zum anderen Hauptort ist womöglich weniger gefragt, als eine Fahrt zum Beispiel nach Zürich. Nichts desto trotz zeigt das Beispiel, dass es noch theoretisches Verbesserungspotential gibt bei möglichen Verbindungen innerhalb der Schweiz. Glarus und Schwyz liegen Luftlinie gerade mal 34 km auseinander – die Fahrt dauert jedoch mindestens eine Stunde und 47 Minuten, d.h. ein virtueller Zug ist von Ort zu Ort mit einer Geschwindigkeit von nur 19 km/h unterwegs.

UR-TI

Dass es auch – trotz dem Vorhandensein von Bergen – schneller geht, zeigt das Beispiel Altdorf – Bellinzona: In gerade mal 32 Minuten verbindet der Zug die beiden Hauptorte – bei einer Luftliniendistanz von 81 km ergibt sich eine virtuelle Geschwindigkeit von (sagenhaften) 152 km/h – diese Verbindung ist also rund 8-mal schneller als die zuvor erwähnte.

AG

Gut vernetzt mit seinen Nachbarn sind die Städte des Mittellandes: So zum Beispiel Aarau: nach Zürich, Liestal und Solothurn geht es in Windeseile. Aarau-Solothurn in 28 Minuten entspricht einer „Luftliniengeschwindigkeit“ von 94 km/h. Am langsamsten gelangt man aus Aarau in den Nachbarkanton Zug – hier sind Reisende mit etwa 41 km/h unterwegs.

TI-VS

Die am weitesten auseinanderliegenden Hauptorte von Nachbarkantonen sind Sion und Bellinzona. Und sie sind auch nur recht umständlich untereinander erreichbar. Eine Reise dauert zudem etwas mehr als vier Stunden – zum Vergleich: Basel – Paris: 3 Stunden 6 Minuten.

SG-AI-AR

Nah beieinander sind die Hauptorte im Dreieck St.Gallen-Herisau-Appenzell. Die Reisezeiten unterscheiden sich allerdings erheblich. So sind die Hauptorte St. Gallen und Herisau nur sieben Minuten voneinander entfernt, von St. Gallen nach Appenzell benötigt man hingegen 39 Minuten. Die Distanz beträgt Luftlinie 11 km, daraus ergäbe sich eine Geschwindigkeit von 17 km/h – rekordverdächtig langsam.

GR-TI

Die Strecke von Chur nach Bellinzona lässt sich per Bahn oder Postauto bewältigen. Das direkte Postauto ist dabei um einiges schneller und braucht etwas mehr als zwei Stunden, mit dem Zug fährt man via Zürich in etwas mehr als drei Stunden.

BL-JU

Auch nicht sehr schnell ist man im Jura unterwegs. Zwischen Liestal und Delémont verkehren zwar direkte Züge (über Basel) aber es sind nicht besonders schnelle Regios. 59 Minuten müssen Reisende einberechnen für eine Luftliniendistanz von 32 km.

NE-FR

Geht es noch langsamer? Ja: Die beiden Städte Freiburg und Neuenburg liegen nur gerade 27 km auseinander. Der Regionalzug, der sie verbindet bummelt in 54 Minuten von Hauptort zu Hauptort. Schuld an der daraus resultierenden „Luftliniengeschwindigkeit“ von 30 km/h ist auch die Geografie: Eine direkte Linienführung über den Neuenburger- oder Murtensee (oder untendurch) ist natürlich eine Illusion.

Es gäbe noch viele weitere Spielereien, die die Karte zulässt. Wem etwas spezielles auffält, darf gerne kommentieren 🙂